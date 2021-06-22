Dün Diyarbakır'da bir tıra yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması gündem olmuştu. Bu maketlerin akıbeti bugün belli oldu.
Diyarbakır'da bazı kavşaklara baz istasyonu konulurken, bunlardan bir tanesi Diyarbakır karpuzu ve surlar ile kamufle edildi.
Diyarbakır karpuzu figürüyle baz istasyonunun kamufle edilmesinin kabul edilir bir şey olmadığını belirten esnaf Mehmet Ali Akkuş, "Burada bulunan vatandaşların karşı çıkması üzerine şu anda karpuz içerisinde kamufle edilmesini göz boyama olarak görüyorum. Bunun ilerde insan sağlığına yönelik nereye varacağını kestiremeyiz. Diyarbakır'a özgü karpuz figürünün bu şekilde kullanılmasına karşıyız. Biz bu baz istasyonunu istemiyoruz" diye konuştu.
Kentte daha önce karpuz içindeki çocuk ve baklava tepsisi tutan adam maketleri farklı noktalarına konulmuş ve bu durum vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Söz konusu figürler, gelen tepkiler üzerine bir süre sonra kaldırılmış; üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde maketleri yenileyeceği belirtilmişti.
Bugün Kırklareli'ndeki aslan figürlü bir çeşmenin görüntüsü de sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı - Son Dakika