Son Dakika Haberleri: Dikili'de doğa için miting yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Dikili'de doğa için miting yapıldı

59 dakika önce

İZMİR'in Dikili ilçesinde, 'Hasankeyf'ten Cerattepe'ye, Kazdağları'ndan Çukuralan'a, toprağına, havasına, suyuna, iklimine, hayvanına, ormanına, doğasına, yaşamına sahip çıkıyoruz' sloganıyla yürüyüş ve miting düzenlendi.

Dikili'de doğa için miting yapıldı, System.String[]

İZMİR'in Dikili ilçesinde, 'Hasankeyf'ten Cerattepe'ye, Kazdağları'ndan Çukuralan'a, toprağına, havasına, suyuna, iklimine, hayvanına, ormanına, doğasına, yaşamına sahip çıkıyoruz' sloganıyla yürüyüş ve miting düzenlendi.

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu'nca düzenlenen miting, Bülent Ecevit Meydanı'nda toplanan çevrecilerin yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşte 'Havama, suyuma, toprağıma dokunma', 'Dikilimize, sahilimize ve denizimize sahip çıkalım', 'Kozak'a, hayata, geleceğe sahip çıkıyoruz' pankartları ile 'Suyuna sahip çık', 'Havanın suyun, toprağın telafisi yoktur', 'Yerin üstü altından daha değerlidir' yazılı dövizler taşındı.

Yürüyüşe Dikili Belediyesi'nin eski başkanları Osman Özgüven, Mehmet Gönenç, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Bergama Demokrasi Platformu, Bergama Çevre Platformu ve halk katıldı. Yürüyüş Atatürk Meydanı'nda son buldu. Dikili Demokrasi Platformu adına konuşan Gülay Demir tarafından Hasankeyf'ten Kozak Yaylası'na, Kaz Dağları'ndan Çukuralan'a yaşanan doğa kirliliklerine, ağaç katliamlarına dikkat çekildi. Dikili Limanı'nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılmak istenen yapının takipçisi olunacağı belirtildi. Dikili civarında yaşanan göçmen sorununa değinildi.

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı mitingde söz alan Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel,

Bergama Belediyesi eski Başkanı Mehmet Gönenç, EGEÇEP Yürütme Kurulu Üyesi gazeteci- yazar Özer Akdemir ve Dikili Belediye Başkan Vekili Hakan Budak birer konuşma yaptı.

Miting, müzik grubu Praksis'in konseriyle sona erdi.

Kazdağları, Hasankeyf, Dikili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır
Tunceli'de yapılan terör operasyonunda HDP'li eş başkanlar gözaltına alındı Bakanlık harekete geçti! 34 ilden uzmanlar deprem tespiti için İstanbul'da Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu gazetecilerden iddia: Depremde koğuş kapıları açılmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 13:44:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dikili'de doğa için miting yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]