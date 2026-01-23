Diyarbakır Karla Kaplandı - Son Dakika
Diyarbakır Karla Kaplandı

Diyarbakır Karla Kaplandı
23.01.2026 12:49
Diyarbakır'da yoğun kar yağışı, tarihi mekanları beyaza bürüyerek güzel manzaralar oluşturdu.

DİYARBAKIR'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Sur ilçesindeki tarihi ve doğal alanlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Diyarbakır'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, beyaza bürünen kentte Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile Mardinkapı, Melikahmet Caddesi, Anzele Parkı, Balıkçılarbaşı ve Hazreti Süleyman yerleşkesi karla kaplandı. Karla kaplanan tarihi mekanlar, güzel görüntüler oluşturdu. Sabah saatlerinde bu bölgelere fotoğraf makinesi ve kameralarıyla gelenler de kar manzaralarını kaydetti.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

