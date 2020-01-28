DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Elazığ depremi mobese kamerasında

ELAZIĞ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde deprem anında birçok kişinin panik içinde binalardan açık alanlara kaçması yer aldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin Mobese kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Sarsıntının başlamasıyla birlikte birçok kişinin binalardan açık alanlara doğru panik içinde koştuğu görüldü. Kent merkezinde köftecilerin bulunduğu sokaktaki kameraya, deprem ile birlikte iş yerlerinden koşarak çıkanların sağa sola kaçmaları yansıdı. Sarsıntı ile bir binanın kısmen yıkılmasıyla birlikte sokağın toz duman içinde kaldığı da görüldü. Başka bir görüntüde ise yine binaların sallanması ve bir binanın çatı kısmının çökmesi ile caddenin toz bulutuyla kaplandığı görüldü. Mobese kameralarının da sallandığı deprem sırasında vatandaşların sokaklarda yaşadığı panik, sağa sola kaçmaları saniye saniye görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların panik içinde binalardan çıkması

-Panik içinde sağa sola kaçmaları

-Bir binanın çatısının çökmesi

-Yollarda yaşanan panik

-Binaların, kameraların sallanması

Haber: ELAZIĞ,

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AFAD ekibi depremden 17 saat sonra kurtardığı Çelik ailesini ziyaret etti

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yıktığı Yıldız apartmanı enkazında kalan Çelik ailesini 17 saat sonra çıkaran Afet ve Acil Durum (AFAD) Erzurum Müdürlüğü ekibi, hastanede ziyaret etti.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgeye giden Erzurum AFAD ekibi, Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan Yıldız apartmanında görev yaptı. Apartmanın birinci katında yaşayan ve enkaz altında kalan Azize (45)-Cengiz Çelik(48) çifti ile oğulları Muhamet Faruk (24), Ahmet'i (18) kurtarmak için ekipler seferber oldu. Evin başka bir bölümünde enkaz altında kalan anne Azize Çelik için jandarma ekipleri alarma geçerken, bababa ile 2 oğlu için Erzurum AFAD yoğun bir çaba gösterdi.

Oğullarıyla birlikte balkondan atlamaya çalışırken apartman yıkılınca odada enkaz altında kalan Cengiz Çelik, kayınbiraderi Fatih Çağlayan 'ı arayarak bulundukları yerleri bildirdi. Çağlayan'ın verdiği bilgiler üzerine AFAD ekibi, baba ve oğullarını kurtarmak için harekete geçti. Betonları hilti ile delen demirleri kesen AFAD görevlileri, yaklaşık 16 saat sonra baba Cengiz Çelik'e ulaşarak kurtarmayı başardı. AFAD görevlileri yarımşar saat arayla önce Ahmet'i sonra Muhammet Furkan 'ı enkazdan çıkardı.

Anne Azize Çelik'i ise Jandarma enkazdan çıkarmayı başardı.

HASTANEDE ZİYARET ETTİLER

Erzurum AFAD ekibi Yıldız Apartmanı enkazından çıkardıkları baba ve oğullarını kaldırıldıkları Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 'nde ziyaret etti. Baba Cengiz Çelik'e çiçek veren AFAD görevlileri Metin Yılmaz, Ercan Göksu , geçmiş olsun dileklerini iletti. Enkaz altında geçen saatleri anlatan Cengiz Çelik, AFAD ekibinin çalışması sırasında oluşan tozdan korunmak için çorablarını oğlu Muhammet'le birlikte maske olarak kullandıklarını söyledi. Çelik, görevlilerin çalışmasına bulunduğu yerden yardımcı da olduğunu belirtti.

Babasından yarım saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çelik , kurtarılamayacakları korkusu yaşadığını söyledi. Deprem anında ağabeyi Muhammet Furkan'la birlikte odalarında olduklarını anlatan Ahmet Çelik, "Annem, babam ve abimle balkondan atlamaya karar verdik. Tam hareket ettiğimiz anda apartman yıkıldı. Annem kapı aralığında biz 3'ümüz odada kaldı. Enkaz altında bol bacağım ve kolum üzerinde taş vardı. Kurtarılana kadar birbirimizi uyanık tutmaya çalışıyorduk" dedi.

Enkazdan son olarak çıkarılan Muhammet Furkan Çelik ise "17 saat rüya, kabul gisiydi. Allah dayanma gücü verdi. Sanki diri diri mezarın içine gömülmüş gibiydi. AFAD görevlilerinin sesi cesaret veriyordu. Beklerken bazen sinirleniyorduk ancak açtığınız delik bize nefes oldu, babam ağlamaya başladı" diye konuştu.

