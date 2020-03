DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Antalya Valisi Karaloğlu: Vatandaşımızın otokontrol yapması lazım

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs ile ilgili yaşama dair açıkladığı yeni kurallar ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri ile ilgili İl İdare Kurulu'nu topladı. Vali Karaloğlu, salgından korunmak için her noktaya polis veya zabıta görevlendirilemeyeceğini vurgulayıp, "Vatandaşımızın otokontrol yapması lazım" dedi.

Antalya İl İdare Kurulu, Vali Münir Karaloğlu'nun başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve diğer yetkililerin katılımı ile valilik toplantı salonunda biraraya geldi. Virüsten korunmak için mesafeli oturulup maskenin de kullanıldığı toplantı öncesi konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüsten (Covid-19) korunmak için yeni bir aşamaya geçildiğini, ek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam açıklandığını söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın salgın öncesi aldığı tedbirlerinde olduğunu anımsatan Vali Karaloğlu, "Bugün itibariyle başlayan tedbirler var. Bu tedbirleri bugün İl İdare Kurulu olarak gözden geçireceğiz. İlde uygulamalar ile ilgili alacağımız yeni tedbirler varsa onları konuşacağız" dedi.

İl Pandemi Kurulu'nun da bugün ilk toplantısını yapacağını belirten Vali Karaloğlu, alınan her kararın sahada vatandaşlar tarafından uyulması gerektiğinin altını çizdi ve şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın alınan kararlara uyması önemli vatandaşın bize yardımcı olması önemli olan. Alınan bütün kararlar hepimizi korumak ülkede yaşayan her bir vatanadaşı korumak maksadıyla alınan kararlar. Onun için vatandaşlar aldığımız kararlara harfiye uyması lazım. Bizim her yerde polis her yerde zabıta bulundurmamıza gerek yok. Artık vatandaşımızın otokontrol yapması lazım."

Vali Karaloğlu, genelge sonrası koronavirüs bulaşmaması için market alışverişinde uygulanan kurallardan örnek verip, "Markete gittiğinde eğer markette konan kural nedir 10'da bir. 100 metrekarede 10 tane müşteri olacaksa ve kalabalık görünüyorsa markete girmeyecek vatandaş. Girmeyecvek ve uyaracak. Eğer toplu ulaşım aracı ile seyahat ediyorsa toplu taşım aracında konulan kurala uyulmuyorsa yüzde 50 ile sayahat edilmiyorsa vatandaş o toplu taşıma aracına binmeyecek uyaracak. Pazara gidiyorsa pazar kalabalıksa pazara girmeyecek" dedi.

"Artık vatandaşımızın otokontrolünü geliştirmesi lazım. Yoksa bizim her noktada polis, her noktada zabıta bulundurup her dakika uyarıda bulunmamıza gerek yok. Bu vatandaşı, hepimizi koruma maksatlı konulan kurallar" diyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hep birlikte bunlara uyarsak işimizi de kolaylaştırmış oluruz. Bugün yeni kurallar var. Şehirlerarası ulaşım ile ilgili kısıtlamalar getirildi. Bir komisyon kuracağız bu komisyonla, genelgede mazaretleri olan insanlara bir seyahat belgesi verilecek. Ancak seyahat belgesiyle sehirler arasında seyahat edilebilecek. Belki bundan sonra başka tedbirler de gelecek. Bugün sahiller, parklar, bahçeler mesire alanları gibi alanlarda artık vatandaşımız bulunmayacak. 'Ne olur ben koca bir alanda tek başımayım.' Hayır, öyle birşey yok. Konan kural neyse herkes harfiyen uysun. İşaallah el birliğiyle biz bu problemin üstesinden geliriz. Güçlü bir devletimiz var büyük bir milletimiz var. İnşaallah bu problemi biz el birliği ile çözeriz ama ön koşul konan kurallara hep beraber uyarsak."

Bursa'da otobüs yoldan çıktı köprüde asılı kaldı

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsü, bariyerlere çarptı. Otobüs, alt yola düşmeden bariyer ile yol kenarındaki duvar üzerinde asılı kaldı. Otobüs Selçuk S., kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'ndeki Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Heykel'den Gökdere mevkisine giden Büyükşehir Belediyesi'ne ait Selçuk S. (36) yönetimindeki 16 BOV 60 plakalı otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aştı. Otobüs, alt yolun kenarındaki duvar ile bariyerler üzerinde asılı kaldı. Vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yara almayan sürücü Selçuk S., otobüsten çekiçle camları kırarak çıktı.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Ağrı'da polis koronavirüs konusunda halkı uyarıyor

AĞRI'da polis ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle broşürler dağıtarak halkı bilgilendiriyor.

