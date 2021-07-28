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Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer 3 yıl sonra oğluna kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor Açıklaması - Son Dakika

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer 3 yıl sonra oğluna kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor Açıklaması

28.07.2021 19:43
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer 3 yıl sonra oğluna kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor Açıklaması, System.String[]

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, 3 yıl önce dağa kaçırılan ve terör örgütü PKK'nın elinden kurtulup güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuşacağı anı bekliyor.

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, 3 yıl önce dağa kaçırılan ve terör örgütü PKK'nın elinden kurtulup güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuşacağı anı bekliyor.

Dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da HDP il başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Biçer, eşi Rauf Biçer ile aylar süren mücadeleleri sonucu oğlundan gelen müjdeli haberin heyecanını yaşıyor.

2018 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mustafa'ya sarılmayı bekleyen Biçer, AA muhabirine, oğlu ile telefonda görüşürken yaşadığı sevinci anlattı.

"Oğlum ilk aradığında sözün bittiği yerdi, baygınlık geçirdim. Daha sonra kendime geldim ve sesini duyduğumda sanki yeni doğmuş gibi oldum. Oğlumun benden ilk istediği şey biber dolmasıydı. Oğlum için dolma yaptım. Onun için odasını hazırladım. Ben evladımı kazandım, diliyorum Rabb'im herkesin evladını kavuştursun." diyen Biçer, HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı süreçte yaşadıkları zorluklara değindi.

"Allah'ın izni, devletimin gücüyle Rabb'im bugün beni zafere ulaştırdı"

Biçer, "Evlat nöbeti süresince defalarca tehditlere maruz kaldık, evim kundaklandı, iki kız çocuğumun canına kastettiler ama ben geri adım atmadım. Hakkımı istiyorum diye bağırdım. Hakkımı söke söke PKK taşeron terör örgütünden alacağımı söylemiştim. Allah'ın izniyle, devletimin gücüyle Rabb'im bugün beni zafere ulaştırdı. Oğlumun gittiği ilk andan itibaren Anadolu Ajansı yanımdaydı, feryadımı evladıma ve Türkiye'ye duyurmaya çalıştı. Rabb'ime şükürler olsun ki duyuruldu." diye konuştu.

Annelerin kazandığını dile getiren Biçer, "Anneler kazandı ve PKK'yı çökertti. Evlatlarımız 2'şer, 3'er, 5'er gelmeye başladı. Katılım sıfır. Sonsuz şükürler olsun. Anneler isterse dağları delip evlatlarını geri kazanabilir. Kazandık çok şükür. Sonuna kadar kararlıydık, geri adım atmadık." ifadelerini kullandı.

Biçer, "Anneleri yıldırmak için terör örgütü PKK sempatizanı kanallarda çocuklarımızın videosu paylaşıldı. Çadırdan kalkmamız istendi. Ancak bunlara rağmen eylemimizi devam ettirdik." diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini aramasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Tek bir evlat kalmayana kadar bu mücadele devam edecek"

Biçer, "Allah razı olsun. Zaferimizi ilan etti. Yarın Allah'ın izniyle HDP'nin kapısında davullu zurnalı kurbanları keserek güzel bir karşılama yapacağız. Biz kazandık, anneler kazandı ve kazanmaya devam ediyor. Bu mücadele bitmeyecek. Tek bir evlat, tek bir terörist kalmayana kadar bu mücadele devam edecek. Her zaman annelerin yanındayım, desteğim onlarla olacak." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti bize hakkımızı verdi"

Aynı acıyı yaşayan, evlatları dağda olan ailelere eyleme destek vermeleri çağrısında bulunan Biçer, "Gelin, yanımızda oturun, evladınızı isteyin. HDP Mecliste Kürtlerin hakkı diye bağırıyor ya biz de bir Kürt olarak hakkımızı HDP'den istedik ama HDP bize hakkımızı vermedi. Türkiye Cumhuriyeti bize hakkımızı verdi. Allah razı olsun. Anneler güçlü, babalar güçlü. Anneler kazandı Türkiye kazandı." ifadelerini kullandı.

Biçer, her zaman annelerin yanında olduğunu belirterek, "Rabb'ime sonsuz şükürler olsun, kazandık. Evladımız geliyor. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Rabb'im bana yeni bir erkek evlat bahşetti. Yeni doğdu benim için." dedi.

Ağır bir hastalık geçirdiğini anlatan Biçer, şöyle konuştu:

"Tedavimi bırakmıştım, tedavi olmayacağım demiştim. Oğlum geri geldi. Oğlum benim şifam, dermanım oldu. İyiyim çok şükür, dimdik ayaktayım. Oğlum geldi, tedavime yeniden başlıyorum çünkü artık hayatımda yavrum var, kuzum var. Annem deyişi dünyada en ihtiyaç duyduğum sesti. Çok şükür o sesi duydum. Evladımı göreceğim artık. Ölsem de gam yemem. Sadece ben değil bütün anneler kazanacak."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer 3 yıl sonra oğluna kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor Açıklaması - Son Dakika


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