DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Karadeniz'de yurt dışından dönen balıkçılar karantinada

KARADENİZ'de balık sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelmesinin ardından Gürcistan ve Rusya karasularında tekneleri ile avlanan balıkçılar, geri döndü. Karadeniz'de tekneleri ile limana yanaşan yaklaşık 300 balıkçı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilerek, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulmaya başlandı.

Karadeniz'de balık sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelmesinin ardından balıkçılar da teknelerinin rotalarını Gürcistan ve Rusya karasularına çevirdi. Bir süredir bu bölgede avlanan Karadenizli balıkçılar, yurda döndü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilen balıkçılar, evlerinde 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulmaya başlandı. Bölgede yaklaşık 300 dolayında balıkçının karantina altında olduğu öğrenildi.

Gürsictan tarafından gelen teknelerin Trabzon'da Yoroz Limanı'na demirlediğini söyleyen Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bekir Ziya Karaçengel, "Dönen teknelerdeki mürettebatla ilgili tedbirler alınmış. Artvin Hopa'da gümrükten geçmiş, evlerinde karantinaya alınmışlar. Sağlık testlerinde herhangi olumsuz bir duruma da rastlanılmamış. Durumlarına tekrar bakılacak ve karantina uygulaması sona erecek" dedi.

'VATANDAŞI KORUMAMIZ LAZIM'

Balıkçı Ali Şahin de 14 günlük karantina süresinin uygulandığını belirterek, "Şu an için Allah'a şükür bir şey yok. Aile hekimine devamlı kontrole gidiyorum. Bizi arıyorlar zaten. Benim gibi herkesin tedbirini alması lazım. Herkes bilgilendirildi ve evde karantinadalar. Biz yurt dışından geldiğimiz için vatandaşı da korumamız lazım. İlla kendimizi değil. Bizde olur, vatandaşta olmaz, onlara da bulaşır' diye konuştu.

'TEKNELERDE 30- 35 KİŞİ OLUYOR'

Balıkçı Serhan Sevgi ise koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından gelen teknelerin mürettebatlarının karantinaya alındığını belirterek, "Şu an paydos ettik, tayfalarımızın hepsini karantina altına aldık, evlerine gönderdik. 14 gün boyunca evlerinde sürekli kontrol altındalar. Dışarı çıkmıyorlar, tekneye de çağırmıyoruz. Teknelerde ortalama 30- 35 kişi oluyor. Yaklaşık 20- 30 tane de Türkiye'ye tekne geldi. Trabzon'a tahminen 15 tane tekne geldi. Hepsi gözlem altında" ifadelerini kullandı.

Sadık Kurt da yurt dışından gelen balıkçıların karantina altında olduğunu söyleyerek, "Sağlık ekipleri onları kontrol altında tutuyor. 2-3 hafta kadar böyle devam edecekler. Çarşıbaşı'na gelen tahmin ediyorum ki, en az 30 kişi var" diye konuştu.

Selay SAYKAL- Tolga SAĞLAM/TRABZON, -

Gazipaşa'da boş evin çatısı yandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Sarıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evin boş olan Mehmet Ergen 'e ait boş çatı katında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evin çatı katı arasındaki boşlukta başlayıp boş olan dairenin tavanındaki ahşap kaplamaya sıçramasıyla büyüyen yangın hızlı müdahalenin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Sarıağaç Mahalle Muhtarı Ahmet Aman, "Mehmet Ergen'in yeni yaptırdığı evin çatısındaki tavan kaplama yandı. Şu anda itfaiye geldi. Zararsız yangını kurtardık. Sadece tavanda küçük bir yanan bölüm var. Fazla bir zararımız yok" dedi.

Mehmet Ergen'in akrabası Recep Doğan ise evin yandığını duyup itfaiye aradığını ve olay yerine geldiğini söyledi.

Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofreni hastası tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bıçakla babası İsmail Kuran'ı (69) öldüren, annesi Emine Kuran'ı ise yaralayan şizofreni hastası Erdal Kuran (46) tutuklandı.

Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Erdal Kuran, 17 Mart Salı günü saat 09.00 sıralarında, evde çıkan tartışma üzerine mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babası İsmail Kuran'ı öldürdü, kendisine engel olmak isteyen annesi Emine Kuran'ı da yaraladı. Olayın ardından Erdal Kuran elinde bıçak ve üzerindeki kanlı tişörtle sokağa çıkarak, 'Babamı öldürdüm, annemi yaraladım' diye bağırıp, komşularını da tehdit etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emine Kuran sağlık ekipleri tarafından evden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Erdal Kuran, elinde bıçakla uzun süre polis ekiplerine direndi. Polise ve çevrede bulunanlara da saldırma ihtimali bulunan Erdal Kuran, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan alınan izinle, polis tarafından vurularak yakalandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdal Kuran, devlet hastanesine götürüldü.

Tedavisi tamamlanan Erdal Kuran, polis tarafından ambulansla sedyede savcılığa götürüldü. Savcı tarafından ifadesi alınan Erdal Kuran, mahkemeye sevk edildi. Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan Erdal Kuran, hasta olduğunu, olaya dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Erdal Kuran, 'yakın akrabayı kasten öldürmek' ve 'kasten yaralamak' suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Manavgat'ta özel bir hastanede tedavisi süren Emine Kuran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muhtar, sokağa çıkamayan mahalle halkına kurye hizmeti veriyor

AFYONKARAHİSAR'da 36 yıllık mahalle muhtarı Erdal Balıbey (60), koronavirüs salgını sonrasında sokağa çıkmaları tavsiye edilen mahalle sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için 24 saat kurye hizmeti veriyor. Erdal Balıbey, "İnsanların uyması gereken kuralları anlatarak, yanlarında olarak mahallemizdeki insanlarımıza, kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Mahalle halkımın 24 saat emrinde ve hizmetindeyim" dedi.

