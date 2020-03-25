DİYARBAKIR Görevden alınan HDP'li başkan, gençleri dağa gönderiyormuş-ARŞİV - Son Dakika

Görevden alınan HDP'li başkan, gençleri dağa gönderiyormuş

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçe belediye başkanıyken İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan ve yerine kayyum atanan, terörist yeğeni ise daha önce öldürülen HDP'li Mustafa Akkul'un, dağa eleman gönderdiği ve ailesi evlat nöbetinde olan Süleyman Çetinkaya'yı örgüte teslim ettiği ortaya çıktı.

TUTUKLANAN BAŞKAN, DAĞA ELEMAN GÖNDERİYORMUŞ

Soruşturma kapsamında gizli tanık ifadesinde, Eğil belediye başkanıyken tutuklanan HDP'li Mustafa Akkul'un terör örgütü PKK'ya eleman temin edip gönderdiğini anlattı. Gizli tanık, ailesi HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Süleyman Çetinkaya'nın da Mustafa Akkul tarafından dağa götürüldüğünü söyledi. Güvenlik güçleri, Eğil Belediyesi'ndeki kameraların geriye dönük kayıtlarını incelemeye aldı ve gizli tanık ifadeleriyle örtüştüğü belirlendi. Tutuklanan Akkul'un yeğeni Cuma Akkul'un da PKK'ya katıldığı ve Uludere'de güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.