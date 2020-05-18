Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde tüm dünyanın Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü gördüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde tüm dünyanın Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü gördüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya'dan yayın yapan Kanal V televizyonunda katıldığı programda, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Pandemi döneminde kimin ne kadar parasının, kimin ekonomik olarak zengin olduğunun değil, kimin iyi tedbir aldığı ve sağlık sisteminin daha güçlü olduğunun öne çıktığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye olarak işi ciddi bir şekilde ele aldık. Ciddi kararlar aldık. Bazı kararlarımızdan başlangıçta hoşlanmayanlar oldu. Sonra herkes gördü ki aldığımız tedbirler, vatandaşlarımızı cezalandırmak için değil tam tersine vatandaşlarımızın sağlığını korumak içindi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin daha sürecin başında Çin başta olmak üzere salgının geldiği ülkelere de yardım etmeye başladığını anımsatan Çavuşoğlu, bunu salgının bir an önce kontrol altına alınması için yaptıklarını kaydetti.

Birçok ülkenin işi ciddiye almadığını gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, bunun virüsün tüm dünyada hızla yayılmasına neden olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bir an bile işin ciddiyetinden taviz vermediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada vaka, ölü sayısı çok ciddi bir şekilde arttı. Bu dönemde özellikle sağlık sistemimizin gücünü tüm dünya gördü. Daha önce de Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bizi örnek gösteriyordu ama bu dönemde ne kadar başarılı olduğumuzu ve sağlıkta yaptığımız yatırımlar konusunda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öngörülü ve haklı olduğumuzu da başta vatandaşlarımız olmak üzere herkes gördü. Görmek istemeyenler için bir şey söylemeye gerek yok. Kötü niyetli olanlar için bir şey söylemeye gerek yok. Bu siyaset üstü bir şeydir. Bu her şeyden önce sağlıktır."

"Günlük test kapasitemiz 200 binin üzerinde"

Türkiye'de tedavi olmak, test yaptırmak isteyen hiçbir vatandaşın kapıdan geri çevrilmediğini, dünyada ise özellikle Avrupa ülkelerinde, belli bir yaşın üstündeki hastalarla hiç ilgilenilmediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bazı ülkelerde ancak yoğun bakım hastalarını hastanelere aldılar. 'Evinizde kalın, kendi kendinizi tedavi edin' dediler ama Türkiye'de öyle olmadı. Özellikle 65 yaş üstü ve hasta vatandaşlarımızın hiçbiri yalnız bırakılmadı ama dünyada öyle olmadı. Hatta 'Yaşlılar ölsün de nüfus ortalaması gençleşsin' diyerek farklı politikalar, yorumlar ortaya çıktı. Bunlar ne kadar doğru ne kadar yanlış bu konuda herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Bu dönemde sadece hastahanelere değil, sağlık ürünlerinin üretilmesine yaptığımız yatırımların faydasını tıpkı savunma sanayisine yaptığımız yatırımlarda olduğu gibi gördük."

Pandemi sürecinde vatandaşlarının ihtiyaçlarını garanti altına alarak hiçbir tıbbi malzeme ya da ilaçta sıkıntı çekmediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Sağlık Bakanımız kabine toplantılarında anlatıyor. Bir günlük test yapma kapasitemiz 200 binin üzerinde, belki daha da fazladır şu anda. Her geçen gün artıyor. Günlük ihtiyaca göre ortalama 30 binin üzerinde test yapılıyor. Ürettiklerimizden de ihraç ediyoruz. Şimdi solunum cihazları üretiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, yurt dışına giden hiçbir vatandaşı bulundukları ülkede bırakmamak için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti. Türkiye'nin bu anlamda diğer ülkeler için de bir model olduğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, tüm ülkelerin Türkiye'nin başarısından söz ettiğini dile getirdi.

Herkese devletin yardım elini uzatmaya çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, değişik sebeplerle ülkeye getiremedikleri vatandaşlara da kalacak yer ve iaşe yardımı dahil her türlü yardımı yaptıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, bu yıl içinde ambulans uçakla yurt dışından Türkiye'ye getirilen 34 vatandaşın tedavilerinin yapıldığı bilgisini verdi.

"IMF'den hiçbir talepte bulunmadık"

Salgın sürecinde bütçe sıkıntısı içindeki Filistin gibi ülkelere ayni ve maddi destek vermeye çalıştıklarını da anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bizden ihtiyaç duyan tüm ülkelere bu yardım elimizi uzatırken bugüne kadar Dünya Sağlık Örgütü'nden veya IMF'den, yani tıbbi malzeme olsun veya IMF'den son zamanlarda bahsediyorlar onun için söylüyorum, hiçbir talepte bulunmadık. Ne yaptık? Bizim de bazı konularda yardım ederken tıbbı malzeme konusunda örneğin solunum cihazını üretiyoruz ve solunum cihazının bazı parçalarını biz Amerika'dan ithal ediyoruz. Diğer taraftan solunum cihazının bazı parçalarını da Türkiye üretiyor, biz de Amerika başta olmak üzere ithal etmek isteyen ülkelere kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra gönderebiliyoruz. Bazı ilaçların ham maddesi ya da kimyasallar farklı ülkelerde üretiliyor. Onların da ülkemize getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığımızdan gelen bu talepleri karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz."

"Türkiye güvenli bir kaynak ülke haline geldi"

Çavuşoğlu, bazı Avrupa ve Asya ülkelerinden kimyasallar getirdiklerini belirtti. Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"UNİCEF ile onların talebi üzerine tüm dünyadaki çocukların ihtiyacını karşılamak için maske ve benzeri bazı ürünlerin Türkiye'de üretilmesi konusunda mutabakata vardık. Bu önümüzdeki yıllara sarih bir proje. Bu ürünün taşımasını da Türk Hava Yolları Kargo yapacak. Bu şunu gösteriyor. Türkiye bu anlamda işte kimyasal vesaire bazı ilaçlara ihtiyaç duyabilir. Onları alır, satın alır, getirir ama esas tıbbi malzeme ve diğer konularda güvenli bir kaynak ülke haline geldi."

"Sağlık ordusu güçlü olan bugün kazanıyor." diyen Çavuşoğlu, Antalya'ya da bir şehir hastanesi kazandırılacağını ve bunun ihale aşamasında olduğunun müjdesini verdi.

(Sürecek)

Dünya Sağlık Örgütü, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 11:48 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

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