Dünyayı saran ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınının ardından hükümetin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında birçok sektörde verilen hizmetler durdurulurken, vatandaşlara da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuluyor. Son alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların evden çıkmalarına kısıtlama getirilirken, Afyonkarahisar'ın Güvenevler Mahallesi'nde 36 yıldır muhtarlık yapan Erdal Balıbey, özellikle yaşlı vatandaşların mağdur olmaması adına harekete geçti. Muhtar Erdal Balıbey, telefon ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları bilgilendirerek, evlerinden çıkamayanların ihtiyaçlarını ise bisikletine binerek bizzat karşılıyor.

'HALKIMIN 24 SAAT EMRİNDE VE HİZMETİNDEYİM'

Erdal Balıbey, " 1984 yılından bu yana Güvenevler Mahallesi muhtarı olarak hizmet veriyorum. Koronavirüsün çıktığından beri devletimizin ve hükümetimizin aldığı kararlar üzerine bu bilgileri gerek sosyal medya üzerinden, gerek internet üzerinden paylaşarak hem sorunlara yardımcı olmak amacıyla hem de kişilere ulaşarak ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorum. İnsanların uyması gereken kuralları anlatarak, yanlarında olarak mahallemizdeki insanlarımıza, kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Mahalle halkımın 24 saat emrinde ve hizmetindeyim" dedi.

'6 BİN 800 VATANDAŞIM VAR'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Muhtar Erdal Balıbey, "Yaşlılarımızın her ne tür gereksinimi varsa ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Finansörlüğünü yapan dostlarımız da var. İhtiyaçları anlatıyoruz ve onlardan aldığımız yardımları ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Durumu iyi olan vatandaşlarımız ise bizlere ücretini takdim ederek taleplerini iletiyorlar biz de ihtiyaç duydukları ürünü alıp kendilerine ulaştırıyoruz. Mahallemde bulunan 6 bin 800 vatandaşım var ve tüm vatandaşlarımın telefon numaraları bende var. Benim numaram da mahalle sakinlerimin tamamında mevcut. İletişimimizi telefon ve sosyal medya hesabım üzerinden sağlayarak ihtiyaçlara her an cevap verebiliyoruz" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ DUYARLI DAVRANIYOR'

Vatandaşların ilk zamanlarda koronavirüs salgınını önemsemediğini kaydeden Erdal Balıbey, şöyle devam etti:

"'Bize bir şey olmaz, acı patlıcanı kırağı çalmaz' gibi literatürde geçen kelimelerle insanlar kendilerini avutmaya çalışıyorlardı. Biz de bunun yanlış olduğunu en azından ulaşabildiğimiz insanlara bu işin ehemmiyetinin daha farklı olduğunu dile getirmeye çalıştık. Yakın zamandan itibaren de insanlarımız bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu ve üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu hissetti. Perşembe gününden itibaren mahallemizde ve il genelinde vatandaşlarımız duyarlı davranıyor. Sokağa çıkmıyorlar, alışveriş merkezlerine gitmiyorlar, zorunlu ihtiyaçları olmadıkça sokağa çıkmayarak duyarlığını da ortaya koyuyor ve kurallara riayet ediyor."

'36 YILDIR MAHALLE MUHTARI OLARAK HİZMET VERİYORUM'

Hayata geçirdiği uygulamadan da mutlu olduğunu aktaran Erdal Balıbey, "Ben 60 yaşındayım ve 1984 yılında muhtar oldum, 36 yıldır mahalle muhtarı olarak hizmet veriyorum. Mahalle sakinlerimizin bir çoğunun arkadaşı, bir çoğunun ise evladı gibiyim. Mahallemizdeki insanların bir çoğu beni muhtardan ziyade evladı olarak görür, kardeşi olarak görür. Ben de bu mahallede büyüdüysem mahalle sakinlerimiz de beni sevip, şefkatle yaklaşıyorsa ben de bir muhtar, bir kardeşleri ve evlatları olarak elimden geldiğince onlarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum" dedi.

Yaşlının maden suyu isteğini polis karşıladı

SİVAS'ta koronavirüsle mücadele kapsamında dışarıya çıkamayan Ethem Koçak'ın (68) maden suyu isteğini polis karşıladı

Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara dışarı çıkma sınırlandırması getirildi. Sivas 'ta dışarı çıkamayan yaşlılar, ihtiyaçlarını Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeye başladı. Kentte Tuzlugöl Mahallesi'nde yaşayan evli, 8 çocuk babası Ethem Koçak'ın maden suyu bitti. 112'yi arayan Koçak, evine maden suyu getirilmesini istedi. Maske ve eldiven takarak önlem alan polis ekipleri aldıkları maden suyunu Ethem Koçak'ın evine bıraktı.

'SAĞLIK HEPSİNDEN ÖNEMLİ'

Polislere teşekkür eden Ethem Koçak, "Biz başka su içemiyoruz. Maden suyu içiyoruz. Ben 48 sene yurt dışında kaldım. 112'yi aradım, polisler geldi. Sağ olsunlar milletimiz için çalışıyorlar. Dışarıya çıkmıyorum. Ben dün televizyonda izledim. Dışarıya çıkmıyorum. Vatandaşların hepsine buradan sesleniyorum. 65 yaş üzeri kimse çıkmasın dışarıya. Sağlık hepsinden önemli" dedi.

