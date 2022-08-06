Diyarbakır'da yaz spor okullarında eğitim alan çocuklar yeteneklerini sergiledi - Son Dakika
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Diyarbakır'da yaz spor okullarında eğitim alan çocuklar yeteneklerini sergiledi

06.08.2022 16:09
Diyarbakır'da yaz spor okullarında eğitim alan çocuklar yeteneklerini sergiledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 21 branşta açtığı ücretsiz "Yaz Spor Okulları"nda eğitim alan 8-14 yaş grubu çocuklar yeteneklerini sergiledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 21 branşta açtığı ücretsiz "Yaz Spor Okulları"nda eğitim alan 8-14 yaş grubu çocuklar yeteneklerini sergiledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla açtığı ücretsiz yaz spor okulları devam ediyor.

Yaz okullarında atletizm, basketbol, jimnastik, çim hokeyi, dart, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick-boks, kort tenisi, masa tenisi, satranç, taekwondo, izcilik, dağcılık, okçuluk, badminton, voleybol ve yüzme branşlarında eğitimler alan kursiyerler yeteneklerini sergiledi.

Talaytepe Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, öğrencilerin aldıkları eğitimle iyi bir performans yakaladığını söyledi.

Yaz spor okullarının sporcu yetiştirme açısından önemli olduğunu belirten Su, şunları kaydetti:

"Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yani vücudumuz ne kadar sağlıklıysa ne kadar zindeyse kafamız da düşüncemiz de zihnimizde o derece sağlıklı oluyor. İşte bu amaçla tüm çocuklarımızı sporun herhangi bir dalıyla buluşturmak üzere yaz okullarımızı faaliyete geçirdik. Bu okullarımızda, 22 bin 120 çocuğumuz, 220 antrenör eşliğinde hemen hemen sporun her dalında eğitim görüyor. Burada inşallah Türkiye, Avrupa, dünya, ve olimpiyat şampiyonları ortaya çıkacak. Herkesi yaz spor okullarına katılmaya davet ediyoruz. Etkinliğe katılan çok değerli çocuklarımızı, gençlerimizi tebrik ediyorum, hepiniz çok başarılısınız. İnşallah ileride ülkemizin adını tüm dünyaya yazacaksınız. Sizlerin içinden böyle sporcular çıkacak. Antrenör arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Güzel başarılara hep birlikte imza atacağız."

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, daire başkanları ve veliler de katıldı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yaz spor okullarında eğitim alan çocuklar yeteneklerini sergiledi - Son Dakika

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