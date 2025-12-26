Misafirlikte 3 aylık bebeğinin canına kıyan anneyle ilgili yeni gelişme - Son Dakika
Misafirlikte 3 aylık bebeğinin canına kıyan anneyle ilgili yeni gelişme

26.12.2025 12:03
Misafirlikte 3 aylık bebeğinin canına kıyan anneyle ilgili yeni gelişme
Diyarbakır'da 3 aylık bebeğini misafirliğe gittiği kayınpederinin dördüncü kattaki evinde pencereden atarak öldüren anne Nurhayat E. tedavi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Nurhayat E'nin doğumdan sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülüyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta yer alan Gülbahar Apartmanı'nda dün sabah saatlerinde vicdanları parçalayan bir olay yaşandı.

3 AYLIK BEBEĞİNİ PENCEREDEN ATARAK ÖLDÜRDÜ

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4'üncü kattaki evinde, 3 aylık bebeği H.E.'yi pencereden attı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Nurhayat E., polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

ANNE RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Doğumdan sonra psikolojisinin bozulduğu belirtilen ve ailesinin de bu süreçte kendisine yardımcı olmaya çalıştığı ifade edilen Nurhayat E., savcılık kararıyla tedavi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3-sayfa, Elazığ, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

14:28
