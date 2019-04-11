Didim'de 35 Kaçak Göçmen Yakalandı
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AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları denetimlerde lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 35 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:25 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Didim
ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları denetimlerde lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 35 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; bu sabah saat 07.00 sıralarında Sahil Güvenli Komutanlığına gelen bir ihbarda Didim'n Mavişehir
önlerinde lastik bor içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bildirildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta Suriye
, Eritre ve Filistin
uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı. - AYDIN
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