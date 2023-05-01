Düğün salonuna çocuk gelin baskını! Annenin bir sözü, her şeyi ortaya çıkardı

29 Nisan'da Sur ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda; 15 yaşında olduğu iddia edilen G.G., S.S.(24) ile evlendirilmek üzere kuaföre götürüldü. G.G. ile S.S., daha sonra gelin aracıyla düğün salonuna geldi. Salona giriş yapan G.G. ve S.S., davetlilerin olduğu salona girecekleri sırada polis operasyonuyla durduruldu.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

Polis, çocuk gelin G.G.'yi ekip aracına götürürken, damat S.S.'nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. G.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. G.G.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı.

"HERHANGİ BİR ZORLAMA OLMADI"

Gözaltına alınanlar arasında bulunan G.G.'nin annesi M.G.'nin, ifadesinde kızının severek evlenmek istediğini belirterek, "Biz de evliliğe onay verdik. Herhangi bir zorlama olmadı" dediği öğrenildi.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

G.G., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından ailesine teslim edildi. Gözaltında bulunan 5 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.