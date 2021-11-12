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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Fransa'daki Uluslararası Libya Konferansı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Fransa'daki Uluslararası Libya Konferansı'nda konuştu Açıklaması

12.11.2021 23:51
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Fransa'daki Uluslararası Libya Konferansı'nda konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Libya'nın, karşı karşıya bulunduğu sınamalara rağmen bugün geldiği aşamadan gurur duyduklarını kaydederek, "Biz, Türkiye olarak, önümüzdeki dönemde de Libya'ya destek vermeye kararlıyız." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Libya'nın, karşı karşıya bulunduğu sınamalara rağmen bugün geldiği aşamadan gurur duyduklarını kaydederek, "Biz, Türkiye olarak, önümüzdeki dönemde de Libya'ya destek vermeye kararlıyız." dedi.

Önal, Fransa, Almanya ve İtalya'nın eş başkanlığında Paris'te düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.

Toplantıya katılan Libyalı liderlere teşekkür eden Önal, "Libyalıların burada olmaları büyük önem taşıyor, nitekim Libya Libyalılarındır." diye konuştu.

"Libya'ya destek vermeye kararlıyız"

Önal, karşı karşıya bulunduğu sınamalara rağmen Libya'nın bugün geldiği aşamadan gurur duyduklarını belirterek, "Biz, Türkiye olarak, önümüzdeki dönemde de Libya'ya destek vermeye kararlıyız. Bunu sadece Libya komşumuz olduğu için değil, ortak bir tarihi paylaştığımız ve bölgesel barış ve istikrarın önemine inandığımız için yapıyoruz. Böylesi bir barış bölgede ancak Kıbrıs Türkleri dahil, devletlerin ve halkların doğuştan gelen egemen haklarını ihlal ederek değil, bunların tanınmasıyla başarılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'da başlıca üç öncelikli alan gördüklerini dile getiren Önal, şunları kaydetti:

"Bunlardan birincisi, ulusal birliğin ve iç uzlaşının sağlanmasıdır. Tüm Libyalı dostlarımızı, geçmiş anlaşmazlıkları geride bırakmak ve Libya'nın geleceğine odaklanmak yönünde desteklemeli ve teşvik etmeliyiz. İkinci olarak, Milli Birlik Hükümetinin desteklenmesi gelmektedir. Hükümetin, yetkisinin ülke geneline teşmili ve devlet kurumlarının birleştirilmesi gibi konularda desteklenmeli ve güçlendirilmelidir. Üçüncüsü ise seçimler konusudur. Biz de kapsayıcı bir siyasi süreci ve seçimlerin zamanında ve ayrıca eşzamanlı yapılmasını destekliyoruz.

Bununla birlikte, seçimlerin zamanında yapılması, başlı başına bir amaç olmamalıdır. Libya'da seçimler istikrara katkı sağlamalı ve ülkeyi daha iyi, daha güvenli ve daha müreffeh yarınlara taşımalıdır. Bu hedefe varabilmek için ise seçimlerin adil, muteber bir biçimde gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının da herkes tarafından kabul edilmesi gerekmektedir."

Önal, Türkiye'nin, Libya'nın güvenlik ve istikrarına da bağlı olduğunu, Libya'daki paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların sıralı, dengeli ve doğrulanabilir bir şekilde çekilmelerini desteklediklerini vurguladı.

Nihai bildirideki yazımın kısmi şekilde iyileştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ancak yabancı güçlerin statüsüne ilişkin yazımın geri kalan kısmına ilişkin çekinceleri muhafaza ettiklerini belirten Önal, Türkiye olarak, bu konunun Türkiye ile Libya'nın mevcut ve gelecek hükümetleri arasında ele alınacak bir mesele olduğunu ifade etti.

Önal, herkesin Libya'da meşruiyete saygı göstermesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Libya'da uluslararası camia tarafından tanınan şimdiki ve önceki hükümetlerin meşruiyetinin ve yaptıkları anlaşmaların geçerliliğinin keyfi biçimde sorgulanması kabul edilemez ve Libya'nın çıkarlarına da hizmet etmez. Son olarak, Libya'da önümüzdeki dönem ümit vaat etmektedir. Türkiye daima Libya'nın ve Libyalıların yanında olmayı sürdürecektir."

Konferansta Türkiye'nin görüş ve önerileri dikkate alındı

Diplomatik kaynaklardan konferansa ilişkin edinilen bilgiye göre, konferans sonunda yayınlanan bildiride, Türkiye'nin görüş ve önerileri dikkate alınarak bazı iyileştirmeler yapıldı, Libya'daki yabancı savaşçılar, paralı askerler ve yabancı güçlerin geri çekilmelerinin kademeli, tedrici, sıralı şekilde gerçekleştirileceği hususu sonuç bildirisine eklendi.

Bununla birlikte yabancı güçlerin statüsüne ilişkin metinde Türkiye'nin görmek istediği bazı unsurlara net olarak yer verilmemesi nedeniyle, bu kısma Türkiye tarafından çekince getirildi.

Türkiye, ikili anlaşma temelinde Libya'nın talebi ve ihtiyacı doğrultusunda sağladığı askeri danışmanlık ve eğitim desteğine ilişkin hususları bugüne kadar sadece meşru hükümetlerle görüşürken, Libya'nın istikrarını doğrudan ilgilendiren bu meseleyi üçüncü taraflarla değil, seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümetle ele alacağına ilişkin tutumunu koruyor.

Türkiye'nin itirazlarına rağmen konferansa Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan gibi ülkelerin de katılmaları ışığında, Türkiye, konferansa Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal başkanlığındaki heyetle katılırken, Libya konferansta Türkiye tarafından yalnız bırakılmadı.

Bakan Yardımcısı Önal, Paris ziyareti vesilesiyle, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşürken, ayrıca BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ile de bir araya geldi.

Libya Konferansı, Türkiye, Fransa, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Fransa'daki Uluslararası Libya Konferansı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Fransa'daki Uluslararası Libya Konferansı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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