Diyarbakır 1. Amatör'de İkinci Yarı Başladı
36 dakika önce
Diyarbakır 1. Amatör Futbol Liginde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Diyarbakır
1. Amatör Futbol
Liginde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk yarısı tamamlanan ligin ikinci yarısı start aldı.
A Grubunda liderlik koltuğuna oturan Licespor, Has Bismilspor'la karşılaşacak ve müsabaka Seyrantepe Spor Tesislerinde bugün oynanacak. B Grubunda liderlik koltuğunda oturan Çüngüş
Belediyespor, Silvan
Aslanspor'la karşılaşacak. B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren ve ikinci sırada yer alan Diyarbakırspor
ise ikinci yarıdaki ilk sınavına bugün çıkacak. Yeşil kırmızılı takım, Sur
Belediyespor'la Beyaz Tebeşir Tesislerinde karşılaşacak. Diyarbakır 1.Amatör Futbol Liginde ikinci yarının ilk hafta programı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Müsabakaların programı şöyle: A grubu; Eğil
Belediye Gençlikspor- Ergani
Gençlik Hiz.Spor. Licespor-Has Bismilspor. Gazilerspor-Diyarbakır Futbol kulübü. Hani
Gençlikspor- Yenişehir
Harb-İş. Çamlıca
Gençlikspor-Gataem Gençlikspor. B grubu; Kocaköy
Gençlikspor-Bismil 15 Temmuz Spor. Çüngüş Gençlikspor-Silvan Aslanspor. İl Özel İdare Ayspor-Seyrantepe Gençlikspor. Özdiyar Gençlikspor-Şeyh Şamil Gençlikspor. Sur Belediyespor-Diyarbakırspor. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:54 Kaynak: İHA
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