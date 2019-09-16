Dha yurt bülteni - 19

Çobanbey'de terör saldırısı sonrası alarm

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Çobanbey kentinde dün akşam saatlerinde dorseye yüklü bomba ile saldırı düzenlendi. Asıl hedefin hastane olduğu ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası Çobanbey'de güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Yerel güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olduğu Çobanbey'de dün düzenlenen saldırıda hasar gören bir bina ise olay yerinde toplanan kalabalığın bulunduğu sırada çöktü. Paniğe yol açan çökme nedeniyle 1 kişi hafif yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan TSK tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan yoğun olarak Türkmen nüfusun yaşadığı Suriye'nin Çobanbey kentinin birkaç kilometre dışında Devlet Hastanesi yakınlarında dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. PKK/YPG'li teröristler iddiaya göre hastaneye gidemeyecekleri düşüncesiyle 200 yataklı hastaneye 500 metre mesafede eczanelerin olduğu bölgede durdu. Burada aracın arıza yaptığını söyleyen teröristler, TIR'ın dorsesini bırakarak bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra uzaktan kumanda ile dorsenin infilak ettirilmesiyle bölge savaş alanına döndü. Dorsenin parçaları yüzlerce metre ileriye fırlarken, park halindeki çok sayıda araç demir yığınına döndü. Patlamanın şiddetiyle bölgedeki bir eczane ile yanındaki bir işyeri ve bir ev yıkıldı. Enkaz altında kalan ve bu sırada bölgeden araçlarıyla geçen 11 kişi terör saldırısının ardından hayatını kaybetti. Yaralanan 10'u aşkın kişi ise ambulanslarla kaldırıldıkları Çobanbey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çobanbey'de, sabah saatlerinden itibaren patlamanın izlerinin silinmesi için çalışmalara başlandı. Yıkılan eczanede enkaz altında kalan ilaçlar toplanırken, güvenlik güçleri de bölgede önlem aldı. Patlama bölgesinde demir yığınına dönen araçlar vinç yardımıyla alandan taşındı, enkazların da kaldırılması için çalışmalara başlandı.

KALABALIK TOPLANDIĞI SIRADA HASAR GÖREN BİNA YIKILDI

Öte yandan patlamaya tepki göstermek ve terörü kınamak isteyen Suriye Türkmen Meclisi önderliğindeki kalabalık bölgeye geldi. Kalabalığın patlama sonrası harabeye dönen eczane önünde bulunduğu sırada yolun karşı tarafında dün geceki saldırıda hasar gören tek katlı bir ev büyük gürültüyle yıkıldı. Ortalığın toz duman olduğu yıkım sonrası kalabalık bölgeye yöneldi. Enkaz altında kimsenin kalıp kalmadığı kontrol edilirken, yıkım sırasında hafif yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZ HALİNDE

Terör örgütü PKK/YPG tarafından yapıldığı belirtilen bombalı saldırı sonrası Çobanbey'de yerel güvenlik güçleri de alarm durumuna geçti. Kentin girişinde kontrol noktaları oluşturarak giren araçları ve içinde bulunanları arayan güvenlik güçleri, kent merkezinde de kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde yoğun önlem aldı. Terör saldırısını gerçekleştiren kişilerin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışma yürüten güvenlik güçleri, olası saldırılara karşı da teyakkuz halini sürdürüyor.

TÜRKMENLERDEN TERÖRE TEPKİ

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma da olay yerinde inceleme yaparak terör saldırısına tepki gösterdi. Muhammed Vecih Cuma, saldırının yapıldığı yerin nasıl bir oyun oynanmaya çalışıldığının açık göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Esed rejimi, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleri Türkenleri sert bir şekilde hedef alıyor. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; Fırat'ın doğusundaki terör bataklığı temizlenmediği sürece Suriye'de barışın ihşası mümkün olmayacaktırö dedi.

