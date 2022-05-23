DİYAR DİYAR GEZİP KAP KALAYLIYORLAR - Son Dakika
Üye Girişi

DİYAR DİYAR GEZİP KAP KALAYLIYORLAR

23.05.2022 12:45

Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan kalaycılığı sürdüren İbrahim Üçoklu (63) ve Sabri Maşa (61), köylerde kap kalaylayıp geçimlerini sağlıyor.

Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan kalaycılığı sürdüren İbrahim Üçoklu (63) ve Sabri Maşa (61), köylerde kap kalaylayıp geçimlerini sağlıyor. Çırak yetiştiremedikleri için kendilerinden sonra bu mesleği yapacak kimsenin kalmadığını söyleyen Üçoklu ve Maşa, "Yeni nesil bu yüzden bu mesleği yapmıyor. Bu mesleğin ölmemesi yaşatılması lazım" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinden Sabri Maşa ile aynı kentin ilçesi Burhaniyeli İbrahim Üçoklu, dedelerinin mesleği olan kalaycılığı yıllardır sürdürüyor. İki arkadaş bahar mevsimiyle birlikte birkaç parça kıyafet, yatacakları şilteler ve battaniyeyle kalay malzemelerini sırtlayıp yola çıkıyor ve köylerde kap kalaylayıp geçimlerini sağlıyor. Asırlardır en lezzetli yemeklerin piştiği bakır tencerelerin yerini çelik tencereler alsa da Maşa ve Üçoklu, kaybolmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Oldukça zahmetli ve zor bir sanat olan kalaycılık yeni nesil tarafından benimsenmeyince çırak bulmakta zorlanan yılların ustaları, seyyar bir körükle yakılan ateşi harlayıp, yüksek ısıda erittikleri kalayı nişadır tozu ile bakır kabın kalaylanacak yüzeyine pamukla sürerek parlatıyor. İki usta, yoğun duman ve ateş karşısında kalaylanan malzemenin çapına göre 10 dakika ile 3 dakika zaman harcıyor.

MESLEK YOK OLMAK ÜZERE

25 yıldır kalaycılık yaptığını belirten Sabri Maşa, "Çelik kap çıkınca bizim mesleği öldürdü. Halbuki çelik tencerede pişen yemek sağlıksızdır. Bakır kapta pişen yemeğin tadı başkadır. Her zaman sağlıklıdır ve atalarımız hep bakır kaptan yemiştir. Kalay ve bakır pahalı gelince millet çeliğe döndü. Bakır kapların sağlıklı olması için 2 yılda, 3 yılda kalaylanması gerekiyor. Değilse bakır kap zehirlenmeye sebep olabilir. Biz Çorum, Aksaray, Konya, Isparta ve Burdur gibi illeri gezerek kapları kalaylayıp memlekete dönüyoruz. Köylerde pekmez kazanları bulunur. Çelik kazanlarda kaynatılan pekmez olmaz. O yüzden bu kaplar hala kullanılıyor. Biz de arada gelip kalaylanmalarını sağlıyoruz. Her işte olduğu gibi bizim bu işte de bazı zorluklar var. Her an ateşin karşısındasınız dumandan gözlerinizi etkileniyor. Kapları oksitliyoruz onun dumanı etkiliyor. Yeni nesil bu yüzden bu mesleği yapmıyor. Bu mesleğin ölmemesi yaşatılması lazım" dedi.

'ARTIK BU İŞ YOK OLUP GİDECEK'

30 yıldır dede mesleğini yürüten İbrahim Üçoklu, değişik şehirlerden 71 aşçı müşterisinin bulunduğunu ve o aşçıların tüm yemek takımları ile kazanlarını kendisinin kalayladığını belirterek, "Yaptığımız iş zor. İsin, pasın içerisindeyiz. Çırak yetişmiyor. Kendi çocuklarımıza da benimsetemedik. Biz de gidince artık bu iş yok olup gidecek. Kalaylanmış kap pırıl pırıl olur ve içerisinde pişen her şeyi güvenle, lezzetle yiyebilirsiniz. Temiz iş yaptığımız için köylerde bizi herkes tanır ve geldiğimizi duyunca kaplarını getirir bize kalayladırlar. Her şey pahalanınca kalayı da pahalıya alıyoruz. Bu yüzden işler de etkileniyor. Biz burada 2 gündür kalıyoruz, 1 gün daha buradayız ve buradan Büyük Hacılar köyüne giderek oradaki kapları da kalayladıktan sonra başka bir yere daha gideceğiz. Hayat böyle devam edecek" diye konuştu.

Yıllardır kapalı olan bir köy kahvehanesinin bahçesine kurdukları körüklü ocakla Isparta merkeze bağlı Aliköy'de kalay yapan ustalar buradaki bakır kapları bitirip bir başka köye rotasını çevirecek ve bu döngü onlar 'Artık yeter' deyinceye kadar devam edecek.

DİYAR DİYAR GEZİP KAP KALAYLIYORLAR
DİYAR DİYAR GEZİP KAP KALAYLIYORLAR
DİYAR DİYAR GEZİP KAP KALAYLIYORLAR
DİYAR DİYAR GEZİP KAP KALAYLIYORLAR

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
Kaynak: DHA

Balıkesir, Isparta, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYAR DİYAR GEZİP KAP KALAYLIYORLAR - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:20 Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı
13:10 Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:55 Gençler şarkı yaptı, Ümit Özdağ tepkisiz kalmadı: Lütfen DM'den bana ulaşın
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:44 Yan baktın tartışması kanlı bitti! Saldırgan olay yerinden kaçtı
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 13:36:57. #1.12#
SON DAKİKA: DİYAR DİYAR GEZİP KAP KALAYLIYORLAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement