Dha Yurt Bülteni -21

Bakan Çavuşoğlu'ndan hortum ve fırtına felaketiyle ilgili 'ödeme' açıklaması (2)BATI ANTALYA'DA İKİ EĞİTİM KURUMU AÇILDIDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın batı ilçelerinden Kumluca, Finike ve Demre'ye düzenlediği ziyaretlerinde, Finike'de Antalya Büyükşehir Belediyesi...

Bakan Çavuşoğlu'ndan hortum ve fırtına felaketiyle ilgili 'ödeme' açıklaması (2)



BATI ANTALYA'DA İKİ EĞİTİM KURUMU AÇILDI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın batı ilçelerinden Kumluca, Finike ve Demre'ye düzenlediği ziyaretlerinde, Finike'de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ortaöğretim öğrenci pansiyonu ve Demre'de bir kısmı hayırseverler, bir kısmı da iş insanı Dr. Hasan Ünal tarafından tamamlanan Demre Meslek Yüksek Okulu olmak üzere iki eğitim kurumunun açılışını yaptı. Finike'deki öğrenci pansiyonun açılışına Bakan Çavuşoğlu ile birlikte Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu ve Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda davetli katıldı.



'İNŞALLAH BATI ANTALYA'DA İLERİDE BİR DE DEVLET ÜNİVERSİTESİ KURACAĞIZ'



Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'da da en çok bütçeyi eğitime ayırdıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Finike'de birçok eğitim kurumunu inşa ettik. İnşallah bu yurt Türkiye'nin ve Antalya'nın her yerinden birçok öğrencinin Finike'ye gelmesine vesile olacak. İnşallah Batı Antalya'da ileride birde devlet üniversitesi kuracağız. Bu konuda çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Batı Antalya'mıza bir havaalanı kazandıracağımızı da söyledik ve Sayın Cumhurbaşkanımız en son teşriflerinde tarihte verdi ve 2021 yılı sonunda Batı Antalya Havaalanı hizmete girecek, bu bölge Finike, Demre, Kaş, Kumluca, Elmalı havadan da ulaşılabilir bir şehir olacak. Bu şekilde turizmde bölgemizde daha da gelişecek" dedi.



ÇİFTÇİLERE TARSİM VE GİRDİ MALİYETİ MÜJDESİ



Batı Antalya ilçelerinin tarım sektöründeki önemi nedeniyle çiftçilere bugüne kadar hükümet olarak önemli destekler verildiğini de anlatan Bakan Çavuşoğlu, TARSİM sigortası kapsamının genişletileceği ve çiftçi girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik hükümetin yeni çalışmaları olduğunu da açıkladı. Çavuşoğlu, "O destekleri artıracağız, sadeleştireceğiz ve çiftçimizin girdi maliyetlerini düşürmek için geçmişte KDV'lerin sıfırlanması dahil çok önemli adımlar attık. Ama özellikle döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı fırsatçılar birden tarım girdilerini, maliyetlerini yükseltti. Bununda farkındayız ve bu konuda bakanlarımız ve bakanlıklarımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma yapıyor. TARSİM'le ilgili de daha da sadeleşecek, basitleşecek, şartlar kolaylaşacak, inşallah tüm çiftçilerimiz sigorta kapsamına alınacak. Devlet olarak da TARSİM sigortasının ücretinin bir kısmını karşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu.



DEMRE'YE MESLEK YÜKSEK OKULU



Demre'de Türkiye'nin en önemli yerli tohum ve fide üretim firmalarından birine sahip olan iş insanı Dr. Hasan Ünal ve hayırseverler tarafından yaptırılan Akdeniz Üniversitesi Demre Meslek Yüksek Okulu'nun açılışına Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu ve Kemal Çelik, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Aydın Özer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye adayı Muhittin Böcek ile çok sayıda davetli katıldı.



'EĞİTİME ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'



Dr. Hasan Ünal ve eşi Prof. Dr. Narin Ünal'a ne kadar teşekkür edilse az olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, okulun yapımında emeği geçen diğer tüm hayırseverlere de teşekkür etti. Demre gibi bir ilçede böyle bir okulu kazandırmanın son derece anlamlı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Eğitime çok önem veriyoruz. Bütçemizde son 17 yıldır en çok pay eğitime gidiyor. Öylede olması gerekiyor. Bugün dünya Endüstri 4.0'ı konuşuyor. Bu eğitim, bilim, teknolojiyle oluyor. Çok şükür üniversitelerimiz artık kendilerine gönderilen Ar-Ge bütçesini kullanmaya başladı. Eskiden gönderilen bütçenin yüzde 80-90'ı geri gönderiliyordu, o kapasitemiz yoktu. Artık farkına vardık. Akdeniz Üniversitesi gerçekten gurur duyacağımız bir dünya markası haline geldi. Dünya sıralamasında sürekli yükseliyor ve hedefimiz ilk 500'e girmek. Antalya'da 5 üniversitemiz var. Hedefimiz 10 üniversite" diye konuştu.



