Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak - Son Dakika

Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak

21.12.2020 17:08
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Kuşadası Belediyesi, Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından Habitat Derneği ile iş birliği içerisinde kenti çağın yeni turist tipi olan "dijital göçebeler" ile tanıştıracak olan Kampinova isimli projeyi yaşama geçirmek üzere ilk adımı attı.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından Habitat Derneği ile iş birliği içerisinde kenti çağın yeni turist tipi olan "dijital göçebeler" ile tanıştıracak olan Kampinova isimli projeyi yaşama geçirmek üzere ilk adımı attı. Kuşadası Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında projeyi yürütmek üzere yetkilendirilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır arasında İbramaki Sanat Galerisi'nde iş birliği protokolü imzalandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi ile birlikte değişen turizm ve eğitim anlayışına uygun projeler geliştirmeye devam eden Kuşadası Belediyesi, Kamp- Karavan Alanı ve Mars Koloni projelerinin ardından Kampinova isimli yeni bir proje için harekete geçti. Kuşadası Belediyesi tarafından kamp ve karavan alanı olarak kullanılmak üzere Kuştur Mevkii'nde kiralanan 36 dönümlük arazinin 15 dönümlük bölümünde "Öğren, Eğlen, Yenilen" sloganı ile yaşama geçirilecek Kampinova projesi, doğanın içinde inovasyon odaklı bir deneyim alanı olacak. Proje ile pandemi ile birlikte zamana ve belli bir mekana bağlı kalmaksızın dijital ortamda çalışmalarını yürüten ve "dijital göçebeler" olarak adlandırılan insanların dünya genelinde oluşturduğu 50 milyar dolarlık ekonomiden Kuşadası'nın da pay alabilmesi hedefleniyor.

Eğitim, atölye, konaklama, çadır, spor, dinlenme ve ortak çalışma alanları ile sosyal tesislerin bulunacağı Kampinova öncelikli olarak kampçılar ve freelance çalışanlar ile Kampinova'da düzenlenecek eğitim, atölye ve etkinliklere katılacak kişilerden oluşacak. Kampinova'da Y ve Z kuşağının talepleri doğrultusunda, dijital çağın gereklerine uygun çeşitli eğitim ve atölyelerin düzenlenecek. Alan çeşitli dijital şenlik ve festivallere de ev sahipliği yapacak.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın Türkiye'de turizmin ilk başladığı yer olduğunu belirterek "Kentimiz Kuşadası, sahip olduğu doğal, tarihsel ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra yarım asrı aşan turizm deneyimi ile de Türkiye'nin turizm başkenti konumunda. Uzun yıllar boyunca tüm dünyada deniz-güneş-kum üzerine kurulu olan turizm anlayışı pandemi ile birlikte hızlı bir değişim sürecine girdi. Artık yeni bir dünya ve buna bağlı olarak yeni bir turizm anlayışı şekilleniyor. Bu anlayışı ise Y ve Z kuşağının talep ve beklentileri belirliyor. Dünyada artık çalışanların yüzde 40'ının zamana ve mekana bağlı kalmaksızın 'dijital göçebe' olarak çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Kuşadası olarak bu değişime ayak uyduracak, dijital göçmenleri kentimize çekecek ve yeni turizmden payımızı alacak potansiyele sahibiz. Kampinova, üzerinde yapılaşmanın olmayacağı, eğitim, etkinlik ve paylaşım odaklı bir proje. Bu proje ile Kuşadası, çağımızın yeni turist tipi olan dijital göçebelerle tanışacak" dedi. Başkan Ömer Günel, Kampinova'nın önümüzdeki yaz başına hazır olacağını söyledi.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise "Pandemi süreci ile birlikte alışkanlıklar ve iş yapma biçimi değişti. Artık hiçbir zaman eski çalışma düzenimize geçemeyeceğiz. Bunun iki nedeni var. Birincisi, virüs bitse bile şunu anladık ki bazı durumlarda uzaktan da çalışabiliyoruz. İkincisi,uzaktan çalışmanın ekonomik maliyeti daha düşük. Şu an dünya üzerinde 50 milyon insanın ofisleri farklı bir yerde, çalışma alanları farklı bir yerde. Bu insanlar,ekonomiye ciddi katkı koyabilecek potansiyele sahipler. Örneğin son dönemde İstanbul da sürekli pozitif göç veriyor. Bu göç, eğitim düzeyi çok yüksek olan insanlardan oluşuyor. Kuşadası, Kampinova sayesinde bu göçten yeterince yararlanabilecek. Kuşadası,bir cazibe merkezi haline gelecek. Ben Kuşadası Belediyesi'ne de gösterdiği samimi yaklaşım için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak
Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak
Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak
Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak

Kuşadası Belediyesi, Habitat Derneği, Kuşadası, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dijital göçebelerin yeni adresi Kuşadası olacak - Son Dakika


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