Üye Girişi
Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı - Son Dakika

Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı

22.06.2021 15:09

Diyarbakır'da bir kavşağa yapılan baz istasyonu, dev karpuz ve sur maketi ile kamufle edildi. Çevre esnafı baz istasyonlarının kentin figürleri ile kamufle edilmesine tepki gösterirken daha önce de şehrin farklı noktalarına konulan karpuz içinden çıkan çocuk ve baklava taşıyan adam maketleri tepki toplamıştı.

Dün Diyarbakır'da bir tıra yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması gündem olmuştu. Bu maketlerin akıbeti bugün belli oldu.

Diyarbakır'da bazı kavşaklara baz istasyonu konulurken, bunlardan bir tanesi Diyarbakır karpuzu ve surlar ile kamufle edildi.

Diyarbakır'da baz istasyonu, dev karpuz maketi ile kamufle edildi

"KARPUZUN BU ŞEKİLDE KULLANILMASINA KARŞIYIZ"

Diyarbakır karpuzu figürüyle baz istasyonunun kamufle edilmesinin kabul edilir bir şey olmadığını belirten esnaf Mehmet Ali Akkuş, "Burada bulunan vatandaşların karşı çıkması üzerine şu anda karpuz içerisinde kamufle edilmesini göz boyama olarak görüyorum. Bunun ilerde insan sağlığına yönelik nereye varacağını kestiremeyiz. Diyarbakır'a özgü karpuz figürünün bu şekilde kullanılmasına karşıyız. Biz bu baz istasyonunu istemiyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır'da baz istasyonu, dev karpuz maketi ile kamufle edildi

ÖNCEKİ MAKETLER DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kentte daha önce karpuz içindeki çocuk ve baklava tepsisi tutan adam maketleri farklı noktalarına konulmuş ve bu durum vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Söz konusu figürler, gelen tepkiler üzerine bir süre sonra kaldırılmış; üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde maketleri yenileyeceği belirtilmişti.

Diyarbakır'da baz istasyonu, dev karpuz maketi ile kamufle edildi
Diyarbakır'da baz istasyonu, dev karpuz maketi ile kamufle edildi

ASLAN HEYKELLİ ÇEŞME DE GÜNDEM OLDU

Bugün Kırklareli'ndeki aslan figürlü bir çeşmenin görüntüsü de sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Diyarbakır'da baz istasyonu, dev karpuz maketi ile kamufle edildi
Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı

Mehmet Ali Akkuş, Diyarbakır, Medya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vicdansız sürücü, yolun ortasındaki köpeği ezip kaçtı 16:11 Vicdansız sürücü, yolun ortasındaki köpeği ezip kaçtı Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC 16:08 Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekat polislerinin de katıldığı denetim gerçekleştirildi 16:07 Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekat polislerinin de katıldığı denetim gerçekleştirildi
Habermetre, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü haberlerini raporladı 16:06 Habermetre, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü haberlerini raporladı Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! 15:19 Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor 15:09 Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle 14:37 Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi 14:05 Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi

Son Dakika Haberleri
16:14 Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı
16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor
16:11 Vicdansız sürücü, yolun ortasındaki köpeği ezip kaçtı
16:07 Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi
16:07 Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC
16:06 Huawei ile başlayan kervana 7 şirket daha dahil oldu! Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor
16:06 Habermetre, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü haberlerini raporladı
16:05 Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi
15:36 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı
15:19 Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!
Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor         
16:12
Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi         
16:08
Huawei ile başlayan kervana 7 şirket daha dahil oldu! Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor Huawei ile başlayan kervana 7 şirket daha dahil oldu! Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor         
16:07
Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi         
16:06
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı         
15:36
Tır kontrolden çıktı! 3 aracı ezip geçti: 3 ölü, 3 yaralı Tır kontrolden çıktı! 3 aracı ezip geçti: 3 ölü, 3 yaralı         
15:14
Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı         
14:48
Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?         
14:06
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 16:17:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement