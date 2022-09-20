Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi - Son Dakika
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Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

20.09.2022 16:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı ikili görüşmede, ikili ve bölgesel birçok konuyu ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı ikili görüşmede, ikili ve bölgesel birçok konuyu ele aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu ve Blinken, Lotte Palace Oteli'nde gerçekleştirdikleri ikili görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyi yapmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek ikili ilişkileri, Rusya- Ukrayna savaşı, Ermenistan- Azerbaycan ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele alacaklarını kaydetti.

Blinken de yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin NATO müttefiki olduğunu ve birçok zorluğun aşılmasında birlikte çalıştığını belirterek bugün özellikle Rusya-Ukrayna savaşını ele alacaklarını söyledi.

İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının önemine de işaret eden Blinken, bu anlaşmanın sağlanması ve uygulanması konusunda müteşekkir olduğunu dile getirdi.

Açıklamaların ardından basına kapalı devam eden görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi - Son Dakika

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