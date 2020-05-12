Diyarbakırlılar sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesini istiyor - Son Dakika

Diyarbakırlılar sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesini istiyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 16-17-18- 19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Kentte vatandaşlar, kısıtlama kararının devam etmesini istedi.

Dün gece saaat 24.00'da Diyarbakır'da seyahat kısıtlaması sona ermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından korona virüs önlemleri kapsamında 16-17-18- 19 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağının uygulanacağı açıklandı. Alınan karar sonrası resmi twitter hesabından açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 16-17-18-19 Mayısta sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını bildirdi. Vatandaşlar kısıtlama kararının kalkmasına tepki göstererek devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Havalar ısındı kendimizi dışarı salmaya başladık"

Alışveriş için dışarıya çıkan Fatma Tuğrul, Diyarbakır'da kısıtlamalarının devam etmesi gerektiğini aktararak havaların ısınmasıyla vatandaşların dışarıya çıkacağını ve virüsün pik yapmasına sebep olacağını aktardı. Tuğrul, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması bir nebze vatandaşları rahatlatacak, bu da korona virüsünün pik yapmasının önünü açacaktır. Bana kalırsa bu kısıtlamaların devam etmesini temenni ederdim. Havalar ısındı kendimiz dışarıya salmaya başladık. Hafta sonlarının kısıtlamalı olması bir nebze rahatlatıyor. Sağlık Bakanlığı ve hükümetin vermiş olduğu 65 yaş ve üstü kısıtlama kararı doğrultusunda çok güzel uyuldu, yaşlılarımız daha güveni" dedi.

Vatandaşlardan Songül Alabalık ise Diyarbakır'da sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmediğini aktararak kısıtlamanın devam etmişi taraftarı olduğunu söyledi. Alabalık, "Sağlık Bakanlığının çalışmaları çok güzel, memnunuz. Ama sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu olması ve 65 yaş üstünün evde kalmaları çok istiyoruz. Bazı yerlerde maske takmadığını ve sosyal mesafeye uymadığını görüyorum. Uyulsa daha iyi olur bu hastalık azalır" diye konuştu.