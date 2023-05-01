Düğün salonuna çocuk gelin baskını! Annenin bir sözü, her şeyi ortaya çıkardı - Son Dakika
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Düğün salonuna çocuk gelin baskını! Annenin bir sözü, her şeyi ortaya çıkardı

01.05.2023 16:20
Düğün salonuna çocuk gelin baskını! Annenin bir sözü, her şeyi ortaya çıkardı

Diyarbakır'da düzenlenen bir düğünde çocuk gelin olduğu ihbarı üzerine polis operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 15 yaşındaki G.G. isimli çocuk gelin ise ailesine teslim edildi.

29 Nisan'da Sur ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda; 15 yaşında olduğu iddia edilen G.G., S.S.(24) ile evlendirilmek üzere kuaföre götürüldü. G.G. ile S.S., daha sonra gelin aracıyla düğün salonuna geldi. Salona giriş yapan G.G. ve S.S., davetlilerin olduğu salona girecekleri sırada polis operasyonuyla durduruldu.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

Polis, çocuk gelin G.G.'yi ekip aracına götürürken, damat S.S.'nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. G.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. G.G.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı.

Düğün salonuna çocuk gelin operasyonu! Anne 'Zorlama yok' dedi, herkes serbest kaldı

"HERHANGİ BİR ZORLAMA OLMADI"

Gözaltına alınanlar arasında bulunan G.G.'nin annesi M.G.'nin, ifadesinde kızının severek evlenmek istediğini belirterek, "Biz de evliliğe onay verdik. Herhangi bir zorlama olmadı" dediği öğrenildi.

Düğün salonuna çocuk gelin operasyonu! Anne 'Zorlama yok' dedi, herkes serbest kaldı

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

G.G., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından ailesine teslim edildi. Gözaltında bulunan 5 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Düğün salonuna çocuk gelin operasyonu! Anne 'Zorlama yok' dedi, herkes serbest kaldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Çocuk, Sur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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