Menbiç'teki oyalama taktiklerinin Fırat'ın doğusunda sergilenmek istemesine cevaplarının çok sert olacağına da değinen Cuma, şöyle devam etti:

"Bedeli ne olursa olsun başta Fırat'ın doğusu olmak üzere tüm terör örgütlerini kaynağında boğmaya kararlıyız. PKK ve DEAŞ terör örgütleri ile işbirlikçileri bilmelidir ki hangi kisve altına bürünürlerse bürünsünler Suriye devrimini ve Türkmenlerin mücadelesini engelleyemeyeceklerdir.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bombalı saldırıda yıkılan ev ve iş yerleri

İş yerlerinde toplanan ilaçlar

Türkmen meclis Başkanı Muhammed Vecih Cuma

Hasan Kırmızıtaş anos

Önlem alan güvenlik güçleri

Yıkılan evlerde eş yaları çıkaran vatandaşlar

Genel detay görüntüler

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Patlama anı

Patlama sonrası kaydedilen görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Kızlarını isteyen Ukraynalı annenin yardım çağrısı (2)

SUÇ DUYURUSU

Ukraynalı Svitlana Krychun'un biri 1,5, diğeri 3 yaşında olan çocuklarını arayışı sürüyor. Krychun'un kızlarını kaçırdığını öne sürdüğü, boşanma aşamasında olduğu eşi iş insanı Şevki Melih Eker ise Marmaris Adliyesi'ne avukatı Namık Kemal Alpargu ile gelerek, Svitlana Krychun hakkında 'kişisel haklarının ihlali ve özel alanına izinsiz giriş' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

'ÇOCUKLARIM BENİM YANIMDA'

Adliye önünde DHA'ya açıklama yapan Eker, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

"Kesinlikle eşimi dövmedim. Eşimde kişilik bozukluğu var. Tedavi olması için üzün süredir yalvarıyorum. Keşke tedavi olsa da evlatlarım annesiyle büyüse. Çocuklarım benim yanımda. 29 gün olmuş, 1 gün bile 'Anne' demediler. Eşimin bu haksız ithamları ve davranışları nedeniyle avukatımla birlikte, suç duyurunda bulundum."

Eker'in avukatı Namık Kemal Alpargu ise "Bu hanımefendi, avukatı ve arkadaşları, geçen cumartesi günü arama talebi almışlar. Evde arama yapıldı. Çocuklara dair herhangibir rastlanılmadı. Arama yapıldıktan birkaç saat sonra mahallede bağırmaya başladılar. Polise haber verdim. Polis geldi ve halen bağırmaya devam ettiler. Avukatla gelen 2 kişi, bizim görüntülerimizi çekti. Görüntüyü çekenler, sosyal medyada paylaşım yapmış ve beni de koruma olarak tanıtmışlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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İşadamı Şevki Melih Eker röp.

İşadamı Şevki Melih Eker'in Marmaris Barosu'na bağlı avukatı Namık Kemal Alpargu röp.

146 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Karatay: Genç görünmeyi doğal beslenmeye borçluyum

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yazlığında tatilini sürdüren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, genç görünmesini doğal beslenmeye borçlu olduğunu, hakiki zeytinyağı ve tereyağının kilo aldırmadığını ileri sürdü.

Akyarlar Mahallesi'ndeki evinde tatilini geçiren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, tereyağı ve zeytinyağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Karatay, "Zeytinyağı aslında yağ değildir. Zeytin meyvesinin suyudur. En sağlıklı meyvedir. İşlenmiş çekirdek yağlarıyla karıştırmamalıyız. Her zaman söylüyorum. Zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Yemeklerde mutlaka kullanmalıyız. Özellikle yoğun bakımlardaki ve kronik hastalar ile yaşlıların sabah- akşam birer kahve fincanı içmesi gerekiyor. Bağırsaklardaki dost bakterilerin çoğalmasını sağlar, kanımızı sulandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, Alzheimer'i önler, vücutta birikmiş olan serbest oksijen radikallerini yok eder. Kalp krizini, şeker hastalığını ve karaciğer yağlanmasını önlüyor. Kalorisinin yüksek olmasına kimse aldanmasın. Şişmanlatmaz, aksine kilo verdirir" dedi.

