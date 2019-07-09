Son Dakika Haberleri: Diyarbekirspor'da kamp programı açıklandı
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Diyarbekirspor'da kamp programı açıklandı

1 saat önce

TFF 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor'da yeni sezonla ilgili çalışmalar hız kazandı.

Diyarbekirspor'da kamp programı açıklandı, System.String[]
TFF 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor'da yeni sezonla ilgili çalışmalar hız kazandı.

Geçen hafta İstanbul'a gidip onursal başkanı Fevzi İlhanlı ve Sportif Direktör Numan Polat ile bir araya gelen teknik direktör Özcan Gökçeoğlu'u Diyarbakır'a döndü. İstanbul'da transfer çalışmaları ve yeni sezon kamp programını belirleyen Özcan Gökçeoğlu'nun eksik mevkilere alınacak futbolcular için yönetime rapor sunduğu bildirildi. Yeni sezon hazırlık kampı için son hazırlıklarını yapan Diyarbekirspor'un 3 etaptan oluşan yeni sezon hazırlık kampı gerçekleştirecek. Yeşil kırmızılılar, 12'şer günden oluşacak 3 etaplı yeni sezon hazırlık kampının startını 12 Temmuz günü verecek. Diyarbekirspor, Ankara Kızılcahamam'da ilk etap hazırlıklarına başlayacak. Yeşil kırmızılılar, bu çalışma dönemini kros ve kondisyon ağırlıklı idmanlarla gerçekleştirecek.

Transfer çalışmaları

İstanbul'da transfer çalışmalarını sürdüren yeşil kırmızılı ekip, gelecek hafta içinde 4-5 tane deneyimli futbolcu kadrosuna katmayı planlıyor. 15 futbolcusu bulunan, alt yapıdan 4 oyuncuyu A takıma kazandıran ve 5 tanede bölge takımlarından sporcuyla prensip anlaşmasına varan yeşil kırmızılı ekip, en az 4 futbolcu transfer etmek istiyor. Tuzlaspor'da bir-iki oyuncuyla anlaşmaya varan Diyarbekirspor, Türkiye liglerinde top koşturan 3 başarılı futbolcuyu daha renklerine katıp, transfer çalışmalarını noktalamak istiyor. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:06 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Spor
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