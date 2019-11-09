Son Dakika Haberleri: Didim'de 3 ayrı lastik botta 111 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Didim'de 3 ayrı lastik botta 111 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 3 ayrı lastik botta 111 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinden 2 günde 3 ayrı lastik botla, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen 111 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim'de 3 ayrı lastik botta 111 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinden 2 günde 3 ayrı lastik botla, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen 111 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen perşembe günü saat 18.00 ve 22.00 sıralarında, dün de saat 01.00 sıralarında, Tekağaç Burnu açıklarında 3 ayrı lastik bot durdurdu. Lastik botlarda 58'i Suriye, 36'sı Somali, 9'u Filistin, 4'ü Güney Afrika Cumhuriyeti, 1'i Etiyopya, 1'i Yemen, 1'i Irak, 1'i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 111 kaçak göçmen yakalandı. 56'sı erkek, 27'si kadın, 28'i çocuk olan kaçaklar,  kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:36 Kaynak: DHA
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