DHA YURT BÜLTENİ - 23

alacak meselesi kanlı bitti: 1 ölü

GAZİANTEP'te, borç- alacak nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada tabancayla vurulan Nazım Taş (38), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi olan S.S. ve Nazım Taş arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. S.S.'nin kardeşi B.S.'nin de katıldığı kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Nazım Taş, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Taş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taş'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu 'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis , olaydan sonra kaçan S.S. ve B.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki karı- koca, 20 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Sezgin K. (26) yönetimindeki plakasız motosiklet, iddiaya göre iş yerinden caddeye çıkan Vedat G. yönetimindeki 16 U 1648 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Sezgin K. ile arkasındaki eşi Havva K. (27), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çift, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çiftin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tren yolu ihata duvarı arasına düşen kişiyi itfaiye kurtardı

SİVAS'ta, dengesini kaybederek tren yolu ile çevresindeki güvenlik duvarı arasına düşen İsa Kiraz (47) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki tren yolu kenarında meydana geldi. Çocuğunun tuvalet ihtiyacını giderdiği sırada İsa Kiraz dengesini kaybederek tren rayları kenarındaki beton ihata duvarı arasına düştü. Boşlukta sıkışan Kiraz durumu polis ekiplerine bildirdi. Posini bilgilendirmesi üzerine olay yerine giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri Kiraz'ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kiraz, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kiraz'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Güleda'yı 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş (2)

KADINLAR VE ÖĞRENCİLER CİNAYETİ PROTESTO ETTİ

Isparta'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in kaldığı apartın önünde, Isparta Kadın Meclisi öncülüğünde sınıf arkadaşları ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla protesto gösterisi yapıldı. 'Güleda Cankel için sessiz kalmıyoruz' pankartı açan kalabalık, basın açıklaması yaparken, öğrenciler ellerindeki karanfillerle 'Kadın cinayetlerini durduracağız' ve Güleda'nın fotoğrafının yer aldığı 'Sessiz kalmıyoruz' dövizleri taşıdı.

'AİLESİ UNUTULMASINI İSTEMİYOR'

Isparta Kadın Meclisi temsilcisi Elif Ertekin, "Güleda bizim okul arkadaşımızdı. Sınıf arkadaşımızdı. Her şeyden önce yaşamak isteyen genç bir kadındı. Güleda'nın verdiği yaşam mücadelesi için bugün burada toplandık. Dün ailesiyle konuştuk. 2 gün televizyonlarda bu haberin duyulup, daha sonra unutulmasını istemiyor. Biz de bunun önüne geçmek için Güleda'nın arkasında durduğumuzu göstermek ve bu cinayetin üzerinin kapatılmasını engellemek için buradayız" dedi.

'GÜLEDA'YI UNUTMAYACAĞIZ'

Grup adına basın açıklamasını okuyan İrem Sözgül de şunları söyledi:

"18 Kasım günü Güleda Cankel burada ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldü. Güleda 17 saat hayatta kalabilmek için mücadele etti. Katilinden kurtulabilmek için mücadele etti. Güleda Cankel 19 yaşındaydı ve hepimiz gibi geleceği için mücadele ediyordu. Daha dün 17 yaşında öldürülen Ecem Balcı 'nın davasındaydık. Daha bugün 23 yaşında bir plazanın 20. katından atılan, cinayetinin üzeri örtülmeye çalışılan Şule Çet 'in davasındaydık. Onlar bizim sıra arkadaşlarımızdı, okuyorlardı. Önlerinde yaşayacak onlarca yılları vardı, ellerinden bu hakkı aldılar. Biz 'Artık yeter' diyoruz, yeter. Ellerinizi hayatımızdan, yaşamımızdan çekin. Kadınları yaşatmak için kadın katillerine cesaret değil hak ettikleri cezalar verilsin. 6284 sayılı Koruma Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi etkin uygulansın. Eşitlik sadece bir laf değil. Kadın- erkek eşitliği her yerde hayata geçirilsin. Kadınlar özgürce, haklarıyla yaşasın. Kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele eden kadınlar, Güleda Cankel'i unutmayacak. Her yerde yılmadan mücadeleye devam edeceğiz ve kadın cinayetlerini durduracağız."

'HEPİMİZ HER AN ÖLÜDÜRÜLME KORKUSU İLE YAŞIYORUZ'

Protestoya katılan üniversite öğrencisi Esmanur Kaya, "Güleda'nın arkadaşı değilim ama ben de onun gibi kadınım. Hepimiz aynı zorluklar altında yaşıyoruz. Hepimiz her an öldürülme korkusu yaşıyoruz. Çünkü bu konuda önlem alınmıyor. Hiçbir şekilde uygulanması gereken kanunlar uygulanmıyor. Hepimiz yaşamak istiyoruz. Özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz. Hiçbir şekilde güven altında değiliz. Çünkü burası bile birçok insanın yaşadığı yer. Sessiz sakin bir yer de değil. ve burada bile öldürülebiliyoruz. Bir sokak ortasında, bir restoranda, her yerde öldürülebiliyoruz. Biz artık öldürülmek istemiyoruz. Sadece yaşamak istiyoruz" dedi.

'GÜLER YÜZLÜ BİR İNSANDI'

Güleda Cankel'in sınıf arkadaşı Bahadır Bekçi, Güleda'yı anlattı. Güleda Cankel'in çok sessiz olduğunu kaydeden Bahadır Bekçi, "Güler yüzlü bir insandı. Kimseye zararı dokunmayan insandı. Böyle bir şey olabileceğini hiçbirimiz tahmin etmedik. Sadece sessiz bir insandı kelimesiyle özetlenebilir. Zaten bütün sınıf perişan olduk. Hepimizin morali bozuk. Hiçbirimiz gülmüyoruz, gülemiyoruz. 'Artık yeter' diyoruz. Bu kaçıncı kadın cinayeti oldu. Hiçbir şeyde vicdan kalmamış" diye konuştu.