'1954'DE FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'I BİLMİYORLARDI'



Kaba inşaatı tamamlandıktan sonra yarım kalan okul inşaatını tamamlayan iş insanı Dr. Hasan Ünal ise bu okulu yaptırmasına neden olan iki sebebi anlatırken, 1954'te Demre'deki insanların Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüplerin varlığından dahi haberdar olmadıklarını söyledi. Ünal şöyle konuştu;



"1954'de ilkokulu bitirdim, o zamana kadar Demre'de hiç kimse ortaokula gönderilmiyordu, öyle bir imkan da yoktu. Sadece yerli halktan 5 kişi öğretmen okuluna gitmiş, onlar 1954'den önce öğretmen olmuş, Demre'nin bütün eğitim hikayesi buydu. Babam ortaokulda okutmak için Elmalı'ya gönderdi. Kimseyi tanımıyordum, sınıftaki arkadaşlar kendi aralarında teneffüste konuşuyorlardı. Merak ettim ne konuşuyorlar acaba diye, yanaştım. 'Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray' diyorlar. 'Allah Allah ne acaba bu' diyorum, kimseye de soramıyorum, sorsam gır gır malzemesi olacağım. O zamana kadar Demre'de ne ben ne bir başkası ne bu takımları duydu, ne top gördü. Radyo yok, gazete yok, izole, Finike yolu da yoktu. Dünyadan kopuk bir yerdi. Elmalı'da adapte olamadık, ertesi sene Finike'ye gittim ve okumaya başladık. O yıl benden başka okuyanda yoktu. Üç sene içinde Demre'den 36 arkadaşımızı tahrik ederek Finike'de ortaokula başlattık. Demre'nin okul hikayesi böyle başladı. Bunun ne olduğunu anlamak için bunu yaşamak lazım. Böyle bir yerden geldim."



İkinci sebep olarak da üniversite yıllarını işaret eden Hasan Ünal, "Üniversitede okurken ben 68 döneminin elemanlarındanım, hızlılarındanım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum ve sloganımız ülkenin kalkınması için sanayileşmesi şart, sanayileşme olmazsa ülke yeteri kadar kalkınamaz. Bu iki gerekçeden yola çıkarak bu okulun yapılmasına destek verelim diye düşündük. İnşallah burada iyi öğrenciler yetişir, Türkiye'nin kalkınmasına destek olur, bu da bizi mutlu eder" dedi.



VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demre ilçesinde partisinin 31 Mart seçimlerindeki adayları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu'nun seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Süleyman Topçu'nun Demre'deki hizmetlerinden övgüyle bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Herkesin siyasi görüşüne saygımız var ama yerel yönetimlerde CHP'li arkadaşlarımız da, 'Yıllardır bize hizmet etti, ben hizmet edene oy veririm' diyor. Bu şehir için esasen çok önemlidir. Bunu, bu seçimde aslında her yerde görmeye başladık. Yani Antalya'da da görüyorum. Antalya'da da birçok CHP'li dostumuz iki sebepten dolayı Menderes Türel'e oy veriyor. Birincisi 2009-2014 arası CHP belediyesi Antalya'ya hiçbir şey vermediği gibi, Antalya karanlığa girdi. Menderes Türel ise 2004-2009 ve 2014-2019 dönemleri arasında, aradaki o 5 yıllık karanlığı da kapatarak Antalya'ya büyük hizmetler yaptı. Vatandaş, 'Ben şehrimi emanet edebileceğim insana oyumu veririm' diyor. ve İzmir'de de, Çankaya'da ve şu anda CHP'nin elinde olan belediyelerde de vatandaş ne diyor biliyor musunuz, 'Mevlüt bey, Sayın Bakanım hep oy veriyoruz, biz nasıl olsa oy vereceğiz diye hiçbir hizmet gelmiyor. Yeter artık gelin. Bu sefer AK Parti'ye Nihat Zeybekçi'ye vereceğiz' diyorlar. Artık millet uyandı" dedi.



