Son Dakika Haberleri: Didim'de 35 Kaçak Göçmen Yakalandı

Didim'de 35 Kaçak Göçmen Yakalandı

42 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları denetimlerde lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 35 kaçak göçmen yakalandı.

Didim'de 35 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları denetimlerde lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 35 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; bu sabah saat 07.00 sıralarında Sahil Güvenli Komutanlığına gelen bir ihbarda Didim'n Mavişehir önlerinde lastik bor içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bildirildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta Suriye, Eritre ve Filistin uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:25 Kaynak: İHA
Sabah, Aydın, Didim, 3. Sayfa
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