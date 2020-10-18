Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade'den, Ayasofya Camisi'ne ziyaret - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade'den, Ayasofya Camisi'ne ziyaret

18.10.2020 15:57

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti.

Erbaş ile Kafkas, 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde öğle namazını kıldıktan sonra caminin bölümlerini gezdi.

Camiyi ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Erbaş, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı ve Azerbaycan Şeyhülislamı Allahşükür Paşazade'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birlikte Ayasofya Camisi'ni ziyaret ettiklerini ve namaz kıldıklarını, Ayasofya Camisi'nin ihtişamını birlikte gördüklerini dile getiren Erbaş, "Ayasofya, 24 Temmuz 2020 Cuma günü itibarıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Büyük bir açılış yaptık. Dünya çapında Müslümanları mutlu eden, sevindiren ve milletimizin büyük bir beklentisinin yerine gelmiş olduğunu müşahede ettik. Şeyhülislam Allahşükür Paşazade hazretleri o gün gelmeyi çok arzu etti ama nasip bugüneymiş." dedi.

Bugünlerde Azerbaycan'ın Ermeni saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Ermeniler zalimce sivil, çocuk, kadın demeden yerleşim yerlerine attığı bombalarla Azerbaycanlı kardeşlerimizi şehit ediyor. Büyük bir mücadele var. Azerbaycan ordusu bu işgali ortadan kaldırmak için var gücüyle gayret ediyor. Bizim de Türk milleti olarak tüm Türkiye vatandaşları olarak desteğimiz hep Azerbaycan'adır. Dualarımızda Azerbaycanlı kardeşlerimizi, Azerbaycanımızı anıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu işgal son bulur ve Azerbaycan topraklarına, beldelerine yeniden kavuşur."

"Bu çetin günde bize öz kardeşlik elini uzattılar"

Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade de Ali Erbaş'a minnettarlığını dile getirerek, "Ayasofya'da namaz kılmak, ibadet etmek Türkiye'nin, Türk halkının gururudur. Başka dinde olan insanlar bunu başka bir şekilde dile getirirler ama bu atılan adım, düzgün bir adımdır. Ben destekliyorum." dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgaline değinen Paşazade, "Azerbaycan bugün bir hak mücadelesi veriyor. Azerbaycan işgal olmuş Karabağ topraklarını azad etmeyi istiyor ve inşallah edecek. Ermeniler tarafından işgal edilmiş bu topraklarda Hocalı soykırımını yaptılar. Yakın zamanda ise muharebe yapılan yere 100 kilometre uzaklıktaki yerlerde sivil insanları gece vakti bombaladılar. Toplu ölümler var, şehit olanlar var. Azerbaycan öz toprağını azad etme azmindedir. Başkumandan İlham Aliyev'in rehberliğinde bunu başaracaktır." diye konuştu.

Azerbaycan'ın en yakın dostunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu ifade eden Paşazade, şunları kaydetti:

"Azerbaycanlıların sevdiği ve büyük değer verdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir şeyhülislam olarak, Kafkas Müslümanları adına, Azerbaycan halkı adına başta Erdoğan Hazretleri olmak üzere bütün Türk halkına minnettarlığımı bildiririm. Bu çetin günde bize öz kardeşlik elini uzattılar. Biz, bu dostluğu hissettik ve bundan kuvvet aldık. Topraklarımızı inşallah azad edeceğiz. Türkiye-Azerbaycan arasında olan bu kardeşlik, yeni bir tarih yazdı. İnşallah bu tarih edebi olacak, yaşayacak. Her iki devlet yaşayacak, her iki devlet dünyada tanınacak. Karabağ topraklarımız da azad olacak inşallah. Sizden her türlü manevi yardımı istiyoruz, dualar istiyoruz, ses istiyoruz."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade'den, Ayasofya Camisi'ne ziyaret
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade'den, Ayasofya Camisi'ne ziyaret
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade'den, Ayasofya Camisi'ne ziyaret
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade'den, Ayasofya Camisi'ne ziyaret

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Azerbaycan, Ali Erbaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade'den, Ayasofya Camisi'ne ziyaret - Son Dakika


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