DİYARBAKIR'DA FARKLI PARTİLERDEN 200 KİŞİ AK PARTİ'YE KATILDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da farklı partilerden 200 kişi, düzenlenen törende rozetlerini takıp AK Parti'ye katıldı.

Diyarbakır'da farklı partilerden gelen 200 kişilik grup, AK Parti'ye toplu katılım gerçekleştirdi. Partiye katılanlara, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle rozetleri takıldı. Katılım törenine, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat'ın yanı sıra İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu ile parti yöneticileri katıldı. AK Parti Diyarbakır Milletvekilli Mehmet Mehdi Eker rozetlerin takılması öncesinde konuşarak AK Parti'nin katılımlarla daha güçlendiğini ifade etti. Eker "200 kardeşimiz partimize iştirak etti. Bunların büyük kısmı Gelecek Partisi'nden. Onların da rozetlerini takacağız. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

'DİYARBAKIR VE TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da törende yaptığı konuşmada, AK Parti'nin büyük dönüşümlere ve değişimlere imza atmış bir siyasi hareket olduğunu ifade ederek, "Diyarbakır'da AK Parti ailesinin daha da güçleneceği bir program için bir araya geldik. AK Parti'ye katılım hususunda bizimle istişare ettiler. Bugün başka bir partiden evlerine, yuvalarına dönmüş oldular. Katılım gösterenlerle Diyarbakır ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılanlara rozetleri takıldı.