Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Hedeflerini aşan Türkiye birilerini rahatsız ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 'Hedeflerini aşan Türkiye birilerini rahatsız ediyor' - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Hedeflerini aşan Türkiye birilerini rahatsız ediyor"

6 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Bölgesinde bir istikrar ve güven adası olarak yoluna devam eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedeflerinden vazgeçmeyen, vazgeçmediği gibi hedeflerini aşan bir Türkiye'nin yoluna devam etmesi elbette birilerini...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Bölgesinde bir istikrar ve güven adası olarak yoluna devam eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedeflerinden vazgeçmeyen, vazgeçmediği gibi hedeflerini aşan bir Türkiye'nin yoluna devam etmesi elbette birilerini rahatsız ediyor." dedi.

Kıran, Ünye Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, dünyada güç dengelerinin değiştiği, kavganın, şiddetin, çatışmanın adeta insanlığın kaderi haline getirildiği, bütün bu tuzakların, senaryoların, kurguların merkezinde de Türkiye'nin yer aldığı bir dönemde olduklarını söyledi.

Suriye'de yaşananlara değinen Kıran, "Her bölgesinde ayrı bir keşmekeş. İdlib'de kırılganlık hala devam ediyor. Allah ordumuzun yardımcısı olsun. Keza Fırat'ın doğusunda Amerika ve Rusya ile mutabık kaldığımız unsurların hayata geçirilmesi noktasında, oranın bir terör koridoru haline gelmesi için seferber olmuş ve bu mutabakatları sabote etmeye çalışan güçler hala çabalamaya devam ediyor." diye konuştu.

Irak'ta da istikrarsızlığın hala devam ettiğini vurgulayan Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika- İran gerilimi, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler... FETÖ'süyle, PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla Türkiye'nin belini bükmeye çalışan gayretler... Ama bütün bunlara rağmen bölgesinde bir istikrar ve güven adası olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedeflerinden vazgeçmeyen, vazgeçmediği gibi hedeflerini aşan Türkiye'nin yoluna devam etmesi elbette birilerini rahatsız ediyor. Bunca mücadeleye, bunca krize rağmen Türkiye'nin mücadelesinden vazgeçmeyeceğini de görmeleri, bu anlamda Türkiye'nin geleceği adına son derece büyük umutlar vadediyor."

Kıran, bu umudu somut ve kalıcı kazanımlara dönüştürmek için kendilerinin de Bakanlık olarak çalıştıklarına işaret ederek, "Ülkelerin, dünyanın kalkınması, artık yerel ve bölgesel kalkınmadan geçiyor. Dünyada artık ülkelerden çok, şehirlerin birbiriyle rekabeti konuşuluyor. Dolayısıyla şehirlerimiz kalkındıkça, güçlendikçe Türkiye'nin hedeflerine daha kolay yürüyeceği muhakkak. Bu anlamda Ünye'mizin, Ordu'muzun her köşesinin ihtiva ettiği çok önemli fırsatlar var." ifadesini kullandı.

Katılımcılarla yatırımları istişare edeceklerini aktaran Kıran, yatırım azmi ve kararlılığından taviz verilmemesini istedi.

Programa Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, Ünye TSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Akar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:53 Kaynak: AA
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