Urfa ve Trabzon tereyağlarının ise en sağlıklı tereyağı olduğunu ifade eden Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tereyağının içeriğinde yüzde 40 zeytinyağı bulunuyor. Hiçbir zaman damarları tıkamaz. Kış mevsimi geldi. Artık kahvaltıda turpa sürüp, yenilmesi gerekiyor. Hareket ederim, tereyağı ve zeytinyağı tüketirim. İthal olmayan bol bol fındık, fıstık. Her gün 3 saat yüzüp, güneşlenirim. Uyku saatime çok dikkat ediyorum. Bağırsakları korumak çok önemli. Doğal beslenmemden dolayı genç ve sağlıklı görünüyorum"

Görüntü Dökümü

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-Canan Karatay'ın merdivenlerden yürümesi

-Canan Karatay'ın görüntüsü

-Canan Karatay ile röp.

Haber Kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),

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Baraj gölünde kadın cesedi bulundu

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, hidroelektrik santrali barajında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Yenice Yeşilköy mevkiinden geçen Filyos Nehri üzerindeki hidroelektrik santrali regülatöründe görevli Recep Karakavuz, suyun tutulduğu 1 Nolu Nehir kapağında gördüğü şeyin cansız manken olduğunu sandı. Yanına yaklaştığında ise bilekte takılı olan altın bileziği görünce insan cesedi olduğunu anladı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri maske takarak, bot yardımıyla yaklaştığı cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 6 ay önce ölen bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset Ankara Adlli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Regülatör operatörü Recep Karakavuz ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-AFAD ekiplerinin çalışması(cep telefonu görüntüsü)

-Barajdan detay

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Maden şirketi işçilerinin alacak eylemi

Gümüşhane'de bir süre önce faaliyetlerini durduran özel maden şirketinin çalışanları, paralarını alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı.

Merkeze bağlı Karamustafa köyünde faaliyet gösteren kurşun, çinko ve altın madeni zenginleştirme tesisi yetkilileri, iddiaya göre, bir süre önce işçilere süresiz ve ücretsiz izine ayrılacakları yönünde bildirimde bulundu.

Maden tesisinde çalışan 330 işçiden 200'ü, tesis önünde toplanarak, geçmiş aylıklarını alamadıklarını iddia ederek tepkilerini dile getirdi. İşçi grubu adına açıklamada bulunan Cemalettin Şahin, ücretsiz izne ayrılmak istemediklerini ve alamadıkları geçmişe dönük aylıklarının kendilerine ödenmesini istedi. İşçilerden çoğunun 5 aylık maaşının içerde olduğunu öne sürüp, mağdur edildiklerini söyleyen Şahin, Yapılan hataların hiçbirisi işçinin suçu değildir. Buradan yetkililere sesleniyoruz; 'Bizi görmemezlikten gelmesinler.' Kime gittiysek çözüm bulamadık. Bu insanlar buradan evine ekmek götüremiyor, kira ödeyemiyor. Her zaman aynısı oluyor. Her seferinde işçiyi kapıdan atmanın peşindeler. Bu insanlar artık bunaldı. 3 aylık, 2 aylık hatta 5 aylık maaşını alamayan arkadaşlar var. İstediğimiz aylıklarımızın düzenli şekilde yatması, buranın kapanmaması. Yeter ki insanların aylığını versinler. Hakkımızı ve alın terimizin karşılığını istiyoruzö dedi.

'ÇOK MAĞDURUZ'

Madende işçi olarak çalışan Orhan Orak da, paralarını alamadıkları için işçilerin zor günler yaşadığını belirterek, Bayburt'tan Gümüşhane'ye kaçıp gelen inek kadar buradaki insanların değeri yok. Görüşmeler yaptık ama olumlu bir netice alamadık. Bize verilen sözler tutulmadı. Okul sezonu açıldı, kış yaklaşıyor. Buradaki insanlar kara kara düşünüyor. Çok mağduruz diye konuştu.

Gruptaki diğer işçiler de, maaşlarının ödenmesini ve yaşanan sorunun giderilmesini talep etti. Açıklamaların ardından işçi grubu, faaliyeti durdurulan tesiste bekleyişe başladı. Öte yandan, maden şirketi yetkilileri, konuya ilişkin bilgi vermek istemedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Sinan UÇARGÜMÜŞHANE, -

