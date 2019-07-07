Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırılarına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da çocukların da hayatlarını kaybetmelerine yol açan terör eylemlerinin şiddetle kınandığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
, Afganistan
'da çocukların da hayatlarını kaybetmelerine yol açan terör eylemlerinin şiddetle kınandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Gazne
ve Kabil
'de yaşanan terör olayları ile ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "Afganistan'da barış sağlanması için ilgili taraflar arasında görüşmelerin yoğunlaştığı bu dönemde, son olarak geçen hafta Kabil'de ve bugün Gazne'de meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin ölmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Okullarda eğitim gören masum çocukların da hayatlarını kaybetmelerine yol açan bu terör eylemlerini şiddetle kınıyor, kardeş Afganistan halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye
terörizmle mücadelede Afganistan'ın yanında yer almayı sürdürecektir" denildi.
(Cevdet Fırat
Aydoğmuş/İHA)
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