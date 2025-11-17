Sivas\'ta maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Divriği ilçesindeki bir demir madeni ocağında meydana gelen göçükte şantiye müdürü S.Y. enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

DEMİR MADENİ OCAĞINDA GÖÇÜK

Olay saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında meydana geldi. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu.

ŞANTİYE MÜDÜRÜ ENKAZ ALTINDA

Göçük sonrası sahada görev yapan şantiye müdürü S.Y., (66) enkaz altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan S.Y.'yi kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.