Dha yurt bülteni - 19

Teröristlerin tuzakladığı patlayıcı, minibüsün geçişi sırasında infilak ettirildi (1)

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde minibüsün geçişi sırasında teröristler tuzaklaklanan patlayıcı infilak ettirildi. Kontrolden çıkan ve şarampole yuvarlanan minibüste ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

DİYARBAKIR

============

50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, Gemlik ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

----------------------

-Zanlının adliyeye sevk olması

Süre: 0.35 Boyut: 6 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Feyzi SARIKAYA/BURSA,

=====================

Eskişehir'de kaza: 2 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Seyitgazi- Eskisehir karayolu Taşlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arif Çakır yönetimindeki 26 RY 954 plakalı hafif ticari araç ile Seyitgazi'den gelen İsmail Demirci'nin kullandığı 23 DV 693 kamyonet çarpıştı. Kazada Arif Çakır ile eşi Sevim Çakır hayatını kaybetti. Yaralanan İzzet Çakır ile kamyonet sürücüsü İsmail Demirci, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

-Olay yerinden

-Kaza yapan araçlar

-Vatandaşlardan detay

-Mahalle yazısı tabelası

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR-DHA

==============

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ'de jandarmanın DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bünyan, Kocasinan, Sarıoğlan ilçelerinde yapılan istihbarı çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler H.E.İ, A.M. ve C.E., jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden A.M. sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, diğer 2 şüphelinin jandarmada sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

DEAŞ Şüphelilerinin adliyeye çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Süre : 0.40 - Boyut: 8 MB

Haber - Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

================

Şüpheli görülerek fünye ile patlatılan düdüklü tencereden tereyağı çıktı

İZMİR'in Konak ilçesindaki Mithatpaşa Caddesi'nde, bir otobüs durağına bırakılan düdüklü tencere panik yarattı. Mithatpaşa Caddesi'nin bir bölümü yaklaşık bir saat araç trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanlarının çevresine 4 araç lastiği koyup, fünyeyle patlattıkları düdüklü tencerenin içinden, tereyağı çıktı. Patlama esnasında çıkan ses de korku yarattı.

Mithatpaşa Caddesi Susuzdede Parkı yakınlarındaki bir otobüs durağında, sahipsiz bir düdüklü tencere olduğunu gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından, bomba imha uzmanı çağrıldı. Ekipler, etrafına 4 otomobil lastiği dizdikleri düdüklü tencereyi fünye ile patlattı. Tencerenin içinden, tereyağı çıkarken, patlama sırasında çıkan yüksek ses, çevrede paniğe sebep oldu.

Düdüklü tencerinin bulunduğu yerde çevre güvenliği alan polisler, caddedeki meraklı kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. Ayrıca, Mithatpaşa Caddesi'nin bir bölümü de, yaklaşık bir saat boyunca araç trafiğine kapatıldı. Bu nedenle, hem caddede hem de Mustafa Kemalpaşa Sahil Bulvarı'ndaki araç trafiğinde yoğunluklar yaşandı.

Bazı vatandaşlar ise patlatılan düdüklü tencerenin yakınına giderek, fotoğraf çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Araç trafiğine kapatılan Mithatpaşa Caddesi'nden görüntü

Düdüklü tencerenin patlatılmasından görüntü

Bomba imha uzmanı ekiplerin, özel kıyafet giymesinden görüntü

Patlatılmadan önce ve patlatıldıktan sonra düdüklü tencereden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

==============

Otomobilin çarptığı 25 küçükbaş hayvan öldü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, otomobilin çarptığı 25 küçükbaş hayvan öldü.

Adıyaman'dan Besni'ye doğru ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Taşlıyazı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmekte olan Haci Mehmet Er'e ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 25 küçükbaş öldü. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Ölen hayvanlar ise sahibi tarafından toprağa gömüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Küçükbaş hayvanlar

Ölen hayvanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 88 MB

============================

