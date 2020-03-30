DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda üretim durduruldu

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nda(TTK) yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında üretim durduruldu.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, yaptığı açıklamada, alınan tedbirler kapsamında üretimin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Tamir, bakım gibi işlerle ilgili işçilerin periyotlarla çalışacaklarını ifade eden Eroğlu, "Tedbirler kapsamında üretimi durdurduk. Yer altında 695 işçi 15'er günlük periyotlar halinde çalışacaklar. Bu arkadaşlar tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü görevlerini sürdürecekler." dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında TTK'da üretim durdurulduğunu söyledi. İş güvenliği amacıyla tüm müesseselerde belirli sayıda işçi çalıştırılacağını ifade eden Yeşil, şöyle dedi:

"TTK'ya bağlı müesseselerde çalışan işçilerimiz ikinci bir emre kadar idari izne çıkarılmışlardır. Müessese yetkililerinin belirleyeceği zorunlu hallerde çalışılacak kadar sayı da belirlenen isimler 15 gün boyunca çalışacaktır. 15 gün sonunda bu isimlerin yerine belirlenen diğer isimler çalıştırılmak üzere işe çağırılacaktır. Uygulama bugün saat 24.00-08.00 yani gece vardiyasından itibaren başlayacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-TTK arşiv görüntü

-Maden ocaklarından görüntü

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

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Yazlıklara akın edenler nedeniyle Bandırma- Erdek arası ulaşım durduruldu

BALIKESİR'in tatil merkezlerinden Bandırma ve Erdek ilçelerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ulaşım çift taraflı durduruldu.

Koronavirüsün Türkiye'de etkili olmasının ardından, Bandırma ve Erdek ilçelerinde yazlıkları olan vatandaşlar, kente akın etti. Bunun üzerine Murat Bayırı Mevkii'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Bandırma-Erdek arasındaki araç gidiş ve gelişleri özel durumlar haricinde durduruldu. Yapılan uygulamada hem toplu taşıma hem de özel araçlar durdurulurken, özel durumu olmayan vatandaşlar geri gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis ekiplerinin yol uygulaması yapması

-Araçların geri çevrilmesi

-Araç kuyruğundan görüntüler

Haber-Kamera: Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir),

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Hatay'da ana caddeler trafiğe kapatıldı

HATAY'da il genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalığın azaltılması amacıyla ana caddelerin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli hemşehrilerim zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız. Yoksa daha zor şartlarda yaşamak durumunda kalacağız. Biz bunu polis zoru ile çözemeyiz. Herkesten anlayış bekliyoruz. Ana caddeleri trafiğe kapattık. Yoğunluğu önlemek istiyoruz. Herkes şikayetçi ama uyan yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan trafiğe kapanan caddelerde dezenfekte çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Trafiğe kapatılan caddelerden genel ve detay görüntüler

Haber: Halil İbrahim KARAÇAY - Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY

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Sosyal mesafeye uymadan yangın izlediler

EDİRNE'de bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın kısa sürede müdahale edilip söndürüldü. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık, koronavirüsü salgını tedbirler kapsamında alınan sosyal mesafe kurallarına uymadan yangını izledi.

Yangın, akşam saatlerinde Ayşekadın semtinde bir iş merkezinin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de iş merkezi önünde önlem aldı.İtfaiyenin alevlere zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıktığı sokak üzerinde toplanan kalabalık, söndürme çalışmalarını koronavirüs salgını karşısına alınan sosyal mesafe kurallarına uymadan yan yana izlediği görüldü. Kalabalık, film izler gibi yangını izlerken bazıları da cep telefonlarıyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Polis ekipleri, zaman zaman toplanan kalabalığı dağılmaları konusunda uyarırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alevlerden görüntü

Yangına müdahale

Kalabalıktan detay

Caddeden detay

İtfaiye araçları

Yangından detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyede (3)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 gençten, Mehmet Nuri Meygil ve Murat Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K.K. isimli öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

ADIYAMAN'da, motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer Ataman'ın kullandığı plakasız motosiklet ile Mehmet Cankan yönetimindeki 34 LP 724 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ataman, yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ambulansın gelişi

Yaralı sedye ile indirilmesi

Yaralı acil servise götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Kozan'da başıboş köpekler oğlakları telef etti

ADANA'nın Kozan ilçesinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, 11 oğlağı telef etti. Hayvanların sahibi Ahmet Akkurt, gerekli önlemlerin alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Aç kalan sürü halindeki başıboş köpekler, Ahmet Akkurt'un ağılındaki 11 oğlağı telef etti. Daha önce de benzer durumların yaşandığını belirten Akkurt, başvurularına rağmen yetkililerin önlem almadığını savundu. Akkurt, "Aç kaldıkları için mecbur saldırıyorlar. Tüfeğim var ama müdahale etmiyorum. Hayvan severlerden de yardım bekliyorum. Zararım en az 2 bin TL. Buralar başıboş köpeklerden geçilmiyor. Bugün oğlaklar oldu, yarın çocuklarımıza zarar verir diye korkuyorum" dedi.

Akkurt'un eşi İlknur Akkurt ise daha önce okul çevresinde başıboş köpekler için şikayette bulunduklarını, ancak yetkililerin bir çözüm üretmediğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Telle çevrili bahçeden görüntü

Telef olan oğlaklardan görüntü

Ahmet Akkurt ile röp.

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),