'PSİKOPAT VE CANİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'

Güleda Cankel'in erkek arkadaşının olduğunu ancak Instagram sayfasındaki fotoğraflarından bildiklerini kaydeden Bekçi, "Bu kadar psikopat ve cani olduğunu bilmiyorduk. Bize bahsetseydi. Biz zaten gereken önlemi almak için elimizden gelen yapardık" dedi.

'ÇOK AĞIR OLDU'

Güleda Cankel'in sınıf arkadaşı Eyüp Seçkin, "Sessiz ve cana yakın bir insandı. Sadece Güleda değil, genel olarak olmaması gereken bir şey. Vicdan diye bir şey kalmamış. Hiç kimsenin susmaması lazım. Şule Çet olsun, Güleda olsun, hiç kimsenin susmaması lazım. Çok ağır oldu. Çünkü her gün gördüğümüz bir insandı. Üzüldük ve şaşırdık. Erkek arkadaşı olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.

APARTIN ÖNÜNE PANKART ASTILAR

Açıklamaların ardından toplanan kalabalık Güleda Cankel'in yaşadığı apartın önüne 'Güleda Cankel için sessiz kalmıyoruz' yazılı pankart astı. Daha sonra katılanlar pankartları ve karanfilleri yere bıraktı. Son olarak ise 'Katledilen kadınlar isyanımızdır', 'Kadın, yaşam, özgürlük', 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları atan kalabalık, sessiz şekilde dağıldı.

Konya'da kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı

KONYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla iş makinesiyle define için kaçak kazı yapan 8 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, iş makinesi ile kazı yapan M.A., H.H.K., B.Y., M.N.H., A.H.B., S.D., M.B., ve F.K.'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, iş makinesine el konuldu.

Haber: Tolga YANIK/ KONYA,

============================

Otomobilin koltuğunu kirleten köpekleri, ikinci otomobil sahibi yaptı

DENİZLİ'de, 6 yıl önce sahiplendikleri köpeğin kirlettiği otomobillerinin koltuklarını temizletmek için oto yıkamacıya giden Kurtça çifti, iş yeri tarafından verilen çekiliş biletiyle otomobil kazandı.

Denizli 'de rehber öğretmeni Halim Kurtça (35) ve Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olan eşi Mine Kurtça, 6 yıl önce yabani hayvan saldırısına uğrayan Terrier cinsi köpeği sahiplendi. Kurtça çifti, 'Bony' ismini verdikleri köpeği tedavi ettirip sağlığına kavuşturdu. Halim ve Mine Kurtça'nın yanlarından ayırmadığı sevimli köpek, ailenin bir üyesi haline geldi. Kurtça çifti, geçtiğimiz Ağustos ayında tatil için köpekleri 'Bony' ile birlikte Aydın 'a gitti. Dönüş yolunda otomobillerinin koltuğu, köpeğin kirli patileri nedeniyle lekelendi. Denizli'ye dönen çift, otomobillerini temizletmek için Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki Mustafa Yılmaz'a ait oto yıkamacıya girdi. Otomobillerinin içini ve dışını temizleten çifte, oto yıkama tarafından düzenlenecek olan 'otomobil' ödüllü için çekiliş bileti verildi. İş yeri tarafından noter huzurunda yapılan çekilişte, 7 bin kişi arasından otomobil, Kurtça çiftine çıktı. Talihli çift, çekilişin ardından büyük sevinç yaşadı.

'KOLTUK TEMİZLETMEK İÇİN GELMİŞTİK, ARABA KAZANDIK'

Mine Kurtça, 6 yıl önce sansar saldırısına uğrayan Bony'i sosyal medyada bir ilanda gördüklerini, kötü durumda olan köpeği tedavi ettirip sahiplendiklerini söyledi. Bony'nin hayatlarına birçok şans getirdiğini kaydeden Kurtça, "Bu şanslardan birisi de bu araba oldu. Buraya gelme sebebimiz yaz tatilinde köpeğimizin koltuklarımızı kirletmesiydi. Koltuk temizletmek için buraya gelmiştik. Sonrasında verilen biletle çekilişe katıldık. Araba kazandık. Ödül bize çıktığı için çok sevindik. Bony'nin hayatımızda olması ve bu anının hep birlikte yaşanması bizim için çok önemliydi. Hayatta ne istiyorsanız onu vermelisiniz. Sevgi istiyorsanız sevgi vermelisiniz. Bunlar karşılıksız olmalı. Sonrasında zaten bunun çok daha fazlası size geliyor. Biz bunu Bony örneğinde canlı olarak yaşadık" dedi. İnsanların her canlıya duyarlılıkla yaklaşması gerektiğini kaydeden Kurtça, kazandıkları otomobili satmayacaklarını kullanacaklarını söyledi.

'BONY'NİN ŞANSINA OTOMOBİL BİZE ÇIKTI'

Halim Kurtça ise otomobil almak için ya da çekilişe katılmak için aracı yıkatmadıklarını belirterek, "Bize çıkar diye hiç düşünmemiştim. Şans bize güldü. Bony'nin şansına otomobil bize çıktı. Biz hala şaşkınız, ikinci arabamızın sahibi olduk" diye konuştu. Oto yıkama firması sahibi Mustafa Yılmaz da, iş yerlerinin 5'inci yılına özel bir kampanya yaptıklarını, 0 kilometre bir otomobili, aracını yıkatan bir talihliye vermek istediklerini söyledi. Yılmaz, otomobilin 7 bin kişinin içinden hayvansever bir aileye çıktığı için mutlu olduğunu ifade etti.

