DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Adıyaman'da kazalar mobese kameralarında

ADIYAMAN'da, dikkatsizlik ve hız nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, mobese kameraları tarafından görüntülendi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerini gazetecilere dağıttı. Kentin farklı noktalarında meydana gelen ve kameralar tarafından kaydedilen kazaların genellikle sürücü hataları ve yayaların dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü. Yetkililer, araç sürücülerinin trafikte kurallara uyması konusunda uyarıp, yayalara duyarlılık çağrısı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mobese kamerası

-Araçların kaza anı

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN

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İznik'te Bizans dönemi kalıntıları koruma altına alındı

2012 yılından beri devam eden İznik Nilüfer Hatun İmarethanesi ve Müştemilatı Yapımı Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında, 2015 yılında İznik Müzesi için yapılacak yeni binanın temel kazısı sırasında ortaya çıkan yapı kalıntıları, üstü kapatılarak korunma altına alındı. Alan, peyzaj çalışması yapılıp, sergi alanı olarak kullanılacak.

19 Haziran 2012'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin ardından restorasyon çalışması başlatılan İznik Nilüfer Hatun İmarethanesi ve Müştemilatı Yapımı Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında, İznik Müzesi için yeni müze bina yapılması planlandı. Ancak yeni müze binası için başlatılan temel kazısı sırasında, 2015 yılında Bizans dönemine ait olduğu belirtilen yapı kalıntısı ortaya çıktı. Genişletilen kazı ile tamamı ortaya çıkartılan kalıntı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından teşhir edilmeye yeterli bulunmaması ve deforme olmasının önüne geçilmesi düşüncesiyle üstü kapatılarak, koruma altına alındı.

Yaklaşık 2 dönüm alanda, sürdürülen dolgu çalışmalarının ardından peyzaj çalışması yapılacak. Bölge sergi alanı olarak kullanılacak.

Yeni bina inşaatı 2019 yılında iptal edilen, yaklaşık 16 bin eserin bulunduğu İznik Müzesi'nin yeni binası ise Yenişehir Kapı bölgesindeki inşa edilecek. Bölgede yer tahsis çalışmaları devam ederken, İznik Nilüfer Hatun İmareti içerisinde ve bahçesinde de Türk İslam Eserleri Müzesi çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çalışmalardan detaylar

-Bölgeden detaylar

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/İZNİK,(Bursa),

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Çorum'da bakımını üstlendiği 30 kediyi, Mersin'e getirdi

ÇORUM'da, 30 kedinin bakımını üstlenen Sefa Kabakulak, gezmek için geldiği Mersin'e yanında getirdiği kedileri, büyükşehir belediyesinin 1 yıl önce faaliyete geçirdiği Miyav Park'a teslim etti. Kediler, belediyenin bakımevine yerleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu anlatan Sefa Kabakulak, 30 kediyi teslim etmek istediğini belirtti. Gelen çağrı üzerine Kabakulak ile Miyav Park'ta bir araya gelen Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli veteriner hekim Oğulcan Karakuş, 30 kediyi alarak, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi. Bakımevinde genel muayeneleri yapılan kedilerin, sağlık probleminin olmadığı belirtildi. Bir müddet gözetim altında tutulacak olan kedilerden sağlıklı ve kısırlaştırılmaya uygun olanlar kısırlaştırılacak ve sahiplendirilmeye uygun hale getirilecek. Sahiplendirilmeyen kediler ise Miyav Park'ta ağırlanacak. Oğulcan Karakuş, hayvanların Çorum'dan getirilme sürecini şu sözlerle anlattı:

"Bir ihbar aldık. İhbarda, bir vatandaşın Çorum'dan Mersin'e yaklaşık 30 tane kedi getirdiğini ve bunları bakımevimize bırakmak istediği söylendi. İhbarı değerlendirmek üzere Miyav Park'ın önüne gittiğimizde bizi orada bekliyordu. Çorum'dan geldiğini, havaların çok soğuk gitmesinden dolayı hayvanların üşüdüğünü gördüğünü, gezme amaçlı Mersin'e gelirken kedileri de beraberinde getirdiğini söyledi. Kendileriyle beraber detaylı tutanağımızı tuttuk. Bakımevine kendileriyle beraber geldik. Kedileri saydık, tam 30 adet kedimiz vardı. Yaklaşık 8 kutu ile beraber gelmişler. Kendi hususi araçlarıyla yaklaşık 5 saatlik bir yolculuktan gelmişlerdi. Haliyle kediler biraz yorgundu ama çok çabuk uyum sağladılar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Padoktaki kedilerden genel ve detay

-Veteriner hekim Oğulcan Karakuş'un konuşması

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Sema Moritz'le aşka dair konser

ANTALYALI sanatseverler, 14 Şubat Sevgililer Günü konserinde 'taş plak sesli kadın' Sema Moritz'le "AŞK'a dair bir yolculuğa çıktı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal'ın da dinlediği konserde Moritz, taş plakların dünyasından çıkarıp bugüne ulaştırdığı şarkılarla salonu dolduranlara unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı.

Konserleri, tiyatro gösterileri, sergileri ve söyleşileriyle Antalya'nın kültür ve sanat hayatına farklı bir soluk kazandıran Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çok özel bir sesi ağırladı. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği Muratpaşa'da Sanat Var etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sevgililer Günü konserinde müzik otoritelerinin 'taş plak sesli kadın' diye anlattığı Sema Moritz, "AŞK'a dair konseriyle Antalyalı müzikseverlerle buluştu. Antalya konserine sahne yerine seyircilerin arasından, 'Bir Kuş Olup Uçsam' şarkı ile başlayan Moritz, salonu selamlayıp sahneye çıktı. 'Fikrimin İnce Gülü'nden taş plaklara yazılan tangolara Antalyalı müzikseverlere unutulmaz bir Sevgiler Günü yaşatan Moritz, konserini en ön sıradan büyük bir keyifle dinleyen Ercan Dündar ve Raisa Gusak çiftine kayıtsız kalamadı.

Sema Moritz, 5 aydır arkadaş olan çifti Sevgililer Günün çifti ilan etti ve sahneye davet etti. Gecenin sonunda Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal, sanatçıya teşekkür çiçeğini Dündar ve Gusak çiftiyle birlikte takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kültür merkezi dış plan ve afişten

Salonun içinden detay

Sanatçının seyircilerin arasından şarkı söyleyerek çıkması ve sahneye gelmesi

Konserden görüntü

Sanatçıya çiçek verilmesi

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede

ŞANLIURFA'da CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga büyümeden sonlandırılırken, kongrenin yapıldığı salonda çevik kuvvet polisi önlem aldı.

Şanlıurfa CHP İl teşkilatının kongresi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yapıldı. İki adayın yarıştığı kongreye katılan partililere, açılan stantta tavuk döner ikram edildi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın da hazır bulunduğu kongrede mevcut CHP İl Başkanı Hayretttin Cidir ile Büyükşehir yasasıyla beldeden mahalleye dönüşen Kısas'ın eski Belediye Başkanı Ali Ersöz aday oldu.

Çok sayıda partilinin katıldığı kongrede, iki adayın tarafları arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Araya giren bazı partililer, kavga eden tarafları ayırdı.

Kavga üzerine kongrenin yapıldığı salona takviye çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polisin önlem aldığı salonda kongre devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kongrede döner ikram edilmesi

Kongreye katılanlar

Çıkan tartışma yumruk sallayan partililer

Arbedeyi sonlandıran partililer

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA