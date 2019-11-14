Diyarbakır'da ilk kez Türkiye Karate Şampiyonası gerçekleştiriliyor

Diyarbakır ilk kez ulusal seviyede Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. 4 gün sürecek şampiyonaya 54 ilden bin 600 sporcu katılıyor.



Türk karatesinin genç yıldızlarının mücadele edeceği Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Diyarbakır'da düzenleniyor. Seyrantepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen ve 4 gün sürecek olan müsabakalarda 54 ilden 274 kulübün katılımıyla bin 600'e yakın sporcu mücadele edecek.



Türkiye Karate Federasyon Başkanı Esat Delihasan, Diyarbakır'da ilk defa düzenlenen ulusal seviyede Türkiye Şampiyonası gerçekleştirmenin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Delihasan, "Diyarbakır'ın ilk Türkiye Şampiyonası, bunu yapmak da Karate Federasyonu'na nasip oldu, gerçekten gururlandırdı. İlklerin federasyonuyuz ve ilklerden biri olmak bizi çok gururlandırdı. Geçmişteki kötü anılan, duyulan Diyarbakır'da bir sporcumuzun paylaşımı bizi çok etkiledi. 15 yaşında olan sporcumuz, 'Diyarbakır sana ön yargıyla geldim, çok özür diliyorum, ön yargıların hiçbirisi yok' diye bir paylaşım yapmıştı. Bizim amacımız da bu ön yargıları kırmak olmuştu. Gerçekten gençlerin Diyarbakır'ın tarihini, kültürel güzelliklerini tanıtmaları gerçekten çok güzel bir duyguydu. Gelen herkes çok güzel duygularla buradan ayrılacak, bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim" dedi.



"Diyarbakır'da güzel karşılandık"



Denizli bölgesinden gelen dünya ikincisi karate sporcusu Damla Sültremen, Diyarbakır'da çok güzel karşılandıklarını ifade etti. Sültremen, " Gaziantep'te yapılan Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettim, daha sonra milli takım seçmelerine katıldım kazandım. 2 hafta önce Çin'de Dünya Şampiyonası'nda 2'incilik elde ettim. Bugün tekrar Türkiye Şampiyonası'ndayım, finale kaldım, akşam finaller olacak ve tekrar Türkiye Şampiyonu olacağımı umuyorum. Diyarbakır ülkemin her şehri gibi tabi ki çok güzel, insanları çok sıcak, gezmeye pek fırsatım olmadı ama gezip dolaşınca daha çok güzelliğini göreceğime inanıyorum. Diyarbakır'da güzel karşılandık" diye konuştu.



Ankara'dan katılan bir diğer sporcu Ayşe Malestaoğlu ise, tüm yarışmacılara başarılar diledi. Malestaoğlu, "İyi şeyler bekliyorum kendi açımdan, gayet güzel bir ortam ve organizasyon olduğunu düşünüyorum. Diyarbakır'da çok fazla tarihi yer olduğunu duydum ve gezmek istiyorum. 7 yaşımdan beri karate yapıyorum, babam antrenör onun sayesinde başladım. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



"Şampiyona Diyarbakır'da olduğu içinde çok mutluyuz"



Ankara'dan gelen beden eğitimi öğretmeni ve milli sporcu karateci Seda Deniz, çok heyecanlı olduğunu şampiyonanın Diyarbakır'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Deniz, "Diyarbakır inanılmaz bir yermiş, gezdik ama daha uzun gezmek gerekir. Daha çok zaman ayırıp gezmek istiyoruz. Dışarıdan bilgilendirildiğimiz şekliyle değil, gelip görünce şok olduk, çok beğendik. Herkesin gelip bizzat görüp yaşaması gereken bir yer. Diyarbakır'da çok güzel bir organizasyon, tarihinde ilk defa oluyor. Çok heyecanlıyız. Diyarbakır'da olduğu için de çok mutluyuz. Son olmayacağını umuyoruz, biz daha çok gelip dolaşmak istiyoruz buraları. Turnuva da çok güzel. İnsanların mutlu olarak ayrılacağını umuyoruz. Hava alanında servis ve özel araçlarla karşılandık, ilk izlenim her zaman çok daha iyi olur, otele kadar gittik, bizim için gezi rehberi bile ayarlanmış, gezebileceğimiz güzergahlar belirlenmiş, sürekli bunlarla ilgili bilgiler verildi. Sporcular hem Diyarbakır'ı görecekleri için çok heyecanlılar hem de böyle büyük bir organizasyon için ekstra sportif başarı anlamında heyecanları yüksek" ifadelerini kullandı.



"Çok doğru bir şehirde olduğumuzu düşünüyorum"



Ankara'dan gelen antrenör Talha Keskin, bu tür organizasyonların yapıldığı yerin çok önemli olduğunu, sporcuların veriminin ortaya çıkması konusunda çok doğru bir şehirde olduklarını söyledi. Keskin, "Bize çok büyük pozitif enerji verdi geldiğimizde. Bu anlamda çok mutlu olduk ve bizi çok iyi ağırladılar. Bunun da sporcular üzerinde çok büyük bir etkisi olacağına inanıyorum" dedi. - DİYARBAKIR