Son açıklanan vaka ve ölüm sayılarının ardından her türlü tedbirin en üst düzeye çıkarıldığı Ağrı'da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkı virüse karşı uyarma ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezinde anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, bir yandan da yol kontrol noktalarında denetim yaptıkları araçlarda sürücü ve yolculara broşür dağıtıyor.

Antalya Polisi, Konyaaltı Sahili'nde kuş uçurtmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs (Covid-19) mücadelesi için alınan ek önlemleri açıklamasının ardından bu sabah Antalya polisi sahil ve spor alanlarında kuş uçurtmadı. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne iniş yollarını şeritlerle kapatan polis, yürüyüş ve spor amaçlı dışarı çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Sahil şeridinin ıssız görünümü drone ile havadan görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerde spor ve pikniğin yasaklanmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde önlem aldı. Sahil kenarında spor ve yürüyüş yapan, banklarda oturan, bisiklete binen vatandaşları uyaran Antalya polisi, megafonlarla 'evinize gidin' çağrısı yaptı.

Sahil şeridinde gördüğü her vatandaşı uyararak evlerine gönderen polisler, güvenliği sıkı tuttu. Kuş uçurtulmayan bölge sessizliğe gömüldü. İnsan yoğunluğunun yaşandığı plajların çevresi bu sabah bomboş kaldı. Konyaaltı Sahili şeridinde bulunan yürüyüş yolları ve caddeler devriye görevi yapan polis ekiplerince kontrol altında tutuldu. İnsanların ve araçların caddelerden çekilmesinin ardından sokak köpekleri bankları ve caddelerin üzerini mesket tutarak güneşin tadını çıkardı.

POLİS VATANDAŞ ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG

Bir vatandaş ile polis arasında geçen diyalog ise gülümsettiği kadar düşündürdü. Polisin "Sahile gidemezsiniz" uyarısına rağmen denize girmek için başka bir yer arayacağını dile getiren vatandaş, "Vallahi yasak. Ama denize girmek istiyorum. Tuh ya. Bir de falezleri deneyeceğim, orada bir yasak var mı bilmiyorum ama oradan denize girmeyi deneyeceğim. Oradan da çıkarırlarsa evde duş yapayım bari" dedi.

Sahilde her mevsim yüzdüğünü söyleyen Abdullah Kederli ise bugün koronavirüs tedbirleri yüzünden sahile inemediği söyledi. İnsanların sağlığı için alınan tedbirlerin yerinde olduğu belirten Kederli, "Alınan tedbirlere herkesin uyması gerekiyor. Bu kim olursa olsun. Ben de yüzmek için gelmiştim ama geriye dönüyorum. Önemli olan sağlık" diye konuştu.

Taktığı maske ve eldiven ile bisiklet süren Antalyalı vatandaş da polis engeliyle karşılaştı. Yolda önünü kesen polislerin 'evinize gidin' çağrısına teşekkür ederek yanıt veren vatandaş, yolunu değiştirerek ara sokaklara girip gözden kayboldu.

ISSIZ GÖRÜNTÜYÜ DRONE GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Antalya'da koronavirüs önlemlerinin başlamasının ardından kent sakinlerinin vazgeçemediği Konyaaltı Sahili, ıssızlığa gömüldü. Bom boş kalan plaj ve kentin büyük caddeleri havadan drone ile görüntülendi. Sokakların önceki günlere oranla daha sakin ve sessiz olduğu, araç sayısının azaldığı gözlendi.

Adana'daki Suriyelilere Arapça anonslarla 'evde kalın' çağrısı

ADANA'da polis, ekip araçlarıyla ülkelerindeki savaştan kaçarak kente yerleşen Suriyelilere, Arapça 'evde kalın' çağrısı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek amacıyla Suriyelilerin yoğun olarak yaşağını Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde uygulama yaptı. Polis, alışveriş yapan ve işyerlerini açan Suriyelileri ekip otolarından Arapça 'Dikkat dikkat kendi ve toplum sağlığınız için zorunlu haller dışında evden çıkmayın' anonslarıyla uyardı.

Ardından sokak aralarına giren ekipler, Suriyelileri tek tek uyararak evlerine dönmelerini istedi.

