Didim'de zabıta müdürünün vurulma olayıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Didim'de zabıta müdürünün vurulma olayıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

11.08.2022 09:43
Didim'de zabıta müdürünün vurulma olayıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun geçtiğimiz hafta silahlı saldırgan tarafından vurulması olayı, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip tarafından aydınlatıldı.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun geçtiğimiz hafta silahlı saldırgan tarafından vurulması olayı, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip tarafından aydınlatıldı. Olayın tetikçisi M.A.S. ve kendisine yardım ettiği tespit edilen ve azmettiricisi olduğu iddia edilen A.O. ile birlikte toplam 6 şüpheli emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, 1 Ağustos günü evinin önünde oğluyla birlikte çöp atmak istediği sırada üzerine doğru koşarak gelen kar maskeli bir şüpheli tarafından 5 el kurşun sıkılması sonucu yaralanmış, kurşunlardan 2'si sağ ayağına 1'i ise sol ayağına isabet etmişti. Yaralanan Hacıfettahoğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek ameliyat edilmişti.

Olay gününün görgü tanıklarını ve çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayı gerçekleştiren yüzü maskeli, siyah şapkalı, siyah montlu erkek şahsın kaçış bölgelerini inceledi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüpheli şahsın bir otelden çıkarak olay yerine geldiğini ve saklandığını, ardından da Zabıta Müdürü Hacıfettahoğlu'nu takip ederek ateş açtığını tespit etti. Şüpheli şahsın koşarak uzaklaştığı, ardından bir sokak ileride üstünü değiştirdiği ve motosiklet ile bölgeyi terk ettiği belirlendi. Asayiş ekipleri, tetikçinin kaçtığı motosikletin izini sürerek motosikletin ilçede bir otele bırakıldığını tespit etti.

İstanbul'a özel ekip gönderildi

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve işletmelere ait güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri, olayın tetikçisinin M.A.S. (20) olduğunu tespit etti. Tetikçi M.A.S. olayın hemen ardından arkadaşı olan E.A. (22)'dan yardım istediği ve şüphelilerin C.T.'ye ait olduğu tespit edilen araçla İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İstanbul'a kaçan şüphelilere H.A. isimli şüphelinin de yardım ettiği öğrenildi. Şüphelilerin İstanbul'a kaçtığını tespit eden Didim Emniyeti, faillerin yakalanması için özel bir ekibi İstanbul'a görevlendirdi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması noktasında yüzlerce saat iş yeri ve güvenlik kamerası inceleyerek şüphelilerin İstanbul Silivri'de saklandığını tespit etti. Silivri'de belirlenen villaya yapılan baskında şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınıp Didim'e getirildi.

İddialara göre, olayın tetikçisi M.A.S.'nin akrabasının Didim'deki bir otelde çalıştığı ve otelin sahibi iş insanı A.O. ile akrabası olan M.O.'nun da olayla bağlantılı olarak Didim'de emniyet güçlerince gözaltına alındığı öğrenildi. Tetikçi M.A.S.'nin ve E.A.'nın çeşitli suçlardan sabıkası olduğu da öğrenildi.

Olayla ilgili olarak otel sahibi A.O., akrabası M.O. ile tetikçi M.A.S., arkadaşı E.A., kaçtıkları araç sahibi C.T. ile iş birliği yaptıkları ileri sürülen H.A.'nın sorguları, Didim'de emniyet güçleri tarafından sürdürülüyor. - AYDIN

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Tekirdağ'da asayiş Tekirdağ'da asayiş Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'nün silahla yaralanmasının 2 şüphelisi yakalandı Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'nün silahla yaralanmasının 2 şüphelisi yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Zabıta, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de zabıta müdürünün vurulma olayıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de zabıta müdürünün vurulma olayıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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