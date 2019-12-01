DHA YURT BÜLTENİ - 20

Hafif ticari araç, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM yolunda, hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Dilovası Kuzey Marmara yolu bağlantısı yol ayrımında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Necat Süzen yönetimindeki 41 VR 746 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yolun sağ şeridinde ilerleyen Mustafa Türkay'ın kullandığı 16 K 7794 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen hafif ticari araçtaki 6 kişi sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkarırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalede bulundu. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan sürücünün kardeşi Fırat Süzen (20), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada kullanılamaz hale gelen hafif ticari aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kamyon sürücüsü Mustafa Türkay ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışmaları

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ DİLOVASI(Kocaeli),

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Düzce'de tül perde dokuma atölyesinde yangın

DÜZCE'de bir tül perde dokuma atölyesinde yangın çıktı. Yangında atölyede bulunan makineler yanarken, atölyede büyük çapta hasar meydana geldi.

Akşam saatlerinde, Beyköy Beldesi Değirmenbaşı Köyü'nde Osman Akyüz'e ait tül perde dokuma atölyesinde yangın çıktı. Tekstil ürünleriyle dolu atölyede alevler kısa sürede tüm dokuma makinelerini sardı. Atölyeden yükselen alevleri gören Akyüz'ün komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında atölyede bulunan makineler tamamen yanarken, atölyede ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Öte yandan, atölyede işçiler olduğu iddiası üzerine kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin atölyede yaptığı incelemede kimsenin olmadığı tespit edildi. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale görüntüsü

Atölyeden görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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İntihar etmek için direğe çıktı, atlayamayınca ilaç içti

GAZİANTEP'te, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet K. (45), çıktığı telekom direğinden atlayamayınca ilaç içerek intihar etmeye kalkıştı. Mehmet K., psikolog tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet K., telekom direğine çıkarak intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de hava yastığı açtı. Mehmet K.'yı ikna edemeyen polis, olay yerine psikolog çağırdı. Polis ekibi tarafından getirilen psikolog Mahmut Kayagan, Mehmet K.'yı ikna etmek için çaba sarf etti. Psikolog Kayagan'ın konuştuğu Mehmet K., ikna olmayarak yanında bulunan ilaçları içerek intihara kalkıştı. 3 saatin sonunda ikna olup itfaiye ekipleri tarafından indirilen Mehmet K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Mehmet K.'nın eşinden boşandığı ve 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

İtfaiye ve ambulans ekipleri

Mehmet K.'nın aşağıya indirilmesi

Ambulansa bindirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,

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Kars'ta 'fuhuş' operasyonu: 41 gözaltı

KARS'ta, fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik düzenlenen 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' adlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

Kars Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik çalışma başlattı. Yabancı uyruklu kadınların yurt dışından getirilerek, fuhuş yapılan 4 farklı eğlence mekanı ile otellere yönelik gece saatlerinde eş zamanlı 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' operasyonu düzenledi. Operasyonda fuhşa aracılık eden 13 kişi ile fuhuş yaptıkları belirlenen 28 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülenlerin işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyondan genel ve detaylar

-Gözaltına alınan kişilerden görüntüler

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Düğün konvoyundaki Emirhan, maganda kurşunuyla yaralandı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, düğün konvoyundaki araçta bulunan R.K.'nın tabanca ile rasgele ateş açması sonucu Emirhan Kalay (13), yaralandı. Emirhan tedaviye alınırken, R.K. ise olaydan sonra teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Kaynaşlı Çele Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynaşlı ilçe merkezinde yapılacak olan düğün için Çele Mahallesi'nden düğün salonuna kadar araç konvoyu oluşturuldu. Düğün konvoyunda bulunan bir araçta bulunan R.K., iddiaya göre tabanca ile rastgele ateş açtı. Mermilerden ikisi düğün konvoyundaki aracın içerisinde bulunan Emirhan Kalay'a isabet etti. Göğüs kısmından yaralanan çocuk ailesi tarafından Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Emirhan Kalay burada yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, R.K. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü 'ne giderek silahı ile birlikte teslim oldu.

Haber: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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