Çelik ailesi, 17 saatlik mücadelenin ardından enkazdan çıkmalarını sağlayan AFAD personeline teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-AFAD ekibinin kurtarma çalışması

-Baba Cengiz Çelik'in enkazdan çıkarılması

-AFAD görevlilerinin baba Cengiz Çelik'i ziyaret etmesi

-Baba ve AFAD görevlilerinin sohbeti

-Ahmet Çelik'in yaşadıklarını anlatması

-Muhammet Furkan'ın konuşması

Haber-Kamera: ERZURUM,

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Otomobil tıp merkezinin merdivenlerine çıktı

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir tıp merkezinin merdivenlerine çıktı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak'ta meydana geldi. Kerim Arslan idaresindeki 81 EK 136 plakalı otomobil, sokağa girdiği anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel tıp merkezinin önündeki merdivenlere çıktı. Merdivenlerdeki korkulukları yıkan otomobil askıda kaldı. Kaza anında merdivenlerde kimsenin olmaması olası bir kazayı engellerken, yardıma koşanlar kazanın şokunu yaşayan sürücü, eşi ve çocuğunu araçtan çıkardı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aracın kaza yapma anı

Araç içinde bulunan kişilere vatandaşların müdahale etmesi

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Nazlı, depremzedelere harçlığını, 'Size çok üzüldüm' notuyla bağışladı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından depremzedelere, "Harçlığımı veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgiler" yazılı not ile15 lira bağışlayan ilkokul öğrencisi Nazlı Can(9), "Yıkılan evleri gördüm. Çok üzüldüm nasıl katkıda bulanabilirim diye düşündüm. Annem eşyaları hazırlarken bir zarf yapıp içine kendi harçlığımdan koydum" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesi Belediyesi tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Belediyenin yardım toplama merkezlerinden biri olan Gençlik Parkı 'na ailesi ile birlikte giden Ramazan Yaman İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlı Can, "Harçlığımı veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgiler" yazılı not ile 15 lira bıraktı.

Lüleburgaz Belediyesi, Nazlı Can'ın bıraktığı para ve notu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Emanetini en kısa zamanda ulaştıracağız koca yürekli kızımız" notunu düştü.

'YIKILAN EVLERİ GÖRDÜM'

Elazığ'daki depremzedeler için 15 lira harçlığını bağışlayan Nazlı Can, "Televizyon izliyordum, depremin olduğunu gördüm. Yıkılan evleri gördüm. Çok üzüldüm nasıl katkıda bulanabilirim diye düşündüm. Annem eşyaları hazırlarken bir zarf yapıp içine kendi harçlığımdan koydum. Sonra babamla belediyeye götürdük. Mektubumda, 'Size çok üzüldüm. Harçlığımdan veriyorum. Çok geçmiş olsun. Sevgiler' yazdım ve 15 lira koydum. Akşam olunca telefondan sosyal medyada benim mektubum vardı. Çok mutlu oldum. Annem ve babama söyledim. Onlarda çok sevindi" diye konuştu.

Nazlı'nın ev hanımı iki çocuk annesi Bahriye Can, çok duygulandığını belirterek, "Bizden habersiz yazmış.İnternette görünce inanamadım çok duygulandım. Böyle bir deprem yaşandığı için çok üzüldük hepimiz. Kızım böyle bir şey yaptığı için çok duygulandım. anlatamıyorum şimdi. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nazlı'dan detaylar

-Nazlı'nın yazı yazması

-Nazlı ile röp.

-Annesi Bahriye Can ile röp.

-Aileden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),

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Buz tutan Borabay Gölü'nde görsel şölen

AMASYA'nın Taşova ilçesindeki Borabay Gölü'nün büyük bir bölümü kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle dondu. Yüzeyi buzla kaplanan göl, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Borabay Tabiat Parkı, ormanlık alanında çam, kayın, gürgen gibi 37 ağaç türünü barındırırken gölüyle de ziyaretçilerine eşsiz doğa manzarası sunuyor. Bölgede sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle, 80 metre genişlik ve 25 metre derinliğe sahip Boraboy Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı. Gölün çevresinde bulunan çam ağaçlarının yer aldığı bölge de, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Krater gölü olan Borabay Gölü, yüzeyinin buz tutmasıyla birlikte eşsiz bir görüntü oluşturdu. Parka gelen vatandaşlar, buz tutan gölü yakından görüp, muhteşem manzarada anı fotoğrafı çekiniyor.

Bakanlar Kurulunca Turizm Merkezi olarak ilan edilen Borabay Gölü'nün bulunduğu bölgede, bungalov evler, kamp ve piknik alanlarının yanı sıra doğa yürüyüşü parkuru ve dinlenme alanları da yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Buzla kaplanan gölden detaylar

-Drone ile detaylar

-Muhabir anonsu

-Gölü görmek için gelenlerden detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/TAŞOVA(Amasya),

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