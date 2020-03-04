DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

ADANA ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. FETÖ'nün gizli haberleşme kanalı Bylock kullandığı öne sürülen 9 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı Bylock kullandığı iddia edilen 9 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana ve İstanbul'da 9 adrese baskın düzenledi. Şafak vakti evlere giren ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul'da gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Adli tıp biriminin dış görüntüsü

Polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilen şüpheliler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

==========================

5 ilde FETÖ/PDY operasyonu(2)

HÜCRE EVİNE OPERASYON

İZMİR merkezli 5 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin hücre evi yapılanmasına operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen hakim, TSK mensubu, polis ve esnafların da bulunduğu 74 şüpheli gözaltına alındı. Bahse konu hücre evlerinde yapılan aramalarda halen cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgüte ait şahıslardan toplandığı değerlendirilen ve özel zarflara konulan toplam 150 bin TL, 10 bin 205 Avro, 25 bin 457 Amerikan Doları para, gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 69 tablet bilgisayar ve cep telefonu, 39 örgütsel amaçlı kullanıldığı değerlendirilen ankesör kartı, himmet adı altında para toplanan şahısların isimlerinin bulunduğu doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgunlanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Paralardan detay

-Şüphelilerden detay

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

==========================

Yurt öğrencilerinden 'Bahar Kalkanı'na ışıklı destek

ELAZIĞ'da yurtta kalan üniversite öğrencileri, 'Bahar Kalkan'ı harekatına odaların ışıklarıyla 'TSK' yazarak destek verdi.

Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde sürdürğü 'Bahar Kalkanı' harekatına destek eylemi yaptı. Ahmet Kabaklı, Ömer Bilginoğlu, İzzetpaşa, Harput ve Sare Ana yurtlarında kalan öğrenciler, 'Bahar Kalkanı' harekatına odaların ışıklarıyla 'TSK' yazısı oluşturarak Mehmetçiğe selam gönderdi. Bazı öğrenciler ise yurdun bahçesinde 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

Görüntü Dökümü

--------

Öğrencilerden görüntü

Koreografilerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ

=============

Adana'da fuhuş operasyonu

ADANA'da fuhuş şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl genelinde fuhuş ile mücadeleyi sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık, yer temini ve kadınları fuhuşa zorladığı tespit edilen bir şebekeyi deşifre etti. Şebeke üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Adli tıp biriminin dış görüntüsü

Gözaltına alınan şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Süre: 01'23" Boyut: 154 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

=====================

İzmir'de, 'Uluslararası Kukla Günleri' heyecanı

İZMİR'de, 14'üncüsü gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Kukla Günleri'nde, 23 ülkeden 50 kukla tiyatrosu gösteri yapacak. Festival kapsamında, dünyaca ünlü kukla sanatçısı Nevilla Tranter 'Ustalık sınıfı' atölyesi yapacak. Festival direktörü Selçuk Dinçer, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

İzmir'de, 23 ülkeden toplam 50 kukla tiyatrosunun, 37 kapalı ve açık gösteri alanında 223 temsil düzenleyeceği 14'üncü Uluslararası Kukla Günleri, 5- 22 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. 'Bir de kuklalardan dinleyin' sloganıyla düzenlenecek olan etkinlikte, dünyaca ünlü kukla tiyatro gruplarına mensup 200 sanatçı, toplam 600 kuklayla sahne alacak. Festival kapsamında, Anadolu topraklarına özgü 'Hacivat ve Karagöz' ile 'İbiş' de izleyiciyle buluşacak. Festival direktörü ve aynı zamanda tiyatro ve seslendirme sanatçısı olan Selçuk Dinçer, tüm İzmirlileri gösterilere davet etti.

'KUKLAYLA SADECE ÇOCUKLARIN İLİŞKİ KURDUĞU DÜŞÜNCESİ YANLIŞTIR'

Selçuk Dinçer, kuklanın sadece çocuklara hitap eden bir oyun olmadığını, plastik sanatlar, müzik, dans ve sahne sanatları gibi farklı şeyleri de içine alan bir sanat olduğunu ifade ederek, "Bu yanlış algıyı yıkmak istiyoruz. Kuklayla sadece çocukların ilişki kurduğu düşüncesi yanlıştır. Çocuğa da büyüğe de farklı farklı eserlerle hitap eder. Kukla, binlerce yıldır hayatımızdadır ve geçmişi çok köklüdür. Mısır hiyerogliflerinde de kukla oynatan kuklacıları görüyoruz, antropologların yaptığı birçok araştırmada da bunu görüyoruz. Neredeyse dünyanın bütün köklü toplumlarında geleneksel kukla formları var. Bizde de, Karagöz ve İbiş gibi formlar var, biz bu değerleri de sürdürmek istiyoruz" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇIDAN 'USTALIK SINIFI' ATÖLYE

Festivalin İzmir'in her yerinde gerçekleşeceğini ifade eden Dinçer, "Festival kapsamında Tayvan 'ın geleneksel gölge oyununun figürlerinden oluşan bir sergimiz var. Yanında da, bizim Karagöz'ümüzün figürlerinden oluşan bir sergimiz daha var. Kültürpark 'taki resim heykel müzesinde bunlar aynı anda izlenebilir. Ayrıca İzmir Sanat'ta atölye çalışmalarımız var. Bu çalışmaların içerisinde en önemlisi, dünyaca ünlü kukla sanatçısı Neville Tranter'in, 'Ustalık sınıfı' olacak" dedi.

Festival kapsamında bir de panel düzenlediklerini belirten Dinçer, " 14 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar, İzmir Ticaret Odası'nın toplantı odasında, 'Çocuk eğitiminde kuklanın rolü' başlıklı panel düzenlenecek. Özellikle okul öncesi ve ilköğretim seviyesindeki öğrenim için kuklanın nedenli vazgeçilmez olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu yılda böyle bir panel düzenliyoruz, 7 akademisyen, teorisyen ve pratisyen değerli görüşleriniz bizlerle paylaşacaklar. Sadece İzmirlileri değil, tüm şehirlerimizden vatandaşlarımızı festival kapsamında yapılacak atölyelere, kukla gösterilerine ve sergilere davet ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kuklalardan görüntü

Selçuk Dinçer ile röportaj

Kukla oyunlarından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

==========================