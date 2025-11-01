Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu - Son Dakika
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

01.11.2025 09:35  Güncelleme: 10:33
Merkez Bankası altın alımını durdurma kararı aldı. Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, kararı olumlu değerlendirdiklerini, bu gelişmenin piyasada gevşemeye neden olabileceğini belirtti. Yüksel, altın piyasasına ilişkin öngörülerini de paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye'de üretilen altınların alımını geçici olarak durdurdu. Uzmanlara göre bu karar, uluslararası piyasa ile iç piyasa arasındaki altın fiyat farkını azaltacak ve ithalat kotası nedeniyle zorlanan sektöre rahatlama sağlayacak.

OLUMLU BULDUĞUMUZ GELİŞME

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, Merkez Bankasının altın alımını durdurmasına ilişkin, "Dört yıldır kota uygulaması nedeniyle Merkez Bankası altın alımlarını kendi bünyesinde yürüttüğü için piyasada yeterli miktarda altın bulunamıyordu. Bu karar açıkçası beklemediğimiz ama olumlu bulduğumuz bir gelişme" dedi.

PİYASADA GEVŞEME BEKLENİYOR

DİKO Başkanı Yüksel, son dört yıldır uygulanan kota sistemi nedeniyle, Merkez Bankası'nın altın alımları piyasadaki arzı önemli ölçüde kısıtlamış, kuyumculuk sektöründe dönem dönem dengesizlikler yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Alınan son kararla birlikte Merkez Bankası'nın altın alımını durdurduğunu hatırlatan Yüksel, "Bu karar, sektörde yeni bir sürecin başlayacağına işaret ediyor. Dört yıldır kota uygulaması nedeniyle Merkez Bankası altın alımlarını kendi bünyesinde yürüttüğü için piyasada yeterli miktarda altın bulunamıyordu. Bu karar açıkçası beklemediğimiz ama olumlu bulduğumuz bir gelişme. Şu anda piyasada bir gevşeme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bu durum hem üreticiyi hem de kuyumcu esnafını bir nebze rahatlatabilir" dedi.

GRAM ALTIN TAHMİNİ

Yüksel, vatandaşların da bu süreçte temkinli davranmaları gerektiği uyarısında bulunarak, "Altın her zaman güvenli limandır ancak böyle ani kararlar sonrası kısa vadeli dalgalanmalar olabilir. Vatandaşlarımızın panikle hareket etmemesi, alım-satım kararlarını biraz daha dikkatli vermesi doğru olur. Merkez Bankası'nın alımı durdurmasıyla birlikte piyasada uzun süredir sıkıntısı çekilen ham altın arzında artış bekleniyor. Bu durum üretim kapasitesini ve atölye faaliyetlerini doğrudan olumlu etkileyecek. Son dönemde sınırlı arz nedeniyle yükselen gram altın fiyatlarında kısa vadede bir gevşeme yaşanabileceği öngörülüyor. Bu da piyasadaki alış-satış dengesini yeniden kurabilir. Kararın kalıcı hale gelmesi durumunda, piyasalarda istikrar ve güven ortamı güçlenecek. Diyarbakır gibi üretim ve satış kapasitesi yüksek illerde ticaretin canlanması bekleniyor" dedi.

Kaynak: İHA