'CHP YAVAŞ YAVAŞ RADİKAL TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KONTROLÜNE GİRMEYE BAŞLADI'



Gerçek milliyetçi CHP'lilerin, PKK güdümündeki parti ile ittifakı hazmedemediğini kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Şimdi o kardeşlerimizde artık biliyor ki CHP artık yavaş yavaş aşırı, hatta radikal DHKP-C gibi terör örgütlerinin kontrolüne girmeye başladı. Bir önceki seçimde böyle oldu. Bu bir gerçek, Atatürk'ten bu yana CHP'ye oy veren, vatanını, milletini seven vatandaşlarımız bundan rahatsız. En çok destek nereden geliyor, Kandil'den geliyor bu ittifaka. Bu partinin sözde eş başkanına 'Siz PKK'dan izin almadan bir kelime bile konuşamazsınız. Sizin Kürt kardeşlerimizin sorunlarıyla bir işiniz yok. Öyle bir derdiniz yok' dedim. O ne diyor. 'Sözde Kürdistan'da kazanacağız' diyor. Ne Kürdistanı, bölücüler bunlar. Yani bizim Anadolu topraklarımızı Kürdistan diye tanımlıyor. Şimdi huzurunuzda olmasam güzel bir cevap vereceğim de terbiyem müsaade etmiyor. Bu kişi 'Diğer yerlerde de yıkacağız. AK Parti ve MHP'yi yıkacağız' diyor. Neyi yıkıyorsun. Başka hayalleri de vardı ama o hayallerini ve teröristlerini dağlarında inlerine gömdük biz. Dolayısıyla bu ittifaklar bu bakımdan da çok önemlidir. Bizim herkesin siyasi görüşüne saygımız var ama vatanını, milletini seven herkes, milletin bekası ve devletin güçlenmesi devamı için gereken hassasiyeti gösterecektir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



Hizmete açılan okulun drone görüntüsü



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması



Plaket töreni



Açılış kurdelasının kesilmesi



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP ile ilgili konuşması



Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



============================



Adıyaman'da sobadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı



ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Olay, akşam saatlerinde İmam Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Türkan Özkan, Huriye Özer, Muhammed Özkan ile Keziban Tunç mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Olay yerinden görüntü



Ambulanslardan görüntü



Gazdan zehirlenenlerden görüntü



Ambulansların hastaneye gidişi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



=================



Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı







AKSARAY'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Altan (53) yönetimindeki 68 ES 055 plakalı otomobil, kavşakta Atilla Baştuğ (25) yönetimindeki 38 JF 057 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile Başbuğ'un otomobilindeki Bayram Baştuğ (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ramazan Altan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan Altan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü dökümü:



--------------------------------



Yaralının sıkıştığı yerden kurtarılması



Kaza yerinden detaylar



Yaralıların hastaneye getirilmesi



Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))



=====================



Su kuyusuna düşen inek, 4 saatlik operasyonla kurtarıldı



BURSA'da, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yaklaşık 500 kiloluk inek, ekiplerin 4 saatlik operasyonuyla kurtarıldı. İneğin çeşitli yerlerinde kırık olduğu öğrenildi.



Olay, akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide otlayan yaklaşık 500 kiloluk inek, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Yaklaşık 1 saat kuyuda acı içinde kıvranan ineğin sesini duyanlar polis ve AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelerek çalışma başlatan ekipler, kuyunun dar olan ağzını 2 metre genişletti. Ardından kurtarma görevlisi kuyuya inerek ineği halat ile bağladı. Yukarıda hazır bekletilen 2 kepçe yardımı ile yukarı çekilen inek, yaklaşık 4 saatlik operasyonla kurtarıldı. Yapılan ilk kontrolde ineğin çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilirken, ilk müdahalesi AFAD ekipleri tarafından yapıldı. Veterinere götürülen yaralı inek, tedaviye alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------------------



AFAD ekiplerinden görüntü



Halat ile ineği kurtarma çalışmaları



Kepçelerden görüntü



Haber - Kamer: Serkan AKKUŞ/BURSA



========================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Bor Hamlesi! Artık Tarımda da Kullanılacak

E-Çiftçi Sistemi Uygulamaya Girdi

Black Mottled Cinsi Tavuk Yumurtası 200 Liradan Satılıyor

Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Tartışma: Marketlerin Yaptığı Kar, Haksız Kazanç