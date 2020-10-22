Dinlenme tesisinin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği çöpe atan anne adliyede - Son Dakika

Dinlenme tesisinin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği çöpe atan anne adliyede

22.10.2020 15:19
Dinlenme tesisinin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği çöpe atan anne adliyede, System.String[]

BOLU'da, TEM Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinin tuvaletinde doğum yaptıktan sonra çöpe attığı bebeği temizlik işçisi tarafından ölü bulunan, otobüsle gittiği İstanbul'da yakalanan S.E. (39), adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, TEM Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinin tuvaletinde doğum yaptıktan sonra çöpe attığı bebeği temizlik işçisi tarafından ölü bulunan, otobüsle gittiği İstanbul'da yakalanan S.E. (39), adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesiste temizlik işçisi, çöpte yeni doğan bir bebek olduğunu görüp, işletmenin yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine gelen 112 Acil ve jandarma ekipleri, yeni doğan bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.

ANNE, GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİOlayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, tesisteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada Erzurum'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yolculuk yapan S.E. adlı kadının, bebeğin annesi olduğu tespit edildi. S.E., dün İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsten indiği sırada gözaltına alındı.ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

S.E., işlemlerinin ardından Bolu'ya getirildi. Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sonrası S.E., adliyeye sevk edildi.


Dinlenme tesisinin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği çöpe atan anne adliyede
Dinlenme tesisinin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği çöpe atan anne adliyede
Dinlenme tesisinin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği çöpe atan anne adliyede
Dinlenme tesisinin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği çöpe atan anne adliyede

TEM Otoyolu, İstanbul, Doğum, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dinlenme tesisinin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği çöpe atan anne adliyede - Son Dakika

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