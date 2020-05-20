Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin daha iyi hizmet vermek için filosuna kattığı yeni araçların hizmete alınma töreni gerçekleşti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin daha iyi hizmet vermek için filosuna kattığı yeni araçların hizmete alınma töreni gerçekleşti. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ı Türkiye'de örnek bir büyükşehir olarak öne çıkartacak olan Sıfır Atık ve İklim Kontrolü Daire Başkanlığını kuracaklarını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesindeki araç filosunu genişletti. 500 personelle hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, araç sayısını 110'a çıkardı. Yeni alınan araçlar, Büyükşehir Belediyesi Doğalgaz Dolum Tesisinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete alındı. Törene Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra Daire başkanları hazır bulundu.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, öncelikle Diyarbakır'ın yaklaşık 16 bin kilometrekarelik coğrafi alanında Büyükşehir Belediyesinin kendi sorumluluğunda çevre ve çöp temizlik işlerinde bugüne kadar ortaya koyduğu özverili başarılı ve çok güzel çalışmaları için personele teşekkür etti. Vali Güzeloğlu, "Sizlerin bu özverili çalışmalarıyla bugün Diyarbakır'ımız her caddesi, sokağı ve alanıyla gerçekten büyük şehirlere örnek bir temizlik ve titizlik içerisinde ve örnek gösterilir bir düzeyde. Bugün de büyükşehir tarihinin en büyük temizlik araç ve personelinin hizmete girmesini bir anlamda devam eden çalışmalarımızın çok daha güçlenerek tertemiz ve çok güzel bir şehir gerçeğine taşıyacak yeni araçlarımızın hizmete girmesi için bir aradayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak belediyenin sorumluluğundaki 136 ana arter ve caddede gerek temizliğin yapılması gerek çöp toplanması ve toplanan bu çöplerin yaklaşık 40 kilometre mesafedeki çöp depo alanlarına taşınması aynı zamanda alanda özellikle her türlü kirliliğe karşı görüntü, gürültü ve benzeri mücadele edilmesi insan ve çevre sağlığı açısından çok önemli bir sorumluluk yüklemektedir. İçinde bulunduğumuz korona virüs salgın sürecinde Büyükşehir Belediyesi olarak doğrusu önceliğimizin halk sağlığı olduğunu çok önceden görerek yaklaşık 2,5-3 aylık bir dönemdir her alanda çok yoğun ve başarılı bir mücadele sergiliyoruz. Şehrin genel olarak temizliği, vatandaşlarımızın sağlığı, dezenfektan işlemlerinin gerçekleştirilmesi, temel koruyucu sağlık ekipmanlarının temin edilmesi, hemen her alanda her türlü olumsuzluk anlamındaki zararlılarla mücadele edilmesi gerçekten örnek bir şekilde ve büyük bir uyum içerisinde gerçekleştiriliyor. Çevre ve çöp temizlik hizmetlerinde de bu düşünce ile hareket ederek bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kapasitede yaklaşık 110 araçlık ve makinelik adeta bir temizlik ordusuyla bugün alandayız. Personel sayımız geçmişten bu yana hiç olmadığı kadar güçlü yaklaşık 400 kişiyi kapsamakta buna bağlı olarak destekleyen birimler ile birlikte bugün Diyarbakır Büyükşehir sorumluluğunda temizlik ve çöp hizmetlerimizde 500 personelimize yakın bir görevli Çevre Koruma Kontrol Dairesinde hizmet vermekte" dedi.

"Sıfır Atık ve İklim Kontrolü Daire Başkanlığımız önümüzdeki günlerde kurulacak"

Kent hayatının, şehir hayatının en temel ihtiyacının temizlik olduğunu kaydeden Vali Güzeloğlu, "Bu noktada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak yeni yapılan yasal düzenleme çerçevesinde belediye bünyemizde dünyamızın temel sorunu olan atağa karşı Cumhurbaşkanımızın ve değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi konusunda Sıfır Atık ve İklim Kontrolü Daire Başkanlığımız da önümüzdeki günlerde kurulacak. Atığı sıfıra indiren yaşanabilir bir şehir standardını insanımıza sunan Türkiye'de örnek bir büyükşehir olarak Diyarbakır'ı öne çıkartacak bir gelişme olduğunun altını çizmek istiyorum. Kararlılığımız açıktır, Diyarbakır'ı bu bize emanet edilen aziz ve kadim kenti her yanı ve yönüyle gelişmiş, tertemiz, kalkınmış, yaşayan herkese mutluluk veren, çiçek kokan bir şehir haline getirmektir. Ben bu mübarek Ramazan gününde hizmeti en uç noktaya kadar taşıyan, kararlılığımızı millete ulaştıran ve Çevre Koruma Kontrol Dairesinde hizmet ederek tertemiz bir şehir ortaya çıkartan bütün işçi kardeşlerimize, daire başkanlığımızın bütün görevlilerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından araçların filoya katılımı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 03:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti - Son Dakika

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