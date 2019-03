Dha Yurt Bülteni -6

Sopa ve sandalyelerle saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralıKAVGA GÜVENLİK KAMERALARINA BÖYLE YANSIDI Iğdır 'ın Söğütlü Mahallesi'nde aralarında husumet olan 2 grup arasındaki kavgada silah, sopa ve bıçakla kullanıldı. Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan kavgada 1 kişi öldü, 2'i ağır olmak üzere 5 kişi ise yaralandı. Kavgada yere düşen iki kişiye sopa ve sandalyeyle saldıranların yanı sıra eline yollarda trafik uygulamaları için kullanılan huniyle yerde yatan bir yaralıya saldıran kişi de kameralara yakalandı.Olay, 4 Mart'ta merkez Söğütlü Mahallesi'nde İrfan Caddesi üzerinde geldi. Özdemir köyünde yaşayan ve aralarında husumet bulunduğu bildirilen iki grup, mahallede karşılaşınca aralarında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar silah, sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. 6 kişinin yaralandığı kavgayı jandarma ve polis müdahale etti. Havaya ateş açan güvenlik görevlileri biber gazı da kullanarak kavga eden vatandaşları ayırdı. Olayda her iki taraftan yaralanan M.A., F.A., H.Ş., E.A., M.S.A. ve A.A. ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Başına sandalye ve sopalarla vurulan A.A. (50) hayatını kaybederken, yaralılardan M.S.A., H.Ş.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.KAMERALARA YANSIDIMahallede meydana gelen kavga bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganlardan kaçarken yere düşen iki kişinin dayak yemesi kameralar tarafından kaydedildi. Yerde yatan yaralılara sopa ve sandalyelerle saldıranlardan birisinin trafik polislerinin yol uygulamasında kullandığı huniyle vurması dikkat çekti. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçleri hastane ve Özdemir köyünde tedbir aldı.Görüntü Dökümü---------------İş yeri güvenlik kamerası kavga görüntüleriSÜRE: 29 SN BOYUT: 54 MBHaber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,===============Gümüşhane- Giresun karayolunda heyelanGümüşhane- Giresun karayolunun Zigana Dağı, Araköy köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Temizlik çalışmalarına başlanan karayolunda, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası facianın önüne geçti.Gümüşhane-Giresun karayolunun Zigana Dağı, Araköy köyü mevkiinde, dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Yağışlar sonucu zeminin gevşemesiyle dağın yamacından kopan kaya parçaları yola yuvarlandı. Heyelan nedeniyle, 2 şeritli yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, iş makineleri ile kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yolun tek şeridi, uzun süren çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Temizlik çalışmaları süren karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası facianın da önüne geçti.'ŞU ANDA TEK ŞERİT AÇIK'Karayolları ekskavatör operatörü Yavuz Meydan, "Gece 12'den sabah 5'e kadar çalıştık, devam ediyoruz. Yol temizleme çalışmalarının ardından, yani 2 gün sonra tamamen açılır" dedi. Sürücü, Osman Çakmak da, "Gece saatlerinde heyelan oldu. Sabah geldiğimizde yol kapalıydı. Karayolları ekipleri anında müdahale ettiler. Çalışmalar sürüyor. Şu anda tek şerit açık. Güvenlik önlemleri alındı" diyerek her hangi bir facianın yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.Görüntü Dökümü---------Yoldaki çalışmalarKaya ve dağdan görüntülerRöplerYoldan görüntülerHaber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, -=============Ereğli'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adliyede Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.Zonguldak İl ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı, okul önlerinde ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından geçen çarşamba günü sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul 'da 1, Ereğli'de ise 10 olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 279 uyuşturucu hap, 650 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i İstanbul'da tutuklandı. 10 şüpheli ise Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-----------Ereğli Adliye sarayı-Zanlıların adliyeye getirilmesi-Zanlıların araçtan indirilip sıraya alınması-Zanlıların Adliyeye girişleri-Adliye ve çevresinden detaylarSüre: (1.55) Boyut: (355 MB)Haber- Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),===============Aynı yerde iki gün arayla iki kaza Konya 'nın merkez Meram ilçesine bağlı Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde aynı yende iki gün arayla iki kaza meydana geldi. Bu anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.İlk kaza, 6 Mart'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Sağ şeritten seyreden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen cip, aniden sol şeride geçti. Bu sırada sol şeritte seyreden bir motosiklet sürücüsü duramayarak cipe çarpıp, devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve motorda yolcu olarak bulunan kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve yolcusunun kendi imkanlarıyla olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.İkinci kaza, dün sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bir kamyonun arkasına bağlanmış forklift, kamyonun sağa dönmesi üzerine yerinden çıkıp, yola devrildi. Kamyonun arkasında yada solunda bir aracın olmaması ise olası bir kazayı önledi. Her iki kazada bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Görüntü dökümü:-----Cipin şerit değiştirerek motosikletle çarpışmasıKamyonun arkasına bağlı bulunan forkliftin yola devrilmesiHaber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA ===================