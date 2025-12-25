Diyarbakır'da Kaza: Yaya Ağır Yaralandı - Son Dakika
Diyarbakır'da Kaza: Yaya Ağır Yaralandı

25.12.2025 17:34
Diyarbakır Kayapınar'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralanırken, sürücüler arasında tartışma çıktı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Yaya ağır yaralanırken, olay sonrası yaşanan gerginlik polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda seyir halinde olan 01 PN 464 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

YARALIHASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA SONRASI GERGİNLİK

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan sürücü ile başka bir sürücü ve tarafların yakınları arasında sözlü tartışma çıktı. Tarafların birbirinin üzerine yürümesi üzerine polis ekipleri araya girerek olayın büyümesini engelledi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

