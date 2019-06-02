DHA YURT BÜLTENİ - 5

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (2)

İYİ PARTİ ADAYI OYUNU KULLANDI

Millet İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak, Keskin Kız Meslek Lisesi'nde kurulan 1006 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu verdikten sonra açıklama yapan Alsancak, "31 Mart'ta aldığımız mazbatanın kısıtlı seçmenden dolayı iptal edilmesi neticesinde 2 Haziran'da tekrardan sandık başına gittik. Seçimin ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Hasan AKYILDIZ-Harun ÖZALP/ KIRIKKALE,

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TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde akıcı şekilde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk yaşanmaya devam etti. Özellikle Bolu Dağı mevkiinde ulaşım yer yer yavaşlasa da, ulaşımda herhangi bir durma yaşanmadı. Yoğunluk nedeniyle TEM yolu yanında bulunan dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri bölgedeki bazı noktalarda herhangi bir olumsuz duruma karşı görevlendirildi. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yollardan görüntüler

Süre: 02.24-Boyut: 269.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,=

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300 yıllık tahta tavşan oyuncak müzesinde sergileniyor

Gaziantep'te, Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde sergilenen ve 1700'lü yıllarda Orta Asya'da yapıldığı tahmin edilen 300 yıllık tahta tavşan büyük ilgi görüyor.

Oyun ve Oyuncak Müzesi sorumlusu Aslıhan Yakıcı, 300 yaşındaki tavşanın müzenin en eski oyuncağı olduğunu belirterek, "Bu oyuncak tahtadan yapılmış bir tavşan. Orta Asya Bölgesi'nde yapıldığı tahmin ediliyor. Tahta tavşanı müzemizin en gözde yerlerinden birinde muhafaza ediyoruzö dedi.

Yakıcı, müzeyi yılda yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret ettiğini ve oyuncakların yurt dışında yaşayan koleksiyonculardan alındığını anlatarak, "Müzemiz açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlere hizmet vermekteyiz. Ziyaretçi sayımız mevsimden mevsime değişiyor. Özellikle bahar aylarında daha yoğun oluyor" diye konuştu.

600'e yakın takım oyuncak ile 5 bini aşkın 1700-1900'lü yıllara ait el ve fabrika yapımı tek parça oyuncağın sergilendiği müzede farklı dönemlere ait yüzlerce tarihi oyuncak yer alıyor.

Müze, Türkiye'deki oyuncak müzeleri içinde dünya çocuklarının tanıtıldığı maketler ve ülkelerine ait mimarı eserlerin sergilendiği mağara galerisi bulunan tek müze olma özelliğini taşıyor. 8 farklı galeriden ve 2 katlı mağaradan oluşuyor.

Öte yandan müzeye gelen çocuklar ise sergilenen ve yakından gördükleri oyuncakları çok beğendiklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Tahta Tavşan görüntüsü

Müzeden Görüntü

Aslıhan Yakıcı ile röp

Çocuklardan röp

Oyuncaklardan görüntüler

Çocukların müze gezisi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 391 MB

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

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Bitlis'te ramazan etkinliğine Orhan Ölmez'li final

Bitlis'te ramazan ayının son etkinliğinde Orhan Ölmez sahne aldı.

Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki konseri, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, Kadın Kolları Başkanı Diba Zeydan ve yaklaşık bin 500 kişi izledi. Gece geç saatlere kadar süren konserde Ölmez, şarkılarını zaman zaman hayranları ile birlikte seslendirdi. Ölmez, Bitlis'te olmaktan memnun olduğunu belirterek, Manisa'da gittiği bağlama kursunda ilk aldığı notalardan birinin 'Bitlis'te Beş Minare' türküsü olduğunu söyledi. Ölmez'e günün anısına Başkan Tanğlay tarafından konser sonunda plaket ve beş minare figürlü bir tablo hediye edildi.

Tanğlay, ramazan ayı boyunca 27 gün etkinlik düzenlediklerini, Orhan Ölmez konseri ile final yaptıklarını belirtti. Tanğlay şunları söyledi:

"27 gün süresince 50 bin nüfuslu kentte 45 bin kişiye iftar yemeği verdik. Bu da birlik ve beraberliğimizin, ramazan bereketinin göstergesidir. Bundan dolayı da çok mutluyuz. İnşallah bu programları bundan sona da devam ettireceğiz. Önümüzdeki 2 gün boyunca çadırımızda ikramlarımız devam edecek. Ondan sonra da hemşehrilerimizle birlikte inşallah bayrama gireceğiz."

Görüntü Dökümü

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-Konsere katılanlardan detay

-Sahne öncesi Orhan Ölmez'in hayranlarıyla özçekim yapması

-Orhan Ölmez'in sahneye çıkması

-Orhan Ölmez'in konserinden ve konuşmalarından detaylar

-Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın konser sonunda plaket ve tablo hediye etmesi

-Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile röportaj

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, -