Diyarbakır'da 170 Kıbrıs gazisine madalya ve berat - Son Dakika

KIBRIS Barış Harekatı'na katılan Diyarbakırlı 170 gaziye madalya ve berat belgesi verildi.

Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 tarihinde düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Diyarbakırlı 170 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve beratları törenle takdim edildi. Diyarbakır Valiliği koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 10'uncu Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan törene, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve yakınları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.

GAZİLER KIBRIS'I GEZECEK

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını orada korumak ve Kıbrıs'ın çevresiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını sonuna kadar yaşatma kararlığında olduklarını belirtti. Kıbrıs gazilerini Kıbrıs'a götürme sözü de veren Güzeloğlu şunları söyledi:

"Biz her bir soydaşımızın hakkını orda korumak ve Kıbrıs'ta Kıbrıs'ın çevresiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını sonuna kadar yaşatma kararlığındayız. Uluslararası düzeyde ve dünyanın kendine meşru kıldığı hakları Türkiye Cumhuriyeti kendi hakkıyla talep ettiği zaman muhalefet etmesini de dünyanın vicdanına ve bu noktadaki ahlakına havale ediyoruz. İşte sizler bugün yaşayan kahramanlarımızsınız. Her birinizin yakasındaki madalyası, bu şerefin taşıyıcısıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin verdiği bu onur, bu milletin size verdiği onur ve şeref bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin sizlere tevcih edildiği bu madalyalarla taçlanmış olacak. Gerek Kıbrıs'ın kahramanlığını ve bugün karşımızda oturuşunu taşıyan tüm gazilerimizi ve gerekse bütün diğer gazilerimizi derneğimize istişare edeceğiz ve en kısa zamanda eşleri ile birlikte o kahramanlıklarınızla vatan eylediğiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine, inşallah sizleri göndereceğiz."

Konuşmaların ardından 170 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.