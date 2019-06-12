DHA YURT BÜLTENİ - 17

Denizde akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Giresun'da, 11 yaşındaki Burak Çetin, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak, boğuldu.

Gedikkaya Mahallesi Çerkez mevkiinde öğle saatlerinde yaşanan acı olay şöyle meydana geldi; Ortaokul öğrencisi Burak Çetin, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, AKUT, Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, denizde yaptıkları 1 saatlik arama sonunda küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Çetin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Haluk ŞENTÜRK/GİRESUN, -

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Mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sulama kanalının yanında mahsur kalan 2 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 11.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi'nde bulunan sulama kanalının yanındaki istinat duvarında 2 yavru köpeğin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, urumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, yavru köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Su akan kanalın içerisine giren bir itfaiye eri, istinat duvarının yanında bulunan yavru köpekleri aldı. İtfaiye ekipleri tarafından su ve yemek verilen köpekler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin kanaldaki yavru köpekleri kurtarması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Çorum'da domuz sürüsü görüntülendi

Çorum'un Ortaköy ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

İlçede otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Emrah Karakaş, yol kenarında domuz sürüsünü fark edip aracını durdurdu. Bölgede kırsal alanda aç kaldıkları için ilçeye indikleri sanılan domuzları gören Karakaş, bu anları da cep telefonuyla kayda aldı. Sayıları yaklaşık 50 olan domuz sürüsü, bir süre sonra ormanlık alanda girerek gözden kayboldu. Karakaş, kayda aldığı görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti.

Görüntü Dökümü

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Sürücünün gördüğü domuz sürücüsü çekerken heyecanlı bir şekilde olayı anlatması

-Domuz sürücünün ormana girip uzaklaşmaları

-Detaylar

(SÜRE 30 sn) (BOYUT 10.5 MB)

Haber-Kamera: -Yusuf ÇINAR-ÇORUM

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Bilecik'teki o tabela değiştirildi

Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşinin babası olan İslam Alimi Şeyh Edebali'nin türbesine giden yolu gösteren ve 'Şeyh' kelimesi yerine yanlışlık sonucu 'Şehy' yazılan tabela, karayolları ekiplerince yenilenerek hata düzeltildi.

Bursa-Bilecik karayolu üzerinde Şeyh Edebali'nin türbesini gösteren karayolu yön tabelası, yaklaşık 20 gün önce değiştirilirken harf hatası yapıldı. Tabelada 'Şehy Edebali' yazılırken, kontrol edilmeden asıldığı görüldü. Yoldan geçenler ise harf hatasını cep telefonlarıyla çekip dün sosyal medyada paylaştı. Trafik levhasındaki hatanın medyada yer almasının ardından Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği trafik levhasını yenileyerek hatayı düzeltti. Bilecik Karayolları Şefliği tarafından yaptırıldığı belirtilen tabeladaki hata sosyal medyada günün konusu olmuştu.

Görüntü Dökümü:

-Bursa karayolu

-Değiştirilen tabela

-Muhabir Cafer Elmas anonsu

-Tabela ve genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu (2)

SAHİLDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sabah saatlerinde yaşamını yitiren emekli Hüseyin Uludağ'ın, suda boğulma sonucu değil, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Uludağ'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Alanya'ya götürüldü. Hüseyin Uludağ'ın cenazesi yarın öğle vakti Payallar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,