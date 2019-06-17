DHA YURT BÜLTENİ-19

Ailesini indirdi, otomobilini baraj gölüne sürdü (2)

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, psikolojik tedavi gören Osman T. (44), annesi ile 3 çocuğunu indirdiği otomobili Derbent Barajı'na sürdü. Baraj gölünde kaybolan otomobil ile Osman T.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin dalış yaptığı baraj gölünde, yaklaşık 40 metre derinlikte otomobil ve içerisinde Osman T.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, tarafından kıyıya çıkarılan Osman T.'nin cansız bedenini otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ambulansta ağlayan annesinden detay

-Yakınlarından detay

-Cesedin sudan çıkarılması

-Ekiplerden detay

Haber-Kamera: Tayfur KARA-Hüseyin KALAY SAMSUN-DHA

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Kayınpederini tabanca ile yaraladı



KIRIKKALE'de Mehmet Ali Ö. (34), kayınpederi İhsan T'yi (57) tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi Zümrüt Kale Bulvarı'nda meydana geldi. Börek dükkanı bulunan Mehmet Ali Ö., iş yerini kapattıktan sonra kayınpederinin evine gitti. Mehmet Ali Ö., bahçede kanepede oturan kayınpederi İhsan T.'ye belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Ağır yaralanan İhsan T., çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İhsan T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan Mehmet Ali Ö., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Mehmet Ali Ö.'nün, eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik konusunda bir kaç gün önce kayınpederiyle tartıştığı belirtildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 14 boş kovan bulurken, soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi

TRABZON'da etkili olan sağanak yağış cadde ve yolları göle çevirdi, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Trabzon'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu da göle dönerken, yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Değirmendere ve Çömlekçi mevkiinde oluşan göletler nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı.

Bu arada Trabzon'da bir alış veriş merkezini de su bastı. Su baskını nedeniyle bazı işyerlerinde hasar oluştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yağmur detayları

Su basan iş yeri

Su dolan cadde ve yollar

Yola devrilen ağaç

Karadeniz Sahil Yolu detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN-Selay SAYKAL TRABZON-DHA

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Erzurum'a yarım saatte metrekareye 7 kilogram yağış düştü

ERZURUM'da akşam saatlerinde ani bastıran sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 7 kilogram yağış düşen şehirde alt geçitler suyla doldu.

Son bir haftadır mevsim normalleri üzerinde sıcaklık yaşayan Erzurum'da bugün akşam 19.00'da başlayan sağanak ve dolu etkili oldu. Meterooloji yetkililerinin konvektif yağışlar olarak adlandırdığı şehirler üzerinde ani ısınmalarla gelişen sağanak kent merkezinde başta ulaşım olmak üzere yaşamı olumsuz etkilendi. Alt geçitlerin suyla dolduğu Erzurum'da mahsur kalan araçlara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Cadde ve sokaklarda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çatı altlarında korunmaya çalıştı. Doluyla birlikte etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yaklaşım yarım saatte metrekareye 7 kilogram yağış düşen kent merkezinde bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yağmur yağışından detay

-Yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar

-Yağmur yağışı altındaki trafik akışından detay

-Karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar

-Alt geçitte birkine yağmur suyu ve araçlardan detay

-Ayakkabılarını eline alarak kaldırımda yürümesi

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

SÜRE: 03.25 BOYUT: 383 MB

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İnegöl'de sağanak ve dolu (EK)

SAĞNAK YAĞIŞ VE DOLU TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, tarım ürünlerinde büyük zarara yol açtı. Meyve ağaçlarında ürünler daha olgunluğa ulaşmadan toprağa düştü. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Sezai Çelik, zarar tesbit çalışmalarına henüz başlanılmadığını ancak, tarım ürünlerinde büyük zarar oluştuğunu aktardı.

'MÜTHİŞ BİR YAĞIŞ VE DOLU OLDU'

İnegöl'ün kırsal Deydinler mahallesindeki tarlalarda inceleme yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Sezai Çelik ise, "Bölgemiz bir afet bölgesi. Her ne kadar verimli topraklara sahip olsak da aynı zamanda yoğun yağışlar yaşamaktayız. Allah beterinden saklasın. Müthiş bir yağış ve dolu oldu. Öyle bir yağış oldu ki aracımızdan çıkamadık. Çevremizdeki kırsal mahallelerde de doluyla birlikte fırtına var. Meyve ağaçlarına, patatese, ay çekirdeğine, meyvelere zarar verdi. Zararı şu an tespit edemiyoruz. Oldukça büyük bir zarar var. 1 saat yağış sürdü. Allah beterinden korusunö dedi.

Deydinler Mahallesi Muhtarı Ahmet Topçu ise, "Sağanak ve dolu yağışı oldu. Zarar olan tarım alanlarımıza gelemiyoruz, yollar kapandı. Sel oldu. Hasat oldukça zor geçecekö dedi.

Görüntü Dökümü:

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genel görüntü

-açıklamalar

-sel görüntüleri

Süresi: 03.00 BOYUT 340 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Ağaç, aracın üzerine devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay Mahmudiye Mahallesi 6. Mobilya sokakta meydana geldi. Yağış nedeniyle sürücü İbrahim Bayrak, aracını sokağa park edip işyerine girdi. O sırada yağışa dayanamayan ağaç 16 KRA 60 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Ağaç Belediye ekiplerince testere ile kesilerek kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen ağaçtan detay

-Sokaktan detay

-Genel, detay

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Eskişehir'de yağmur ve dolu etkili oldu (2)

GİRİŞ KATILARI SU BASTI

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağmurun ardından Şirintepe Mahallesi'nde birçok apartmanın garaj ya da depo olarak kullanılan giriş katlarını su bastı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, su dolan giriş katlarında su tahliyesi çalışması başlattı. Her yağmurda giriş katları su bastığını ifade eden Gülizar Duman, "Saat 16.00 sıralarında aniden yağmur bastırdı. Her sene bu aylarda yağmur yağında dere gibi akıyor. Buna önlem almaları gerekiyor, yeter artık. 20 yıllık evimi yıktırıp yenisini yaptım ama çukur olunca sular doluyor. Kaldırımların biraz yükselmesi lazım, Tepebaşından akan suların buraya gelmemesi gerekiyor. O sular buraya gelmezse, evlere sular girmez. Sokaklarımızda ızgara yok. Eşyalarımız zarar gördüö dedi.

Yağışın etkili olduğu sokaklarda itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.

YAĞIŞ BİLECİK'TE SELE NEDEDEN OLDU

Bilecik'te etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Atatürk Bulvarı'nda sele neden oldu. Cadde üzerindeki birçok işyerini su bastı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İşyerini su basanlar, kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:

(ESKİŞEHİR)

-Su basan apartman girişleri

-İtfaiyenin su tahliyesi

-Gülizar Duman ile röp.

-Su basan yerler genel görüntüler

-Yağışın ardından su akan cadde (cep telefonu)

-Genel görüntüler

(BİLECİK)

-Yağmur yağışı

-Su basan işyerleri

-Trafikteki araçlar

-Su tahliyesi ve temizlik

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Cafer ELMAS/ESKİŞEHİR,BİLECİK,-

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Uyuşturucu şüphelileri adliyeye getirildi, oğlunu gören anne baygınlık geçirdi (2)

ANNESİ BAYILLAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Eskişehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.B., G.Y., C.D. ve R.D. tutuklanarak cezaevine konuldu. Adliyeye getirildiği sırada annesi S.K. baygınlık geçiren B.K. ile şüphelilerden S.S. ise savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR

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