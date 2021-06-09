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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, 5. Trans-Hazar Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, 5. Trans-Hazar Forumu'nda konuştu Açıklaması

09.06.2021 18:50
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, 5. Trans-Hazar Forumu'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hazar bölgesinin Avrupa ve Asya bağlantısında kritik bir konuma sahip olduğuna ve iş birliği açısından tarihi fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, "Vizyonumuz her zaman bölgesel mülkiyete dayalı kapsayıcı bir barış, istikrar ve ortak refah...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hazar bölgesinin Avrupa ve Asya bağlantısında kritik bir konuma sahip olduğuna ve iş birliği açısından tarihi fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, "Vizyonumuz her zaman bölgesel mülkiyete dayalı kapsayıcı bir barış, istikrar ve ortak refah ortamı yaratmak oldu. Geniş ve sarp Trans-Hazar bölgesinde kesintisiz bağlantısallık, kalkınma ve refahın anahtarıdır." dedi.

Kıran, çevrim içi düzenlenen Trans-Hazar Forumu'nda katılımcılara hitap etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ticaretten yatırımlara, seyahatten istihdama küresel etkilerine işaret eden Kıran, küresel ekonominin yüzde 4'ten fazla küçüldüğünü belirtti.

Kıran, birçok ülke resesyonla karşı karşıya kalırken Türkiye'nin G20 içinde en yüksek ikinci büyüme oranını yakaladığını ve en büyük sanayi üretim artışlarından birini gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Salgının etkilerine rağmen ihracatımız geçen yıl 170 milyar dolara ulaştı. Genç ve dinamik nüfusumuz ve eşsiz coğrafi konumumuz, yatırımcılar ve üreticiler için birçok fırsat sunuyor. Türkiye'deki işletmeler 4 saatlik bir uçuşla 1,5 milyar insanın bulunduğu, 24 trilyon dolar değerindeki bir pazara ulaşabiliyor." dedi.

Türkiye'nin enerji ve ulaşım koridorlarının kavşağında yer aldığına ve Hazar bölgesini Avrupa, Orta Doğu ve ötesine bağladığına dikkati çeken Kıran, "Avrupa ve Asya bağlantısı açısından kritik bir konuma sahip Hazar bölgesindeki örnek iş birliği tarihi bir fırsat sunuyor. Bu bakış açısıyla, geniş coğrafyamızda barış ve refahı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıran, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle kurduğu sağlam ilişkiler ağına işaret ederek şöyle konuştu:

"İkili ilişkilerimizin yanı sıra Türk Konseyi ve Asya'nın Kalbi gibi çok taraflı platformlarda bölge devletleriyle bir araya geliyoruz. Vizyonumuz her zaman bölgesel mülkiyete dayalı kapsayıcı bir barış, istikrar ve ortak refah ortamı yaratmak oldu. Geniş ve sarp Trans-Hazar bölgesinde kesintisiz bağlantısallık, kalkınma ve refahın anahtarıdır. Mevcut kara yolu ve demir yolu bağlantılarını iyileştirmek ve yenilerini inşa etmek, bölge genelinde ekonomik aktiviteyi canlandırmaya yardımcı olacak. Bağlantısallığı ilerletmeyi amaçlayan projeleri destekledik."

Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'nın dünyanın en başarılı enerji projelerinden biri haline geldiğini söyleyen Kıran, Türkiye'nin ortaklarıyla birlikte bölgede dahil olduğu proje ve iş birliği modellerini anlattı.

Kıran, Türkiye'nin "Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor" ya da kısaca "Orta Koridor" olarak adlandırılan bölgesel bir bağlantısallık girişimi önerisinde bulunduğunu dile getirerek, "Orta Koridor, Kafkasya bölgesini, Hazar Denizi'ni ve Orta Asya'yı geçerek Çin'e ulaşan çoklu taşımacılık rotalarını geliştirecek. Hedefimiz, kısa vadede Orta Koridor üzerinden yılda 100, uzun vadede ise 1500 blok tren taşımacılığı yapmak." dedi.

Güney Gaz Koridoru'nun tamamlanması

Hazar bölgesinin salgın sonrası ekonomik iyileşme sürecinde bölgesel iş birliği için önemli bir örnek olacağına inandıklarını belirten Kıran, bu kapsamda Azerbaycan ve Türkmenistan'ın Hazar bölgesinde uzun süredir devam eden sorunlardan birini çözmek üzere anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kıran, şöyle devam etti:

"Hazar Denizi'ndeki 'Dostluk' adını verdiğimiz sahadaki müşterek keşif faaliyetleri bölgesel refah ve istikrara da katkı sağlayacak. Dostluk sahası, Hazar geçişli projelerde ilerleme kaydetme, Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa pazarlarına taşınması konusundaki umutlarımızı da tazeliyor. Enerji bağlantısallığı konusunda son dönemdeki en önemli gelişme Güney Gaz Koridoru'nun tamamlanması. Bu koridorun hayata geçmesiyle Türkiye'nin ve Hazar bölgesinin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine stratejik katkısında yeni bir sayfa açılıyor. TANAP, Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiğidir. Bu boru hattı AB'ye doğal gaz taşıyan dördüncü ana arterdir. Güney Gaz Koridoru, bölgesel iş birliği, yenilikçilik ve yatırım konusunda önemli bir kazanım."

Kıran, Hazar bölgesinin, yalnızca değerli petrol ve gaz rezervlerine ev sahipliği yapmakla kalmadığını, aynı zamanda büyük bir yenilenebilir enerji potansiyelini de barındırdığını söyledi.

Enerji havuzuna güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjilerini de dahil etmenin sürdürülebilir ekonomik kalkınma için önemine işaret eden Kıran, "Bu alanda da bir başarı hikayesine sahibiz. Avrupa'nın 5'inci, dünyanın ise 12'inci en büyük kurulu kapasitesiyle, deneyimlerimizi ortaklarımızla paylaşmaya hazırız." diye konuştu.

Kıran, ABD'nin, Hazar'ın yanı sıra Türkiye'nin de en büyük yatırımcıları arasında yer aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD merkezli firmaların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiği çevrim içi toplantıda, Türkiye'nin stratejik rolüne ve küresel bir üretim ve teknoloji merkezi olma potansiyeline dikkati çektiğini aktardı.

Ortak özveri ve kararlılıkla Trans-Hazar bölgesinin kapsamlı bir iş birliği ve refah alanı haline gelebileceğini vurgulayan Kıran, konuşmasını "Bu amaç doğrultusunda ortaklarımızla iş birliği yapmaya hazırız ve diyaloğa açık tutumumuzu sürdürüyoruz. Başlıca enerji ve ulaşım rotaları üzerinde yer alan bir ülke olan Türkiye, tüm bölgenin ve ötesinin barış ve refahına katkıda bulunmaya devam edecektir." sözleriyle tamamladı.

Yavuz Selim Kıran, Türkiye, Enerji, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, 5. Trans-Hazar Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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