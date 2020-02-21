DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Amasra'da, evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü

BARTIN'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde çıkan yangında evde mahsur kalan babaanne ile 2 torunu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarısal köyünde meydana geldi. 3 katlı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören köylüler yardıma koşarak, itfaiyeye haber verdi. Köylüler, yangında mahsur kalan Fatma Erkan (63) ile torunları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1,5 yaşındaki Ali Asaf Erkan'ı dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde babaanne ve iki torunun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yapılacak inceleme sonucu belirlenecek.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),

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Önce otomobile, ardından yol kenarında yürüyen kişiye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

KARABÜK'te, kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen bir otomobile, ardından da yol kenarında yürüyen kişiye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karabük Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Yusuf Meral yönetimindeki 78 AG 045 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı istikametten gelen Yunus Başaran'ın kullandığı 37 HH 865 plakalı otomobile, ardından da yol kenarında yürüyen Özgür Ünal'a çarptı. Kazada, Meral'in kullandığı otomobilde bulunan Ünal Baltacı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Özgür Ünal, Yusuf Meral, Yunus Başaran ve Sinan Civelek, çevredekiler ve sağlık ekiplerince yolun karşısında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Sinan Civelek ve Yusuf Meral özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların sedye ile yolun karşısında bulunan hastaneye taşınması

-Yaralılara müdahale edilmesi

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Kontrolden çıkan otomobil 15 metreden araziye düştü: 5 yaralı

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak 15 metre yükseklikten boş araziye düştü. Kazada aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Akıllı yönetimindeki 27 MS 105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten boş araziye düşen otomobildeki sürücüsü Mahmut Akıllı ile araçta bulunan çocukları Salih Akıllı ve Reyhan Akıllı ile isimleri öğrenilemeyen eşi ve diğer çocuğu yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Akıllı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Kaza yapan araç

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-

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Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönünde giden Ahmet Tekin yönetimindeki 02 D 6109 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Tekin ile minibüsteki 3 yolcu yaralandı, Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-AFAD jandarma ekipleri

-Yolcu minibüsünden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN

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Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı (2)

VİDANJÖR SAHİBİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon hattına kimyasal atık boşaltan vidanjörün sahibi Emre N. hakkında soruşturma başlatarak, yakalama kararı çıkardı.

Haber: Güven HASBAŞ

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Kırıkkale merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

KIRIKKALE merkezli 6 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine FETÖ mensubu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kırıkkale, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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