Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, iklim konusunda farkındalık için pedal çevirdi - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, iklim konusunda farkındalık için pedal çevirdi

30.03.2022 16:56
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, iklim konusunda farkındalık için pedal çevirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak için bisiklet sürdü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak için bisiklet sürdü.

Kaymakcı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı binasından "İklim değişikliğinin farkındayız. EKO İklim'de biz de varız." sloganıyla pedal çevirdi.

"EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi" çerçevesinde iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan Kaymakcı, zirvenin yapılacağı Ankara Ticaret Odası Congresium'a bisikletle gitti.

Kaymakcı'ya Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar'ın da aralarında bulunduğu Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisinden sporcularla yaklaşık 100 kişilik ekip eşlik etti.

Bisiklet turunun ardından ATO Congresium önünde basına açıklama yapan Kaymakcı, iklim değişikliğinin herkesi etkilediğini ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda önemli adımlar atılması gerektiğini söyleyerek karbon emisyonlarının azaltılması, ormanlaştırmanın artırılması ve sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam tarzına geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Bisikletin insanı sağlıklı kılan ve spor yapmasını sağlayan bir araç olduğunu belirten Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Umarım bütün şehirlerimizde bu tür bisikletler yaygınlaşır. İnsanlarımız yokuş demeden, engel demeden bu bisikletleri rahatça kullanabilirler. Böylelikle hem şehirlerdeki emisyon miktarını azaltırız hem hareketli insanlar olarak daha sağlıklı oluruz hem de görsel açıdan da bisiklet şehirlere gayet uygun." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı ayrıca Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türk Akreditasyon Kurumu olarak EKO İklim Zirvesi'nde bulunduklarını ve zirveyi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Zirve, 10 bin metrekare alanda dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına da ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehirlerde yeşil dönüşüm konusunun da işleneceği zirvede, " Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu" TOGG da sahne alıyor.

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İklim Değişikliği, Avrupa Birliği, geri dönüşüm, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, iklim konusunda farkındalık için pedal çevirdi - Son Dakika


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