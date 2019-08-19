Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir belediye başkanları görevden alındı

muhabirine telefonla açıklama yaptı. Başkan Mızraklı, görevden alındığına dair bilgisinin olmadığını belirterek, "Ben de görevden alındığıma dair duyumlar aldım ancak herhangi bir tebliğ söz konusu değil. Benim haberimin olmadığı soruşturmalardan bahsediliyor. Zaten devam eden dava ve içeriği ortada" dedi.POLİS EKİPLERİ BELEDİYEYİ ÇEMBERE ALDI, BARİKATLAR KURDUBekleyiş sabah saat 05.30 sıralarında çok sayıda Çevik Kuvvet ekibinin TOMA'lar eşliğinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelmesiyle son buldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne konuşlandırılan çevik kuvvet ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik amacıyla 10 TOMA, belediye binası önünde önlem aldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükşehir Belediyesi binası önüne bariyer yerleştirdi. Yaklaşık 100 dolayında polis memuru ise Belediye binasına girdi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bu sabah geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Bu sabah saat 05.30 dolaylarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne konuşlandırılan çevik kuvvet ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik amacıyla 10 TOMA belediye binası önünde konuşlandırıldı. Güvenlik şube ekipleri Belediye binası önüne bariyer yerleştirdikten sonra da içeri girdi. Yaklaşık 100 dolayında polis memuru Belediye binasına girdi.BAKANLIKTAN BAŞKANLARIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIĞI AÇIKLAMASIBu gelişmeler yaşanırken İçişleri Bakanlığı'ndan medya ve basın kuruluşlarına Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, haklarında terör kovuşturması ve soruşturmaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığına ilişkin açıklama yapıldı.İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden alındığı, yerlerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.BAŞKAN MIZRAK, PARTİ BİNASINA GİTTİBelediye binasında bu gelişmeler yaşanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'nın evinin önünde de haraketlilik arttı, korumaları evin önünde toplandı. Kısa süre sonra da saat 06.15'te Başkan Mızraklı HDP İl Başkanlığı'na gitmek üzere korumalarıyla birlikte evden ayrıldı.MIZRAK, PARTİLİLERLERLE BİRLİKTE BELEDİYE BİNASINA GİTTİBüyükşehir Belediye Başkanı Mızrak, parti binasında yöneticilerle bir araya geldi. Başkan mızrak, burada partililerle yapılan görüşmenin ardından topluca belediye binasına gitmek üzere parti binasından ayrıldı. Belediye binasına gelen Başkan Mızraklı, polis yetkilileriyle görüştükten sonra eşyalarını almak üzere polis eşliğinde binaya girdi. Başkan Mızraklı, yaklaşık 15 dakika sonra binadan ayrıldı.16 NİSAN'DA MAZBATASINI ALDI?Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı 24 Haziran 2018 seçiminde HDP'den meclise girdi. Milletvekili iken 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aynı partiden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup seçilen Mızraklı 16 Nisan'da mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturdu.11 SORUŞTURMA, 1 DAVADiyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan açılan dava ile 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarından ise 3'ü İçişleri Bakanlığı'nca açılan 11 soruşturma bulunuyor.VAN'DA DA SABAH HAREKETLİ SAATLER YAŞANDIGözaltı iddiaları Van'da da hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. DHA muhabirinin bu iddialarla ilgili saat 03.45'te görüşünü aldığı Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın danışmanı Abdullah Kılıç, telefon görüşmesinde konu ile ilgili bilgileri olduğunu ifade etti. Kılıç, Başkan Ertan ile görüştüğünü ancak kendilerine bu durumla ilgili herhangi bir tebligatın gelmediğini söyledi.Bu sırada Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, saat 02.00'de Büyükşehir Belediye binasının önüne gelerek güvenlik önlemi aldı. Sabah saat 06.00'da ise Çevik Kuvvet ekipleri TOMA'lar desteğinde belediye binasına gelerek barikatlar kurdu. Belediye binasını önünde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, bir grup polis ise içeriye girdi. Polisin belediye binasında arama yaptığı ileri sürüldü.10 NİSAN'DA MAZBATASINI ALDI31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Van'da yüzde 53.49 oranında oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ertan, 10 Nisan'da mazbatasını aldıktan sonra göreve başladı.Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Suçu ve Suçluyu Övme, Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 7 ayrı soruşturma veya kovuşturma ile İçişleri Bakanlığı'nca açılan 3 soruşturma bulunuyor.MARDİN'DE BELEDİYE BİNASI ÇEVRESİNDE POLİS ÖNLEMİBu arada Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kentte olmadığı ifade edildi. Ancak, Van ve Diyarbakır ile eş zamanlı Mardin'de de Çevik Kuvvet polisi Belediye binası önüne gelerek önlem aldı. Belediye binası çembere alınırken yine bir grup polis, içeriye girdi.TÜRK HAKKINDA 1 DAVA, 9 SORUŞTURMA?'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan tutuklu yargılanırken sağlık nedeniyle adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, hakkında ise ayrıca yürütülen 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne İsteyerek Yardım Etmek', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Görevi Kötüye Kullanma, Terör Örgütü Kurma ve Yönetme' suçlarından 6, İçişleri Bakanlığı tarafından ise yürütülen 3 soruşturma bulunuyor.

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