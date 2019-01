Dha Yurt Bülteni-8

ADANA'da aşırı yağışlar nedeniyle oluşan taşkın riskine karşı Seyhan Barajı kapakları açıldı, ovadaki bahçe, tarla ve çiftlikler sular altında kaldı. Kapasitesinin dört katı su gelen Seyhan Nehri, Yüreğir ve Seyhan Ovası için büyük risk oluşturdu. Adana Valiliği, taşkınlara karşı can ve mal güvenliği uyarısında bulundu.



Kent genelinde 20 gündür etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerden gelen suyla birlikte Adana'nın ortasından geçen Seyhan Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Kapasitesinin dört katı su gelen Seyhan Barajı'nın kapakları 26 Aralık'tan itibaren açılarak, kontrollü bir şekilde nehir yatağına su bırakıldı. Buna rağmen Seyhan Nehri kıyısında taşkınlar yaşandı. Binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Meyve bahçeleri göle döndü.



Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Seyhan Nehri'ne kapasitesinden dört kat fazla su geldiğini belirterek, Yüreğir ve Seyhan Ovası için taşkın uyarısında bulundu. Seyhan Nehri çevresinde ekiplerin gerekli tüm önlemleri aldığını ancak taşkın olması halinde ovanın sular altında kalacağını kaydeden Doğru, bölgedeki tarım arazilerinin etkilendiğini söyledi. Ekili buğdayların zarar gördüğünü, meyve bahçelerinde de fırtınalı yağış nedeniyle dökülmeler yaşandığını, Tarsus çevresindeki seraların ise yıkıldığını anlatan Mutlu Doğru, zararın, hasar tespit çalışmasının ardından ortaya çıkacağını kaydetti. Yüreğir, Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde binlerce dönüm arazinin göle döndüğü belirten çiftçi Mehmet Ali Aslan da "Kentte son yıllarda meydana gelen en yoğun yağmuru yaşadık. Binlerce dönüm arazi sular göle döndü" dedi.



NARENCİYE BAHÇESİ GÖL OLDU



Havutlu Mahallesi'ndeki çiftliği ve narenciye bahçesi sular altında kalan Mehmet Güler ise hasadı bekleyen 50-60 tona yakın portakalın sulara gömüldüğünü anlatarak, "Su baskını dün akşamüstü altı buçukta başladı. Sabaha kadar çiftliklerimizdeki hayvanları tahliye etmekle uğraştık. Depolarda gübrelerimiz ve ilaçlarımız da vardı, sular altında kaldı. Sadece ben değil, bölgedeki birçok çiftçi mağdur durumda" diye konuştu.



VALİLİK'TEN ÖNLEM ÇAĞRISI



Adana Valiliği, yoğun yağış nedeniyle Seyhan Barajı'nda su seviyesinin yükseldiğini belirterek, vatandaşlardan önlem alma çağrısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Aşırı yağışlar nedeni ile Seyhan Barajı rezervuarında bulunan fazla su, 26 Aralık'tan bugüne kadar sürekli ve kontrollü olarak nehir yatağına bırakılarak, tahliye edilmektedir. Ancak aşırı yağışlar nedeni ile Seyhan Barajı'nda su seviyesi yükseldiğinden Seyhan Barajı'ndan, Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarında artma olacak. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından Seyhan Nehri seddeleri arasına ve sulama kanallarına girmemesi, nehre kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın önlem alması, halkımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir" denildi.



2)MERSİN'DE YAŞAM NORMALE DÖNDÜ



MERSİN'de sağanak yağış ve fırtınanın ardından hayat normale döndü. Güneşli havayı fırsat bilen Mersinliler, sabah saatlerinden itibaren sahilde gezinti yaptı.



İki gün boyunca kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi, demirli bulunduğu noktadan sürüklenerek kıyıya yaklaşık 500 metre kala karaya oturdu. Kent merkezinde de dev dalgalar kilolarca ağırlıktaki kayaları ve sel suları ile birlikte derelerden denize ulaşan ağaç parçalarını sahile sürükledi. Fırtınada birçok evin çatısı uçtu. Sahil kesimindeki Atatürk ve Kültür Park'ın birçok noktasında yürüyüş yolları çöktü, yapılan dekoratif çalışmalar yerle bir oldu. Sahilde yaptığı inceleme sonrasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yaraların hızla sarılacağını söyledi.



Kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın dinmesiyle Mersin'de hayat normale döndü. Güneşli havayı da fırsat bilen Mersinliler, sabah saatlerinden itibaren sahilde gezinti yaptı. Kentte hava sıcaklığının Cumartesi gününe kadar 7 ila 14 derece arasında olmasının beklendiği bildirildi.



==================================================



3)KARADENİZ'DE 877 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI



KARADENİZ Bölgesi'nde, 877 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.



Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 30, Rize'de 122, Gümüşhane'de 181, Bayburt'ta 55, Giresun'da 314, Artvin 25 ve Ordu'da 150 köy ve mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kardan kapalı köy ve mahalle yolarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Bölgede gece yarısı başlayan kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceği belirtildi.



PALETLİ ARAÇLA ZİRVEYE ÇIKTILAR



Öte yandan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir grup arkadaş, yoğun kış şartlarına aldırış etmeden, 2 bin 300 metre rakımdaki Huser Yaylası'na çıktı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan grup, 8 saatlik yorucu bir yolculuğun ardından paletli kar aracıyla ulaştıkları yaylada, zirvedeki manzaranın keyfini yaşadı. Maceracı grup adrenalin dolu anları fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.



